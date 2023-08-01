Власти Нарвы пишут Кае Каллас письмо о деньгах на рассрочку подорожания тепла

Мэр Нарвы Катри Райк и председатель городского собрания Татьяна Стольфат пишут и на этой неделе отправят письмо с просьбой премьер-министру Кае Каллас, чтобы та по сути помогла нарвитянам пережить предстоящий отопительный сезон. Главу правительства попросят частично компенсировать рост стоимости тепла за счет поступлений в госбюджет от квот на выбросы CO2.

- По сравнению с другими местными самоуправлениями, цены на тепло в Нарве в большей степени увеличились от повышения стоимости квот на выбросы CO2, и мы работаем над тем, чтобы государство пришло нам на помощь, - прокомментировала Райк.

Как сообщалось на прошлой неделе, сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", обеспечивающее горячее водоснабжение и отопление в нарвских домах, получило от Департамента конкуренции разрешение повысить стоимость отпускаемой потребителям теплоэнергии на 84 процента. Это вызвано сильно подорожавшим производством теплоэнергии на Балтийской электростанции в составе АО "Enefit Power".

Нынешний теплотариф "Narva Soojusvõrk" составляет 47,8 евро за мегаватт-час теплоэнергии, с сентября - 88 евро (цены включают налог с оборота).

Столь резкий скачок цены на отопление и горячее водоснабжение шокировал как нарвитян, так и городское руководство. Власти Нарвы попросят правительство оплатить половину разницы между старым и новым тарифом на один год. Тогда в течение двенадцати месяцев повышение цены на теплоэнергию будет вдвое ниже объявленного.