ЦЕНЫ НЕНАРВСКИЕ ⟩ В Нарве выставлены на продажу новые дорогущие квартиры в еще строящемся доме

Стройка шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 была торжественно начата в минувшем декабре, а завершится, как планируется, в марте 2025 года.

Это будет первый в Нарве за долгие годы полностью новый квартирный дом. Часть окон будут выходить на пограничную реку с двумя крепостями по берегам и на речной променад, что, как считается, придает новостройке дополнительную ценность.

На этой неделе, 22 января, компания "Vallikraavi Kinnisvara", являющаяся застройщиком, представила потенциальным покупателям цены на квартиры. Причем, не менее трети квартир в строящемся доме были на тот момент уже забронированы.

Самая дешевая из доступных будущих квартир - однокомнатная на втором этаже - будет иметь площадь вместе с балконом 36,3 квадратных метра. Запрашиваемая цена одного квадратного метра составляет 2948 евро.

Парковочные места предлагаются всем будущим жильцам за дополнительные 5-10 тысяч.