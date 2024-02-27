Медики Нарвской больницы готовятся к митингу и требуют разъяснений

Как сообщили в Нарвской больнице, акция протеста возле ратуши намечена на 29 февраля, с 17 до 19 часов. В это же время, насколько стало известно ранее, в ратуше планируется заседание совета "Narva Haigla", на котором будет обсуждаться вопрос об отзыве члена правления Аго Кыргвеэ. О подготовке совета больницы к принятию такого решения "Северное побережье" писало накануне.

К моменту публикации данной статьи полиция еще не внесла в список согласованных публичных собраний готовящийся медиками митинг на Ратушной площади. Тем не менее, представители трудового коллектива Нарвской больницы призывают всех желающих принять в нем участие.

Для выражения своего протеста часть медиков Нарвской больницы организовали также сбор подписей под заявлением о поддержке члена правления Аго Кыргвеэ. Такое же заявление отправлено министру здравоохранения ЭР Рийне Сиккут.

"В связи с решением совета больницы отозвать члена правления больницы Аго Кыргвеэ трудовая семья больницы не понимает, по какой причине и с какой целью?", - пишут нарвские медики министру, ошибочно указывая, что советом больницы решение об отзыве члена правления Аго Кыргвеэ якобы уже принято.