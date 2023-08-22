Правительство не поможет Нарве смягчить рост цен на теплоснабжение

Совместное обращение председателя Нарвского горсобрания Татьяны Стольфат и мэра Катри Райк к Кае Каллас было отправлено 4 августа. Поводом для послания стала июльская новость о том, что сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", обеспечивающее горячее водоснабжение и отопление в нарвских домах, получило от Департамента конкуренции разрешение повысить стоимость отпускаемой потребителям теплоэнергии на 84 процента, а именно - до 88 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота.

Хотя нарвская цена на тепло даже после повышения останется одной из самых низких в Эстонии, столь большое единовременное повышение тарифа власти Нарвы считают исключительным, ставящим жителей города, предприятия, а также муниципальные учреждения в затруднительное положение.

Стольфат и Райк обратились к премьер-министру с просьбой в течение года компенсировать отопление жилых помещений в размере половины суммы увеличения стоимости тепла. Стоимость компенсации составила бы 7,5 миллионов евро.

Теперь в Нарвской горуправе сообщили, что премьер-министр Кая Каллас на встрече с мэром Катри Райк ответила отказом.

Премьер-министр, как сообщает Нарвская горуправа, обосновала свой отказ тем, что Нарву нельзя рассматривать как исключение по сравнению с другими регионами. Кроме того, в Ида-Вирумаа направляются значительные средства из Фонда справедливого перехода.