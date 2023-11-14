Граница постарается приспособиться к закрытию шлагбаума в Ивангороде

Департамент полиции и погранохраны все еще не получил от российских коллег или эстонского МИДа официального извещения о том, что пограничный пункт в Ивангороде закрывается на ремонт. Однако пограничники с начала ноября осведомлены, что план закрытия имеется и что окончание ремонтных работ у соседей запланирован на конец 2025 года, о чем сообщил "Северному побережью" руководитель бюро погранохраны Вейко Коммусаар.