Власти Нарвы пишут Кае Каллас письмо о деньгах на рассрочку подорожания тепла

Руководители Нарвы попросят у премьер-министра Каи Каллас, чтобы возглавляемое ею правительство выделило деньги в помощь и тем самым сгладило очень резкий скачок теплотарифа.
Мэр Нарвы Катри Райк и председатель городского собрания Татьяна Стольфат пишут и на этой неделе отправят письмо с просьбой премьер-министру Кае Каллас, чтобы та по сути помогла нарвитянам пережить предстоящий отопительный сезон. Главу правительства попросят частично компенсировать рост стоимости тепла за счет поступлений в госбюджет от квот на выбросы CO2.
- По сравнению с другими местными самоуправлениями, цены на тепло в Нарве в большей степени увеличились от повышения стоимости квот на выбросы CO2, и мы работаем над тем, чтобы государство пришло нам на помощь, - прокомментировала Райк.
Как сообщалось на прошлой неделе, сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", обеспечивающее горячее водоснабжение и отопление в нарвских домах, получило от Департамента конкуренции разрешение повысить стоимость отпускаемой потребителям теплоэнергии на 84 процента. Это вызвано сильно подорожавшим производством теплоэнергии на Балтийской электростанции в составе АО "Enefit Power".
Нынешний теплотариф "Narva Soojusvõrk" составляет 47,8 евро за мегаватт-час теплоэнергии, с сентября - 88 евро (цены включают налог с оборота).
Столь резкий скачок цены на отопление и горячее водоснабжение шокировал как нарвитян, так и городское руководство. Власти Нарвы попросят правительство оплатить половину разницы между старым и новым тарифом на один год. Тогда в течение двенадцати месяцев повышение цены на теплоэнергию будет вдвое ниже объявленного.
Исходя из данных о потреблении теплоэнергии, которое в Нарве стабильное год от года, половина годового подорожания составит 7,5 миллиона евро. О такой сумме власти Нарвы и попросят Каю Каллас. Потребители в Нарве этих миллионов, конечно, не увидят: деньги просят для дотирования производителя теплоэнергии, чтобы тот в течение года не повышал тариф на все разрешенные 84 процента.
Мэр Катри Райк подчеркнула, что причина такой просьбы не в том, что нарвское отопление становится дорогим - оно по прежнему останется одним из самых дешевых в Эстонии, а в том, что сентябрьский скачок объявлен чрезвычайно резким.
По словам Райк, в бюджете Нарвы нет своих денег, чтобы напрямую помогать жителям города справляться со счетами за отопление. И без этого городу еще предстоит найти в бюджете миллион, который дополнительно понадобится муниципальным учреждениям для оплаты возросших счетов в течение бюджетного года. "Это означает, что мы должны еще раз посмотреть, какие здания нам нужны, а какие уже не нужны", - констатировала Райк.
Мэр предвидит, что зимой может подняться волна отказов от аренды со стороны некоммерческих организаций, которые окажутся не в состоянии оплачивать коммунальные расходы. Проблема и прежде непосильных счетов решалась недавно, например, в муниципальном Доме народов, где базируются на правах арендаторов множество НКО.