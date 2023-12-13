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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Мэру Нарвы доверили начать строительство дома, квартиру в котором он себе уже присматривает

Илья Смирнов
, журналист
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На улице Раудсилла в исторической части Нарвы началось строительство первого за несколько десятилетий полностью нового квартирного дома. Символический запуск строительной машины бизнесмен Айвар Туулберг доверил мэру Яану Тоотсу. Тому удалось немного пробурить скалу, которая станет основанием для будущего дома, квартиру в котором Тоотс для себя уже присматривает.
На улице Раудсилла в исторической части Нарвы началось строительство первого за несколько десятилетий полностью нового квартирного дома. Символический запуск строительной машины бизнесмен Айвар Туулберг доверил мэру Яану Тоотсу. Тому удалось немного пробурить скалу, которая станет основанием для будущего дома, квартиру в котором Тоотс для себя уже присматривает. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На улице Раудсилла в исторической части Нарвы началось строительство первого за несколько десятилетий полностью нового квартирного дома. Символический запуск строительной машины бизнесмен Айвар Туулберг доверил мэру Яану Тоотсу.

Нарвскому градоначальнику Яану Тоотсу удалось немного пробурить скалу, которая станет основанием для будущего дома. Квартиру в этом Тоотс для себя уже присматривает, о чем "Северное побережье" рассказало накануне.

Напомним, на нарвской улице Раудсилла, 1, что в историческом городском районе Йоаорг, началось строительство первого квартирного дома из пяти спроектированных и при нем парковочное здание в будущем жилом квартале "Joaoru Residentsid". В этом первом доме будет шесть этажей и вдобавок мансардный этаж. Окна особо дорогих квартир будут выходить на пограничную реку Нарва с двумя крепостями по берегам и на речной променад. Считается, что вид с этого места приблизительно повторяет вид на реку, изображенный на пятикроновой банкноте Банка Эстонии образца 1991-го и последующих годов.

"Мне кажется, что сейчас самое время для строительства. Да, мы долго ждали. Подобного в Нарве не происходило уже тридцать лет. Многоквартирные дома строятся в крупнейших городах Эстонии, и кто-то должен был начать в Нарве", - сказал в комментарии для ERR совладелец и глава совета компании "Rand & Tuulberg" Айвар Туулберг.

Затем в комментарии для "Северного побережья" Туулберг подтвердил, что если бы не война в Украине, то стройка началась бы еще весной 2022 года - и к настоящему времени дом был бы с большой вероятностью уже достроен.

"Дом должен быть готов в марте 2025 года", - ранее сообщил Индрек Рентель, руководящий компанией "Vallikraavi Kinnisvara", выступающей заказчиком строительства.

Подробнее об этом проекте можно прочитать в статье "Северного побережья" и на веб-странице "Vallikraavi Kinnisvara".

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