В судебной тяжбе между тойласкими политиками Тийтом Салваном и Леа Ранд победу одержала Ранд

Леа Ранд ответила суду, что содержание статьи, подвергшейся критике со стороны Салвана, не является констатацией факта и не содержит неуместных оценочных суждений и что это было представлено как политические дебаты по предыдущей статье Салвана. "Слова "хорошие и правильные", использованные в статье ответчицы, не содержат констатации факта или публикации данных, и они также не относятся к истцу. Прежде всего ошибочен подход истца, что часть упомянутой статьи была направлена именно в адрес истца. В статье говорится о событиях, происходивших во время "правления" истца в Тойлаской волости, но не конкретно о деятельности истца. То, что что-то произошло или было сделано во время правления истца, не означает, что это было сделано конкретно истцом в одиночку. Также в статье не упоминается, что директорский дом был приватизирован в интересах истца. Само по себе это не является констатацией факта или публикацией данных об истце", - отметила она.