Новый директор Нарвского Дома детского творчества Виктория Лутус: "Надо создавать возможности использовать эстонский язык"

Победившая в конкурсе Виктория Лутус планирует приступить к работе директором с 3 января. Она рассказала, что в ее первых планах - познакомиться с работой учреждения изнутри и с его коллективом, чтобы затем принимать дальнейшие решения. Лутус пока не смогла сказать, требуется ли что-то менять в работе Нарвского Дома детского творчества.

Впрочем, как отметила она, новым в работе Нарвского Дома детского творчества обязательно будет языковое направление в контексте перехода детского образования на эстонский язык. Эта тема важна, по ее словам, и должна касаться школ по интересам тоже.

- В государственной программе перехода на эстонский язык написано, что школы по интересам должны быть поддержкой для учеников. Надо создавать возможности использовать эстонский язык, создавать среду. В этом направлении нам надо двигаться: искать возможности, но не делать это в ущерб всему тому, что уже сейчас есть в доме детского творчества, - рассказала Лутус.

По ее видению, ученики могли бы в Нарвском Доме детского творчества в непринужденной обстановке, занимаясь в кружках по интересам, практиковаться и в эстонском языке. "Это важно и актуально для Нарвы, в которой реально мало мест, где есть эстонская языковая среда, где можно слышать эстонский язык", - отметила Лутус.

Предыдущим директором Нарвского Дома детского творчества была Галина Мольдон. Она проработала там 21 год и уволилась с середины ноября 2023 года. Ни сама Мольдон, ни являвшаяся ее работодателем Нарвская горуправа не захотели сообщить общественности причину увольнения, о чем "Северное побережье" писало в те дни.