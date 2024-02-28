Кризис в Нарвской больнице: от политиков требуют убрать руки и убраться из совета

Трудовой коллектив Нарвской городской больницы, в свою очередь, распространил текст своих обращений на имя мэра Нарвы Яана Тоотса и к членам совета больницы. Медики объясняют, за что они ценят руководителя Аго Кыргвеэ, а также указывают, что в совете их медучреждения больше не осталось специалистов по медицине.

Работники прямо пишут, что ныне имеющийся совет некомпетентен в медицине и не способен сотрудничать с больницей. "Совет основывается только на финансовых результатах, но больница не является финансовым учреждением", - подчеркивают нарвские медики.

"Поэтому мы просим немедленно отозвать членов совета и заменить их людьми, которые заботятся о будущем медицины для Нарвы", - говорится среди прочего в обращении работников Нарвской больницы к мэру Нарвы Яану Тоотсу.

Впрочем, за скобками остается тот факт, что в совет больницы входят ровно те политики из Нарвского городского собрания, которые прошлой осенью поставили Тоотса на должность градоначальника и от которых он сейчас зависим на территории приграничного города.

Во втором своем письме, адресованном напрямую членам совета, медики просят их уйти самостоятельно: "Мы просим вас выйти из состава совета и тем самым помочь развитию больницы и хорошему будущему медицины для людей Нарвы".

Из всего пяти членов совета Нарвской больницы действующими медиками никто не является. Член совета Реэна Мюллер представляет Социальное министерство, а другие четверо - члены Нарвского горсобрания, представляющие правящую фракцию "Narva": Алексей Евграфов (Центристская партия), председатель депутатской фракции "Narva" и председатель совета Нарвской больницы, член Рийгикогу

Вадим Орлов (Партия Реформ)

Екатерина Голубцова (Центристская партия)

Алексей Мяги (беспартийный).