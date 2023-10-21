ДЕЛО ПРИВЫЧКИ ⟩ Сбор биоотходов потихоньку набирает обороты

В Йыхви контейнеры для биоотходов имеются на сегодня почти у всех квартирных товариществ. В большинстве случаев достаточно было оповещения, два товарищества приобрели контейнеры только после начала административного производства, сказала специалист волостного управления по окружающей среде Светлана Юргенс. Другое дело, что кое-где в этих контейнерах отходов собирается слишком мало.