ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Мэру Нарвы доверили начать строительство дома, квартиру в котором он себе уже присматривает

Нарвскому градоначальнику Яану Тоотсу удалось немного пробурить скалу, которая станет основанием для будущего дома. Квартиру в этом Тоотс для себя уже присматривает, о чем "Северное побережье" рассказало накануне.

Напомним, на нарвской улице Раудсилла, 1, что в историческом городском районе Йоаорг, началось строительство первого квартирного дома из пяти спроектированных и при нем парковочное здание в будущем жилом квартале "Joaoru Residentsid". В этом первом доме будет шесть этажей и вдобавок мансардный этаж. Окна особо дорогих квартир будут выходить на пограничную реку Нарва с двумя крепостями по берегам и на речной променад. Считается, что вид с этого места приблизительно повторяет вид на реку, изображенный на пятикроновой банкноте Банка Эстонии образца 1991-го и последующих годов.

"Мне кажется, что сейчас самое время для строительства. Да, мы долго ждали. Подобного в Нарве не происходило уже тридцать лет. Многоквартирные дома строятся в крупнейших городах Эстонии, и кто-то должен был начать в Нарве", - сказал в комментарии для ERR совладелец и глава совета компании "Rand & Tuulberg" Айвар Туулберг.

Затем в комментарии для "Северного побережья" Туулберг подтвердил, что если бы не война в Украине, то стройка началась бы еще весной 2022 года - и к настоящему времени дом был бы с большой вероятностью уже достроен.

"Дом должен быть готов в марте 2025 года", - ранее сообщил Индрек Рентель, руководящий компанией "Vallikraavi Kinnisvara", выступающей заказчиком строительства.