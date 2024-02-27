Большая часть работников Нарвской больницы собираются в этот четверг на Ратушную площадь Нарвы на митинг, чтобы выразить протест против готовящегося отзыва доктора Аго Кыргвеэ из правления "Narva Haigla".
Медики Нарвской больницы готовятся к митингу и требуют разъяснений
Как сообщили в Нарвской больнице, акция протеста возле ратуши намечена на 29 февраля, с 17 до 19 часов. В это же время, насколько стало известно ранее, в ратуше планируется заседание совета "Narva Haigla", на котором будет обсуждаться вопрос об отзыве члена правления Аго Кыргвеэ. О подготовке совета больницы к принятию такого решения "Северное побережье" писало накануне.
К моменту публикации данной статьи полиция еще не внесла в список согласованных публичных собраний готовящийся медиками митинг на Ратушной площади. Тем не менее, представители трудового коллектива Нарвской больницы призывают всех желающих принять в нем участие.
Для выражения своего протеста часть медиков Нарвской больницы организовали также сбор подписей под заявлением о поддержке члена правления Аго Кыргвеэ. Такое же заявление отправлено министру здравоохранения ЭР Рийне Сиккут.
"В связи с решением совета больницы отозвать члена правления больницы Аго Кыргвеэ трудовая семья больницы не понимает, по какой причине и с какой целью?", - пишут нарвские медики министру, ошибочно указывая, что советом больницы решение об отзыве члена правления Аго Кыргвеэ якобы уже принято.
"Почему руководитель, имеющий четкие и конкретные планы относительно больницы, нашедший разные пути реализации этих планов и имеющий возможность реализовать планы, должен досрочно покидать свой пост. Члены совета больницы решили перенести свои властные игры из Нарвского городского собрания в больницу. Больница разве подходящее место для этого? Точно нет. В больнице лечатся жители города, спасаются их жизни. Учитывая большую ответственность медиков, их душевную и физическую перегрузку, мы нуждаемся в определенности и стабильности в нашей повседневной работе, а также на завтрашний день", - говорится в обращении медиков.
Координирующая протест врач из терапевтического отделения Нарвской больницы Татьяна Славкина сообщила "Северному побережью", что в поддержку действующего члена правления высказались и подписались уже две трети трудового коллектива, а работников в Нарвской больнице порядка 760. Сбор подписей продолжается.
Как напомнила Славкина, выступать в защиту Кыргвеэ работникам Нарвской больницы впервые пришлось еще осенью 2023 года, но тогда члены совета и правления все же договорились о сотрудничестве. Теперь же готовящееся решение об отзыве члена правления стало совершенно неожиданной новостью, о которой все узнали в понедельник, 26 февраля.
По рассказу Славкиной, представители Нарвской больницы, а именно руководители клиник, сразу же захотели встретиться с председателем совета Алексеем Евграфовым, чтобы из первых уст услышать о претензиях к доктору Аго Кыргвеэ. В такой встрече им якобы было отказано, так что следующую встречу ждут 28 февраля, когда медики надеются поговорить с мэром Нарвы Яаном Тоотсом. "Это еще одна попытка выяснить ситуацию, чтобы с работниками больницы, которые имеют право знать, что происходит, хоть как-то объяснились", - объяснила Славкина. "Будет видно, как власти города идут на контакт", - добавила она.
Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил Rus.Postimees, что в тот день, 28 февраля, у него собрание в Таллинне, поэтому встретиться с медиками он не сможет, а появится только на заседании совета Нарвской больницы на следующий день.
- Цель всего нашего движения - выяснить, - объясняет Славкина. - Конечно, если там есть серьезные нарушения, о которых мы не могли знать, то мы никак не сможем повлиять на решение совета, но мы имеем право хотя бы знать, что происходит. Знать о том, какие есть проблемы, нерешаемые настолько, что надо снять с должности человека, который так много сделал для больницы, - сказала Славкина, добавив, что список достижений Аго Кыргвеэ уже направлен председателю совета Нарвской больницы Алексею Евграфову.
Как считает Славкина, из-за наблюдаемой нестабильности в руководстве больницей, в чем врачи винят именно политиков из совета, а не члена правления, страдает повседневная работа и ставится под сомнение дальнейшее развитие. "Мы ведь говорим о возможности привлечения новых работников со стороны: ни один врач, видя нашу внутрибольничную и внутригородскую ситуацию, не будет рисковать ничем, чтобы прийти сюда работать, так невозможно", - заключила Славкина.