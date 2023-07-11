Государство взялось за дело: Нарву уведомили о начале отчуждения земли бывшего памятника "Танк"

Нанятый МВД судебный исполнитель из Йыхви Ристо Кютт прислал в Нарвскую городскую канцелярию стандартное официальное уведомление о начатом в отношении города исполнительном производстве.

Основанием стал подписанный еще в мае министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом приказ о принудительном отчуждении в пользу государства принадлежащего Нарве участка недвижимости по ул. Йыэсуу, 175. На том участке до 16 августа 2022 года стоял в виде памятника советский танк. Участок имеет площадь - 2771 квадратный метр.

Указанное место, куда некоторые нарвитяне по сей день приносят цветы и свечи, понадобилось погранохране для установки нового радара для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в воздухе у границы с Россией.

Исполнительное уведомление датировано пятым июля, прислано 10 июля, на передачу недвижимости государству Ристо Кютт дал Нарве 30 дней. "Если исполнительный документ не будет исполнен в течение данного срока добровольно, судебный исполнитель обязан использовать все средства, разрешенные в Кодексе исполнительного производства, для исполнения исполнительного документа", - написал Кютт.

Мэр Нарвы Катри Райк еще в мае сказала "Северному побережью", что городская власть не станет спорить с министерством. Этот вопрос обсуждался с городским секретарем и другими членами горуправы, и все сошлись на том, что обсуждаемая земля действительно нужна государству для обеспечения безопасности на границе.

Согласно майскому приказу главы МВД, за отчуждаемую землю Нарва получит от государства 1940 евро - такая цена была названа независимым оценщиком.

Рядом с отчуждаемым участком недвижимости километровый участок шоссе с прошлой недели обозначен временными дорожными знаками, запрещающими остановку автомобилей. Пешеходы и велосипедисты появляются там относительно редко.

В Нарвской городской управе сообщили, что запрет введен и знаки установлены на основании ходатайства из Нарвского отделения полиции.