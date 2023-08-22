Нарва получила по сути отрицательный ответ от премьер-министра Каи Каллас на просьбу городских руководителей о денежной помощи для сглаживания очень резкого скачка теплотарифа. Повышенная на 84 процента цена на теплоэнергию в Нарве вступит в силу с сентября.
Правительство не поможет Нарве смягчить рост цен на теплоснабжение
Совместное обращение председателя Нарвского горсобрания Татьяны Стольфат и мэра Катри Райк к Кае Каллас было отправлено 4 августа. Поводом для послания стала июльская новость о том, что сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", обеспечивающее горячее водоснабжение и отопление в нарвских домах, получило от Департамента конкуренции разрешение повысить стоимость отпускаемой потребителям теплоэнергии на 84 процента, а именно - до 88 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота.
Хотя нарвская цена на тепло даже после повышения останется одной из самых низких в Эстонии, столь большое единовременное повышение тарифа власти Нарвы считают исключительным, ставящим жителей города, предприятия, а также муниципальные учреждения в затруднительное положение.
Стольфат и Райк обратились к премьер-министру с просьбой в течение года компенсировать отопление жилых помещений в размере половины суммы увеличения стоимости тепла. Стоимость компенсации составила бы 7,5 миллионов евро.
Теперь в Нарвской горуправе сообщили, что премьер-министр Кая Каллас на встрече с мэром Катри Райк ответила отказом.
Премьер-министр, как сообщает Нарвская горуправа, обосновала свой отказ тем, что Нарву нельзя рассматривать как исключение по сравнению с другими регионами. Кроме того, в Ида-Вирумаа направляются значительные средства из Фонда справедливого перехода.
Как прокомментировала мэр Катри Райк, аргументы премьер-министра понятны, но положение города все же является исключительным, учитывая значительное количество пенсионеров, которые составляют треть населения, а также одиноких пенсионеров, коих в Нарве около 5000.
- В прошлом году в Нарве стало меньше почти на 700 рабочих мест, в Кассе по безработице, правда, есть сотни вакансий, но соответствуют ли они предыдущим? - задается вопросом Райк.
Премьер-министр и мэр договорились о следующих шагах, которые позволят обеспечить стабильную цену на отопление, по оценкам даже ниже, чем нынешняя стоимость тепла. С этой целью министр климата планирует до конца сентября подписать постановление, которое позволит "Narva Soojusvõrk" организовать конкурс на строительство когенерационной станции. В Фонде справедливого перехода для этого предусмотрено пособие в сумме 20 миллионов евро. Процесс строительства такой станции занимает два года.
В Нарвской горуправе также сообщили, что если нарвитяне окажутся в трудной ситуации, они могут рассчитывать на прожиточное пособие, в котором компонент коммунальных расходов домохозяйства повышается вместе с ценой на тепло.