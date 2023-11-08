МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.11-16.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Пятница, 10 ноября

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Welco II" (Тарту).

* В спортхолле Майдлаской школы в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa".

Суббота, 11 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир Мартова дня по русским шашкам.

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап внутреннего Кубка Вока по петанку, дуплет.

* В Кохтла-Ярвеском спортцентре - народная лига по баскетболу: 12.00 - БК "HITO" - "Haljala NGU", 14.00 - "Enteh" - БК "Narva".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" / ФК "Noova" (Йыхви) - "Viimsi JK II".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Ganza" (Нарва).

Воскресенье, 12 ноября

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).

Понедельник, 13 ноября