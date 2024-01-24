ЦЕНЫ НЕНАРВСКИЕ ⟩ В Нарве выставлены на продажу новые дорогущие квартиры в еще строящемся доме

Потенциальным покупателям жилья в Нарве наконец представлены цены на квартиры в строящемся новом многоквартирном доме у берега пограничной реки. Стоимость квадратного метра выходит в среднем около 3000 евро - это крайне дорого для Нарвы, где развит только вторичный рынок жилья с трехзначными ценами за квадратный метр, переваливающими лишь изредка за тысячу.
Стройка шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 была торжественно начата в минувшем декабре, а завершится, как планируется, в марте 2025 года.
Это будет первый в Нарве за долгие годы полностью новый квартирный дом. Часть окон будут выходить на пограничную реку с двумя крепостями по берегам и на речной променад, что, как считается, придает новостройке дополнительную ценность.
На этой неделе, 22 января, компания "Vallikraavi Kinnisvara", являющаяся застройщиком, представила потенциальным покупателям цены на квартиры. Причем, не менее трети квартир в строящемся доме были на тот момент уже забронированы.
Самая дешевая из доступных будущих квартир - однокомнатная на втором этаже - будет иметь площадь вместе с балконом 36,3 квадратных метра. Запрашиваемая цена одного квадратного метра составляет 2948 евро.
Парковочные места предлагаются всем будущим жильцам за дополнительные 5-10 тысяч.
Похоже, самая шикарная двухуровневая и шестикомнатная квартира с балконом и террасой на шестом и мансардном седьмом этажах выставлена на продажу или предварительное бронирование за 664000 евро. В этом случае придется переплачивать за лучшие виды, так что цена одного квадратного метра переваливает за 3000 евро. Суммарная площадь этой квартиры на двух этажах - почти 219 квадратных метров. Способных и желающих заполучить себе такое великолепие в Нарве, кажется, пока не нашлось, судя по тому, что квартира все еще доступна на веб-сайте "Vallikraavi Kinnisvara".
Как уже ранее писало "Северное побережье", акционерное общество "Vallikraavi Kinnisvara", зарегистрированное в Тарту, в декабре 2023 года приступило в Нарве к реализации давно задуманного проекта нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" в историческом районе Йоаорг, на улице Раудсилла, 1.
Стройка развернулась на месте снесенного семь лет назад здания Нарвской Юхкентальской средней школы, или бывшей школы №7, рядом со смотровой платформой у реки Нарва "Пятикроновый вид" и неподалеку от Нарвской Александровской церкви.
Первый дом жилого квартала "Joaoru Residentsid" должен быть сдан в марте 2025 года, строительство остальных четырех пока не анонсировалось.
Начало строительства задержалось из-за войны
Двумя равными совладельцами АО "Vallikraavi Kinnisvara" являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев строительного концерна "Rand & Tuulberg", одного из крупнейших в Эстонии. Их компания по развитию недвижимости "Vallikraavi Kinnisvara" купила в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по адресу: улица Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости.
Новый владелец недвижимости быстро снес пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства в этом месте жилого комплекса.
Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов и до пяти вспомогательных зданий. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и оценка влияния строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка участка была установлена в 2020 году.
Ходатайство о разрешении на строительство АО "Vallikraavi Kinnisvara" представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск покупателей для будущего жилья.
Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку "Joaoru Residentsid" весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией, а также ее экономические и рыночные последствия. Разрешение на строительство первого дома "Joaoru Residentsid" было выдано Нарвской горуправой "Vallikraavi Kinnisvara" 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабной войны.
Столкнувшись с таким форс-мажором АО "Vallikraavi Kinnisvara" попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком вложения в развитие участка по меньшей мере 3,1 миллиона евро теперь установлена середина 2029 года. В противном случае компания будет обязана уплатить Нарве штраф в размере 10 процентов от недостающей инвестиционной суммы.