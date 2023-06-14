В ближайшие сутки решится вопрос о недоверии мэру Нарвы Катри Райк

Заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк с некоторой вероятностью может прозвучать в Нарвском городском собрании 15 июня. Для консолидации политических сил в ее поддержку группа депутатов создает новую фракцию.
Заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк по меньшей мере месяц вынашивал председатель фракции "Narva Tulevik" Вадим Орлов, который в 2021 году сам баллотировался по избирательному списку Райк.
Наибольшую критику со стороны Орлова вызывает деятельность Райк и возглавляемой им горуправы в отношении системы образования Нарвы. В частности то, что горуправа сама пригласила инспекторов провести языковые проверки директоров муниципальных школ и детских садов. Четверым директорам отправлены предупреждения об увольнении, если в августе они не представят свидетельств о владении эстонским языком на требуемом уровне.
Вдобавок к языковой проблеме Нарвская горуправа инициировала изменения программы развития муниципальной системы образования, чтобы закрыть с сентября 2024 года разом две городские школы. Детей в Нарве становится драматически мало, а содержание старых и полупустых школьных зданий дорого.
Ожидаемый вотум недоверия мэру
Коллективное заявление о недоверии мэру Катри Райк ожидалось на заседании городского собрания 15 июня. Накануне этого дня Вадим Орлов заявил "Северному побережью", что их фракция "Narva Tulevik" такого заявления оглашать не станет. "Считаем, что сейчас не время для этого", - пояснил он.
- Начав языковую проверку директоров и педагогов горуправа загнала нашу систему образования в сильнейший кризис. У нас сейчас восемь директоров не соответствуют языковым требованиям и оказались в подвешенном состоянии. Если использовать принцип равного подхода, то если четырем директорам школ и детсадов уже направили предуведомления, тогда другие четыре должны получить их тоже. Речь идет в том числе об очень больших школах. Горуправа загнала себя в эту ситуацию, и сейчас выражать ей недоверие, тем самым создавая дополнительный кризис, будет явно не в интересах города, - сказал Орлов, считающий, что мэр Катри Райк должна сама справляться с кризисом в системе образования, где потерять работу могут сотни педагогов, недостаточно владеющих эстонским языком.
Председатель оппозиционной фракции "Narva heaks" Алексей Евграфов, в свою очередь, не исключил, что они заявят о недоверии мэру Катри Райк. По словам Евграфова, окончательное решение на этот счет они примут непосредственно перед заседанием городского собрания 15 июня. Главным критерием для этого решения будет достаточность поддержки со стороны других депутатов. "Мы уже два раза обожглись со своими возможными партнерами, поэтому сейчас мы более основательно подходим к этому вопросу", - сказал нарвский оппозиционер.
Сам Евграфов не поддерживает логику Орлова, что кризис в городской системе образования мэр Катри Райк должна сама же и преодолеть.
- Если человек систематически создает проблемы одну за другой и не принимает какую-либо критику, то он не сможет сам исправить сложившееся положение, - высказался бывший мэр Нарвы Евграфов о том, что Райк надо убрать из кабинета.
Новая фракция поддержки Катри Райк
Сторонники Катри Райк в Нарвском городском собрании, учитывая вероятность выражения ей недоверия и несогласные с этим, решили учредить свою фракцию, о чем объявят опять же 15 июня. В нее войдут восемь депутатов, ранее вышедших из других фракций.
Заявившая о выходе из "Narva heaks" Яна Кондрашова рассказала, что наряду с ней в новую фракцию сразу войдут депутаты Владимир Жаворонков, Анна Коваленко, Антон Парткунас, Юрий Рауд, Андрей Фишер, Андрей Яковлев, Денис Ларченко. Есть надежда на пополнение этого списка. В Нарвском горсобрании всего 31 депутат.
По словам Кондрашовой, новая фракция может воссоздать избирательный список Катри Райк образца 2021 года за исключением Вадима Орлова и его сторонников. "То что делает Орлов - самая настоящая травля в отношении мэра Катри Райк", - недовольна Кондрашова происходящим в местной нарвской политике.
Поскольку несколько членов новой фракции ранее покинули коалиционную фракцию "Narva Tulevik", это может спровоцировать, по мнению Кондрашовой, развал коалиции, действующей в Нарвском горсобрании с апреля нынешнего года. "Сейчас может начаться формирование новой коалиции", - полагает она.
Кондрашова отметила, что расклад политических сил в Нарвском горсобрании сейчас пока очень запутанный: в четырех фракциях состоят 11, 8, 7 и 5 депутатов. "Как среди этого стать большинством - это вопрос переговоров", - отметила она.
Председатель Нарвского горсобрания и глава коалиционной фракции "Kesk" Татьяна Стольфат не исключила, что с появлением нового игрока в горсобрании действительно могут потребоваться новые коалиционные переговоры. Это будет зависеть, по ее мнению, от политической воли действующих членов коалиции и от желания присоединиться к ней новой фракции. "Нужно сперва послушать, что они хотят", - прокомментировала Стольфат появление нового депутатского объединения.
- Фракции "Narva Tulevik" и "Kesk" на сегодня все еще коалиционные партнеры, - подчеркнула Стольфат. - А что произойдет дальше - это вопрос переговоров.