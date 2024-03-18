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В оскандалившемся Нарвском музее пока обошлось без крови

Илья Смирнов
, журналист
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Нарвский музей, располагающийся в старинном замке Германа.
Нарвский музей, располагающийся в старинном замке Германа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Внеочередное заседание совета Нарвского музея, срочный созыв которого был продиктован скандалом вокруг листовки на тему российских бомбардировок, продлилось приблизительно пятьдесят минут. Шестеро членов совета, включая представителей государства, договорились замять скандал и пока что оставить на местах всех к нему причастных. Но уже в начале апреля обстановка в Нарвском музея может снова нагреться.

Сегодня на своих местах остаются член правления Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова и публично критиковавшие ее члены совета Алексей Мяги и Вадим Орлов, представляющие в совете сторону города, как учредителя "Narva muuseum" наряду с государством.

- Очень важны трудовой мир и будущее Нарвского музея, - комментирует председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон, представляющая там Министерство культуры. - Это означает, что мы больше не занимались их (членов совета) особыми мнениями и возникшими проблемами, которые были подняты в социальных сетях. Мы решили, что оставляем это позади, двигаемся дальше и смотрим в будущее. Договорились, что в дальнейшем, если у какого-либо члена совета возникнут вопросы, замечания или мнения по поводу деятельности члена правления или музея, то он представит их всем членам совета и члену правления и не станет обращаться в масс-медиа, - сказала Нельсон.

Скандал разгорелся вокруг листовки

Конфликт вокруг Нарвского музея разгорелся в начале марта. Тогда два члена совета музея - депутаты Нарвского горсобрания из правящей фракции "Narva" Алексей Мяги и Вадим Орлов - раскритиковали подотчетного им члена правления Марию Сморжевских-Смирнову за то, что под ее управлением музей занимается якобы тем, чем не должен. А именно, речь шла о распространенной по домам нарвитян листовке, на которой изображены разбомбленные советской и российской армиями школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, а в пояснении сказано, что Россия всегда совершала военные преступления. Такое противопоставление, сделанное при участии Нарвского музея, не понравилось местным политикам Мяги, Орлову и их аудиториям в соцсетях.

Создателем листовки выступило, как уже писало "Северное побережье", общественное объединение "Propastop", выступающее против российской пропаганды и сотрудничающее с Нарвским музеем. Листовка была издана и распространена к 80-й годовщине мартовских бомбардировок эстонских городов, а приурочена к открывшейся в Нарвском музее выставке "Нарва 44".

В качестве реакции на скандал, разгоревшийся вокруг листовки и члена правления музея, министр культуры Хейди Пурга предложила мэру Нарвы Яану Тоотсу отозвать из совета Мяги и Орлова как тех, кто распространяют российские изложения исторических событий. К этому же его призвал и Союз музеев Эстонии.

Тоотс, в свою очередь, предложил музею созвать 18 марта внеочередное заседание совета, чтобы там все высказались и приняли какое-то решение.

Установлен трудовой мир

Сам Яан Тоотс участвовал в инициированном им внеочередном заседании совета Нарвского музея в качестве приглашенного гостя. После заседания он подтвердил, что на месте были все шестеро членов совета, представляющие стороны государства и города. Все они в итоге поддержали предложение об установлении трудового мира.

- Были обсуждены все нюансы конфликта, и совет пришел к выводу, что эмоции сейчас надо снять с повестки дня. Мы хотим, чтобы и совет, и правление Нарвского музея работали дальше и установился бы трудовой мир. Такое решение совет и принял, - сказал Тоотс.

Критиковавшие директора музея члены совета Мяги и Орлов после заседания отказались от комментариев, сославшись на общую договоренность о том, кто может, а кто не может говорить о разрешившемся конфликте. "Мы договорились на совете, что не комментируем эту ситуацию - и я держу свое слово", - сказал Мяги.

Мэр Нарвы Яан Тоотс дал понять, что установившийся в музее мир может продлиться недолго, так как на 2 апреля назначено очередное заседание совета, на котором обсудят готовящийся к тому сроку аудиторский отчет и вообще финансовое положение учреждения. Эту тему нынче сознательно обошли стороной.

На сегодня главный вывод из миновавшего конфликта сделан такой, как сказал Тоотс: "Всякие разногласия надо в первую очередь решать в рамках совета, а не бежать сразу в газеты и устраивать шоу на всю республику".

Такого же рода ошибка, по мнению Тоотса, была допущена в феврале при снятии члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. И там тоже пришлось в результате объявлять трудовой мир, чтобы сбить градус напряжения.

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Нарва
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