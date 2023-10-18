МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.10-26.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап быстрых шахмат СК "Диагональ".

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - чемпионат Эстонии по велоспорту: циклокросс.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 11.30 - чемпионат Эстонии по футболу, женская вторая лига: "Jõhvi Phoenix" / "Narva Trans" - "Viimsi JK II".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Nõmme Kalju FC".

* В Силламяэ на поле с искусственным газоном "Калева" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Türu Ganwix JK".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

Воскресенье, 22 октября

* В Вийвиконна в 12.00 - марафон по спортивному ориентированию клуба "Jõhvika". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tartu Kalev".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva United FC".

РАЗНОЕ

Четверг, 19 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей 11-12 лет.

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 15.30 - лекция Университета для старшего поколения: психотерапевт Мария Лейт, "Психосоматика: мифы и реальность. Как позаботиться о психическом здоровье в солидном возрасте?" (на русском языке). Бесплатно.