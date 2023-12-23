Новым директором Нарвского Дома детского творчества назначена Виктория Лутус. Лутус - член Нарвского городского собрания из правящей фракции, и ее назначение заранее предсказывалось оппозицией. Лутус приступит к работе с января, собираясь уделять много внимания внедрению эстонского языка в работу кружков.
Новый директор Нарвского Дома детского творчества Виктория Лутус: "Надо создавать возможности использовать эстонский язык"
Нарвская горуправа подвела итог объявленного в ноябре должностного конкурса, назвав новым директором Нарвского Дома детского творчества 45-летнюю Викторию Лутус. Соответствующий приказ мэр Нарвы Яан Тоотс подписал 22 декабря - сразу после итогового заседания конкурсной комиссии.
Виктория Лутус - член Нарвского городского собрания из правящей фракции "Narva", также она член Центристской партии Эстонии, которая сейчас в Нарве у власти. Лутус в прошлом много лет руководила в Нарвской горуправе сферами образования и культуры.
В должностном конкурсе на освободившееся в ноябре место директора Нарвского Дома детского творчества участвовали двое человек. Имя второго претендента на должность, конкурировавшего с Лутус, официально не объявляется и общественности неизвестно.
Участвовать в должностном конкурсе планировала лидер нарвской оппозиции и экс-мэр Нарвы Катри Райк. Она предсказывала, что директорская должность изнчально была гарантирована депутату горсобрания Виктории Лутус, и поэтому Райк просто хотела создать ей сильную конкуренцию. "Мне будет интересен процесс этого конкурса", - в ноябре говорила Райк, уверенная, что должностной конкурс, объявляемый городской управой, будет чисто формальным.
Райк в итоге все же не стала претендовать на место директора Нарвского Дома детского творчества, объяснив это так:
- Своим объявлением о том, что претендую на должность, я хотела обратить внимание на то, что результат этого конкурса по сути предопределен. Документы я не подала, потому что в действительности не могу работать на этой должности, и не хотела тратить время ни комиссии, ни свое. Однако я написала и представила комиссии собственную концепцию развития дома детского творчества - мне хочется внести свой вклад в его развитие, - рассказала Райк.
Победившая в конкурсе Виктория Лутус планирует приступить к работе директором с 3 января. Она рассказала, что в ее первых планах - познакомиться с работой учреждения изнутри и с его коллективом, чтобы затем принимать дальнейшие решения. Лутус пока не смогла сказать, требуется ли что-то менять в работе Нарвского Дома детского творчества.
Впрочем, как отметила она, новым в работе Нарвского Дома детского творчества обязательно будет языковое направление в контексте перехода детского образования на эстонский язык. Эта тема важна, по ее словам, и должна касаться школ по интересам тоже.
- В государственной программе перехода на эстонский язык написано, что школы по интересам должны быть поддержкой для учеников. Надо создавать возможности использовать эстонский язык, создавать среду. В этом направлении нам надо двигаться: искать возможности, но не делать это в ущерб всему тому, что уже сейчас есть в доме детского творчества, - рассказала Лутус.
По ее видению, ученики могли бы в Нарвском Доме детского творчества в непринужденной обстановке, занимаясь в кружках по интересам, практиковаться и в эстонском языке. "Это важно и актуально для Нарвы, в которой реально мало мест, где есть эстонская языковая среда, где можно слышать эстонский язык", - отметила Лутус.
Предыдущим директором Нарвского Дома детского творчества была Галина Мольдон. Она проработала там 21 год и уволилась с середины ноября 2023 года. Ни сама Мольдон, ни являвшаяся ее работодателем Нарвская горуправа не захотели сообщить общественности причину увольнения, о чем "Северное побережье" писало в те дни.