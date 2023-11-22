Новогодний праздник в Нарве пройдет на старом месте, фейерверка не будет

На автопарковке Петровской площади Нарвы - в привычном месте возле зданий горуправы и пограничного пункта - 21 ноября установили 15-метровую ель, а на следующий день на Ратушной площади - 8-метровую. Ратушная площадь будет впервые настолько празднично украшена, и здесь у елки в декабре откроется рождественская деревня.

Городские же праздничные мероприятия - зажжение первой свечи адвента 3 декабря и встреча Нового года с вечера 31 декабря до ночи 1 января - пройдут привычно на Петровской площади. Перенос этих многолюдных праздников к стенам ратуши власти города и не планировали.

- Петровская площадь - традиционное место празднования в новогоднюю ночь, она вмещает гораздо больше больше людей, - комментирует заместитель руководителя отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун. - Вдобавок, что немаловажно, в отличие от старого города на Петровской площади нет так близко домов, жителей которых может побеспокоить ночью громкая музыка, - добавил он.

Новогодний фейерверк в Нарве в этом году не запланирован. Его не было в приграничном городе, как и во многих других городах Эстонии, уже и в прошлом году.