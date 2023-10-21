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ДЕЛО ПРИВЫЧКИ ⟩ Сбор биоотходов потихоньку набирает обороты

Кюлли Крийс
, журналист
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В Йыхви контейнеры для биоотходов установлены у квартирных товариществ уже несколько лет, однако используют их не особо активно.
В Йыхви контейнеры для биоотходов установлены у квартирных товариществ уже несколько лет, однако используют их не особо активно. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сельские жители десятки лет компостируют свои биоотходы, горожане же должны к новому году привыкнуть к обязанности собирать биоотходы отдельно от других отходов.

В Йыхви контейнеры для биоотходов имеются на сегодня почти у всех квартирных товариществ. В большинстве случаев достаточно было оповещения, два товарищества приобрели контейнеры только после начала административного производства, сказала специалист волостного управления по окружающей среде Светлана Юргенс. Другое дело, что кое-где в этих контейнерах отходов собирается слишком мало.

С частными домами и садоводческими товариществами окончательно вопрос еще не решен. Хотя Юргенс отправила всем владельцам недвижимостей информационное письмо, только часть из них сообщили, что компостируют отходы сами.

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