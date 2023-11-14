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Граница постарается приспособиться к закрытию шлагбаума в Ивангороде

Илья Смирнов
, журналист
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Проезд машин через Ивангородский погранпункт собираются закрыть года на два из-за ремонта.
Проезд машин через Ивангородский погранпункт собираются закрыть года на два из-за ремонта. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Закрытие проезда машин и автобусов через Ивангородский погранпункт, скорее всего, не вызовет сокращений пограничников и таможенников на эстонской стороне границы. Сохранится и автобусное сообщение с Санкт-Петербургом, хотя переправляться через пограничный мост пассажирам автобусов придется пешком.

Департамент полиции и погранохраны все еще не получил от российских коллег или эстонского МИДа официального извещения о том, что пограничный пункт в Ивангороде закрывается на ремонт. Однако пограничники с начала ноября осведомлены, что план закрытия имеется и что окончание ремонтных работ у соседей запланирован на конец 2025 года, о чем сообщил "Северному побережью" руководитель бюро погранохраны Вейко Коммусаар.

Как следует из его комментариев, временно закрывающийся для транспорта Ивангородский погранпункт не вызовет больших проблем для стражей границы в Нарве.

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