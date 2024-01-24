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ЦЕНЫ НЕНАРВСКИЕ ⟩ В Нарве выставлены на продажу новые дорогущие квартиры в еще строящемся доме

Илья Смирнов
, журналист
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План будущего квартала "Joaoru Residentsid", где главными объектами станут пять квартирных домов оригинальной конфигурации. Оранжевым цветом на плане выделено здание, строительство которого ведется прямо сейчас.
План будущего квартала "Joaoru Residentsid", где главными объектами станут пять квартирных домов оригинальной конфигурации. Оранжевым цветом на плане выделено здание, строительство которого ведется прямо сейчас. Фото: Vallikraavi Kinnisvara

Потенциальным покупателям жилья в Нарве наконец представлены цены на квартиры в строящемся новом многоквартирном доме у берега пограничной реки. Стоимость квадратного метра выходит в среднем около 3000 евро - это крайне дорого для Нарвы, где развит только вторичный рынок жилья с трехзначными ценами за квадратный метр, переваливающими лишь изредка за тысячу.

Стройка шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 была торжественно начата в минувшем декабре, а завершится, как планируется, в марте 2025 года.

Это будет первый в Нарве за долгие годы полностью новый квартирный дом. Часть окон будут выходить на пограничную реку с двумя крепостями по берегам и на речной променад, что, как считается, придает новостройке дополнительную ценность.

На этой неделе, 22 января, компания "Vallikraavi Kinnisvara", являющаяся застройщиком, представила потенциальным покупателям цены на квартиры. Причем, не менее трети квартир в строящемся доме были на тот момент уже забронированы.

Самая дешевая из доступных будущих квартир - однокомнатная на втором этаже - будет иметь площадь вместе с балконом 36,3 квадратных метра. Запрашиваемая цена одного квадратного метра составляет 2948 евро.

Парковочные места предлагаются всем будущим жильцам за дополнительные 5-10 тысяч.

Похоже, самая шикарная двухуровневая и шестикомнатная квартира с балконом и террасой на шестом и мансардном седьмом этажах выставлена на продажу или предварительное бронирование за 664000 евро. В этом случае придется переплачивать за лучшие виды, так что цена одного квадратного метра переваливает за 3000 евро. Суммарная площадь этой квартиры на двух этажах - почти 219 квадратных метров. Способных и желающих заполучить себе такое великолепие в Нарве, кажется, пока не нашлось, судя по тому, что квартира все еще доступна на веб-сайте "Vallikraavi Kinnisvara".

Как уже ранее писало "Северное побережье", акционерное общество "Vallikraavi Kinnisvara", зарегистрированное в Тарту, в декабре 2023 года приступило в Нарве к реализации давно задуманного проекта нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" в историческом районе Йоаорг, на улице Раудсилла, 1.

Стройка развернулась на месте снесенного семь лет назад здания Нарвской Юхкентальской средней школы, или бывшей школы №7, рядом со смотровой платформой у реки Нарва "Пятикроновый вид" и неподалеку от Нарвской Александровской церкви.

Первый дом жилого квартала "Joaoru Residentsid" должен быть сдан в марте 2025 года, строительство остальных четырех пока не анонсировалось.

Начало строительства задержалось из-за войны

Двумя равными совладельцами АО "Vallikraavi Kinnisvara" являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев строительного концерна "Rand & Tuulberg", одного из крупнейших в Эстонии. Их компания по развитию недвижимости "Vallikraavi Kinnisvara" купила в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по адресу: улица Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости.

Новый владелец недвижимости быстро снес пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства в этом месте жилого комплекса.

Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов и до пяти вспомогательных зданий. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и оценка влияния строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка участка была установлена в 2020 году.

Ходатайство о разрешении на строительство АО "Vallikraavi Kinnisvara" представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск покупателей для будущего жилья.

Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку "Joaoru Residentsid" весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией, а также ее экономические и рыночные последствия. Разрешение на строительство первого дома "Joaoru Residentsid" было выдано Нарвской горуправой "Vallikraavi Kinnisvara" 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабной войны.

Столкнувшись с таким форс-мажором АО "Vallikraavi Kinnisvara" попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком вложения в развитие участка по меньшей мере 3,1 миллиона евро теперь установлена середина 2029 года. В противном случае компания будет обязана уплатить Нарве штраф в размере 10 процентов от недостающей инвестиционной суммы.

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