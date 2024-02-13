Иск депутата Тойлаского волостного собрания Тийта Салвана к Леа Ранд, которая выдвигалась в качестве кандидата от конкурирующего избирательного союза, с требованием опровергнуть якобы неверное изложение фактов в статье, опубликованной в "Северном побережье", и компенсации ущерба, не был удовлетворен судами. Госсуд не принял кассационную жалобу Салвана к производству.
В судебной тяжбе между тойласкими политиками Тийтом Салваном и Леа Ранд победу одержала Ранд
Согласно вступившему в силу решению, Салван, который в настоящее время является директором Кивиылиской 1-й средней школы, должен компенсировать Леа Ранд, работающей директором Тойлаской библиотеки, судебные издержки по делу, которые составляют почти 6000 евро.
Поводом для судебного процесса стала статья в газете
Салван, ранее являвшийся председателем Тойлаского волостного собрания, а также семь лет бывший тойласким волостным старейшиной, обратился в суд с иском в связи с написанной Леа Ранд статьей-мнением "После драки кулаками не машут", которая была опубликована после последних местных выборов в октябре 2021 года в "Северном побережье". Поводом для этого материала стала статья-мнение самого Салвана "Курс омоложения тойлаской власти", написанная несколькими днями ранее.
В своем иске Салван находит, что Леа Ранд в своей статье представила несколько неправомерных утверждений, направленных против него. "Основанием для иска является утверждение ответчика, что поведение истца во время его правления было неправильным (вредным для волости), поскольку он был связан со сделкой по отчуждению директорского дома (по утверждению ответчика: по приватизации): "Рискну также вторым глазом и осмелюсь еще немного покопаться в истории. Если сейчас кажется, будто все решения, которые принимались в течение последних четырех лет, были плохими и неправильными, то хотелось бы спросить, все ли сделанное за указанный десятилетний период правления было хорошим и правильным? Например, закрытие Тойлаского попечительского дома, заключение с владельцем частного детского сада не только невыгодного, но и вредного для волости договора, "плоды" которого волостной кошелек будет ощущать еще несколько лет, или приватизация директорского дома", - реферирует приговор суда исковое заявление Салвана.
Леа Ранд ответила суду, что содержание статьи, подвергшейся критике со стороны Салвана, не является констатацией факта и не содержит неуместных оценочных суждений и что это было представлено как политические дебаты по предыдущей статье Салвана. "Слова "хорошие и правильные", использованные в статье ответчицы, не содержат констатации факта или публикации данных, и они также не относятся к истцу. Прежде всего ошибочен подход истца, что часть упомянутой статьи была направлена именно в адрес истца. В статье говорится о событиях, происходивших во время "правления" истца в Тойлаской волости, но не конкретно о деятельности истца. То, что что-то произошло или было сделано во время правления истца, не означает, что это было сделано конкретно истцом в одиночку. Также в статье не упоминается, что директорский дом был приватизирован в интересах истца. Само по себе это не является констатацией факта или публикацией данных об истце", - отметила она.
Суд: политик должен выдерживать критику
Судья Вируского уездного суда Вильо Юнолайнен постановил, что Салван ошибочно считает публикацию Ранд неверным изложением фактов. В решении говорится, что статья Леа Ранд не могла создать неправильный и уничижительный образ Салвана, как будто он был ненадежным лицом, действовавшим во время пребывания у власти в противоречии с интересами волости.
Суд отмечает, что обе статьи в "Северном побережье" представляли собой критику с политическим подтекстом. "В случае статьи ответчика (Леа Ранд) это были политические дебаты, акцептируемые в свободном и демократическом обществе, и истец как человек, активно участвующий в местной волостной политике, должен выдерживать такую критику", - значится в решении суда.
Тийт Салван оспорил решение Вируского уездного суда, но не добился желаемого вердикта и в окружном суде, а Госсуд не усмотрел оснований для принятия его кассационной жалобы в производство.
Салван сказал, что хорошо, что эта история прояснилась в судах. "Я не разочарован этим решением, напротив, я получил опыт, что публиковать подобную полуправду и даже ложь позволено, и из-за этого не имеет смысла обращаться в суд", - сказал он.