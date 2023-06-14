В ближайшие сутки решится вопрос о недоверии мэру Нарвы Катри Райк

Заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк по меньшей мере месяц вынашивал председатель фракции "Narva Tulevik" Вадим Орлов, который в 2021 году сам баллотировался по избирательному списку Райк.

Наибольшую критику со стороны Орлова вызывает деятельность Райк и возглавляемой им горуправы в отношении системы образования Нарвы. В частности то, что горуправа сама пригласила инспекторов провести языковые проверки директоров муниципальных школ и детских садов. Четверым директорам отправлены предупреждения об увольнении, если в августе они не представят свидетельств о владении эстонским языком на требуемом уровне.

Вдобавок к языковой проблеме Нарвская горуправа инициировала изменения программы развития муниципальной системы образования, чтобы закрыть с сентября 2024 года разом две городские школы. Детей в Нарве становится драматически мало, а содержание старых и полупустых школьных зданий дорого.

Ожидаемый вотум недоверия мэру

Коллективное заявление о недоверии мэру Катри Райк ожидалось на заседании городского собрания 15 июня. Накануне этого дня Вадим Орлов заявил "Северному побережью", что их фракция "Narva Tulevik" такого заявления оглашать не станет. "Считаем, что сейчас не время для этого", - пояснил он.