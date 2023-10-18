МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.10-26.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 26 октября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 20 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски": "Täna loen mina! Ettelugemispäev" / "Сегодня читаю я! День чтения вслух".
* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - моноспектакль актера Русского театра Сергея Черкасова.
* В Нарве - фестиваль "iDeeJazz", день первый: в Нарвской ратуше в 18.00 - "Madeleine & Salomon" (Франция), в фойе Нарвского колледжа ТУ в 19.30 - "Tango Nuevo" (Эстония) и в 21.00 - "Laurent de Wilde & Pierrick Pédron" (Франция). Фестивальный паспорт - 50 евро, дневной билет - 27 евро, билет на один концерт - 17 евро. Информация: ideejazz.ee.
* В Вокаском народном доме в 19.00 в рамках недели народных домов - концертный вечер. Музицирует ансамбль "Pärgament", а радостью танца поделятся местные исполнители народных танцев. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - творческий вечер "Нарвский вальс". Поет Андрей Маркус. Билет - 5 евро.
Суббота, 21 октября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Спящая красавица", спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: день чтения вслух.
* В Кийкласком народном доме в 12.00 в рамках недели народных домов - День родственных народов: мастер-классы по народным танцам и играм под живую народную музыку, с ремеслами и преданиями соседних народов.
* В Тудулиннаском народном доме в 14.00 в рамках недели народных домов - концерт женского ансамбля "Mesi". Бесплатно.
* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - презентация книги нарвского историка и гида Александра Опенко "Нарвские истории".
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 15.00 - "Что такое мост?", интерактивный импровизационный перформанс рисования и мастер-класс от литовской художницы-иллюстратора Греты Элис; в 17.00 - открытие pop-up-выставки художников-резидентов Рейко Мотохара и Кабо (Япония).
* В клубе "Ору" в 15.00 - концерт "В кругу друзей" хора народной песни "Сладка ягода". Бесплатно. Тел. 5809 0686.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт в честь 10-летия клуба "Jazz Time Club": "Sofia Rubina Band". Вход бесплатный.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского - концерт: выступают Гинтарас Янушявичус (рояль; Литва) и Нарвский городской симфонический оркестр.
* В Нарве - фестиваль "iDeeJazz", день второй: в Нарвской ратуше в 18.00 - "John Stowell & Niklas Winter" (США/Финляндия), в фойе Нарвского колледжа ТУ в 19.30 - трио Адама Фэлкона (США) и в 21.00 - трио Туту Пуоане (Южная Африка/Бельгия). Фестивальный паспорт - 50 евро, дневной билет - 27 евро, билет на один концерт - 17 евро. Информация: ideejazz.ee.
Воскресенье, 22 октября
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - спектакль "Ромео и Джульетта" в исполнении "Balletto di Milano".
Понедельник, 23 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - киновечер и беседы о кино: "Põrgu katlakütja" / "Адский кочегар". В гостях Айвар Симсон и авторы киноленты Куллар Виймне и Эрик Норкроос. Билет - 2,50 евро. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Вторник, 24 октября
* В кинотеатре "Amadeus" Йыхвиского концертного дома в 18.00 - киновечер и беседы о кино: "Põrgu katlakütja" / "Адский кочегар". В гостях Куллар Виймне и Эрик Норкроос. Билет 5-7 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Не горюй!", спектакль Тбилисского государственного театра имени Грибоедова. Билет - 12,50-40,50 евро.
Среда, 25 октября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале в 16.00 - литературная гостиная: вечер, посвященный поэту, писателю и драматургу Федору Сологубу "Известный неизвестный Федор Сологуб". Стихи читает представитель Общества русских литераторов Эстонии Александр Мартынов.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Kõike head vana toriseja", спектакль Раквереского театра. Билет - 20,50-25,50 евро.
Четверг, 26 октября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF): Неэме Отс (труба) и Яан Отс (рояль). В программе: Чайковский, Бизе, Мендес и др. Билет - 4-5 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Не горюй!", спектакль Тбилисского государственного театра имени Грибоедова. Билет - 12,50-40,50 евро.
СПОРТ
Четверг, 19 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 21-го сезона Мяэтагузеской викторины. Приглашаются команды из трех человек. Командам необходимо зарегистрироваться не позднее 18 октября по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
Пятница, 20 октября
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Jõgeva Wolves".
