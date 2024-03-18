В оскандалившемся Нарвском музее пока обошлось без крови

Создателем листовки выступило, как уже писало "Северное побережье", общественное объединение "Propastop", выступающее против российской пропаганды и сотрудничающее с Нарвским музеем. Листовка была издана и распространена к 80-й годовщине мартовских бомбардировок эстонских городов, а приурочена к открывшейся в Нарвском музее выставке "Нарва 44".

В качестве реакции на скандал, разгоревшийся вокруг листовки и члена правления музея, министр культуры Хейди Пурга предложила мэру Нарвы Яану Тоотсу отозвать из совета Мяги и Орлова как тех, кто распространяют российские изложения исторических событий. К этому же его призвал и Союз музеев Эстонии.

Тоотс, в свою очередь, предложил музею созвать 18 марта внеочередное заседание совета, чтобы там все высказались и приняли какое-то решение.

Установлен трудовой мир

Сам Яан Тоотс участвовал в инициированном им внеочередном заседании совета Нарвского музея в качестве приглашенного гостя. После заседания он подтвердил, что на месте были все шестеро членов совета, представляющие стороны государства и города. Все они в итоге поддержали предложение об установлении трудового мира.

- Были обсуждены все нюансы конфликта, и совет пришел к выводу, что эмоции сейчас надо снять с повестки дня. Мы хотим, чтобы и совет, и правление Нарвского музея работали дальше и установился бы трудовой мир. Такое решение совет и принял, - сказал Тоотс.