Городские политики из совета Нарвской больницы обещают обнародовать свои претензии к члену правления Аго Кыргвеэ сразу после заседания вечером 29 февраля. Они говорят в кулуарах, что оснований для снятия Кыргвеэ якобы достаточно, но всем остальным все равно неясно, почему судьбоносная информация, раз уж она имеется, не публикуется заранее, когда недовольство накалено до предела, а люди - избиратели - требуют разъяснений и диалога.
Кризис в Нарвской больнице: от политиков требуют убрать руки и убраться из совета
Трудовой коллектив Нарвской городской больницы, в свою очередь, распространил текст своих обращений на имя мэра Нарвы Яана Тоотса и к членам совета больницы. Медики объясняют, за что они ценят руководителя Аго Кыргвеэ, а также указывают, что в совете их медучреждения больше не осталось специалистов по медицине.
Работники прямо пишут, что ныне имеющийся совет некомпетентен в медицине и не способен сотрудничать с больницей. "Совет основывается только на финансовых результатах, но больница не является финансовым учреждением", - подчеркивают нарвские медики.
"Поэтому мы просим немедленно отозвать членов совета и заменить их людьми, которые заботятся о будущем медицины для Нарвы", - говорится среди прочего в обращении работников Нарвской больницы к мэру Нарвы Яану Тоотсу.
Впрочем, за скобками остается тот факт, что в совет больницы входят ровно те политики из Нарвского городского собрания, которые прошлой осенью поставили Тоотса на должность градоначальника и от которых он сейчас зависим на территории приграничного города.
Во втором своем письме, адресованном напрямую членам совета, медики просят их уйти самостоятельно: "Мы просим вас выйти из состава совета и тем самым помочь развитию больницы и хорошему будущему медицины для людей Нарвы".
Из всего пяти членов совета Нарвской больницы действующими медиками никто не является. Член совета Реэна Мюллер представляет Социальное министерство, а другие четверо - члены Нарвского горсобрания, представляющие правящую фракцию "Narva":
- Алексей Евграфов (Центристская партия), председатель депутатской фракции "Narva" и председатель совета Нарвской больницы, член Рийгикогу
- Вадим Орлов (Партия Реформ)
- Екатерина Голубцова (Центристская партия)
- Алексей Мяги (беспартийный).