* В Нарвском спорткомплексе в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Narva United FC II".
Суббота, 21 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам среди ветеранов спорта.
* В Иллукаском мотоцентре в 10.00 - этап чемпионата и Кубка Эстонии по мотокроссу.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап быстрых шахмат СК "Диагональ".
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - чемпионат Эстонии по велоспорту: циклокросс.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 11.30 - чемпионат Эстонии по футболу, женская вторая лига: "Jõhvi Phoenix" / "Narva Trans" - "Viimsi JK II".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Nõmme Kalju FC".
* В Силламяэ на поле с искусственным газоном "Калева" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Türu Ganwix JK".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 22 октября
* В Вийвиконна в 12.00 - марафон по спортивному ориентированию клуба "Jõhvika". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tartu Kalev".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva United FC".
РАЗНОЕ
Четверг, 19 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей 11-12 лет.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 15.30 - лекция Университета для старшего поколения: психотерапевт Мария Лейт, "Психосоматика: мифы и реальность. Как позаботиться о психическом здоровье в солидном возрасте?" (на русском языке). Бесплатно.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - ускоренный курс реанимации "Sinu käed päästavad elu!" / "Ваши руки спасают жизнь!". Ида-Вирумааское общество Эстонского Красного Креста обучает приемам реанимации и дает возможность каждому опробовать их. Информация: тел. 5907 4760, Валли Каллик.
Пятница, 20 октября
* В Алайыэском общественном доме в 16.00 в рамках недели народных домов - вечер талантов: поешь, читаешь стихи, танцуешь, рассказываешь анекдоты, рисуешь, шьешь, хорошо готовишь - мы приглашаем тебя принять участие.
* В Ольгинаском народном доме в 18.00 - лекция "Роль кошек в художественной революции", лектор Елена Ховарт.
* В Мяэтагузеском народном доме с 18.00 до 21.00 в рамках недели народных домов - мастерская линогравюры. Руководитель Кристина Авель. Плата за участие - 5 евро. Требуется регистрация: hivekeskus@alutagusvald.ee.
* В Ийзакуском народном доме в 20.00 в рамках недели народных домов - танцевальный вечер с ансамблем "Lillelised". Билет предварительно - 6 евро, в день мероприятия - 8 евро.
Суббота, 21 октября
* В Таммикуском народном доме в 18.00 - открытие сезона с ансамблем "Vana Kallim". Билет предварительно - 8 евро, в день мероприятия - 10 евро. Билеты в продаже в Йыхвиском общественном доме и в Таммикуском народном доме. Информация и бронирование столиков - по тел. 5858 7381.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - вечер отдыха. Билет - 7 евро.
Воскресенье, 22 октября
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.
* В Куртнаском общественном доме и во дворе в 10.00 в рамках недели народных домов - воскресенье осенних вкусов. Все вместе печем блины и приглашаем домохозяек торговать своими заготовками. Местные волшебники вкуса любезно поделятся секретами кулинарного искусства. Праздничные блины с большим выбором варенья. Приходите, дегустируйте и обменивайтесь рецептами!
* В Пагариском общественном доме в 11.00 в рамках недели народных домов - семейный день. Мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых, пазлы и совместные игры для всей семьи. В библиотеке - викторина для всей семьи. Давайте вместе напечем блинов. Приз за лучшую выпечку.
* В Таммику с 11.00 до 14.00 - поход с волостными руководителями на таммикуский террикон. На этот раз спутниками станут Марис Тоомель, Ингрид Спитц и Ильмар Аун. Поход бесплатный. Подробности на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - тренинг-спектакль "Кто я?" (на русском языке). Билет - 5 евро.
Понедельник, 23 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - ознакомление с платформой самообслуживания и проката книг. Приходите, смотрите и пользуйтесь!
Среда, 23 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссия в середине недели: дискуссионная группа любителей книги "Vahendame lugemiselamusi".
* B Йыхвиской библиотеке в 11.00 - инфочас "Не дай себя обмануть!", который проведет веб-полицейский Йыхвиского полицейского участка Дарья Парк. Oна расскажет о разных видах мошенничества и даст необходимую информацию, чтобы их распознать. Также веб-полицейский ждет ваши вопросы, чтобы вместе их обсудить. Мероприятие проводится на русском языке. Информация по тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.
Среда, 25 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.
Четверг, 26 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей 11-12 лет.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.