Внеочередное заседание совета Нарвского музея, срочный созыв которого был продиктован скандалом вокруг листовки на тему российских бомбардировок, продлилось приблизительно пятьдесят минут. Шестеро членов совета, включая представителей государства, договорились замять скандал и пока что оставить на местах всех к нему причастных. Но уже в начале апреля обстановка в Нарвском музея может снова нагреться.
В оскандалившемся Нарвском музее пока обошлось без крови
Сегодня на своих местах остаются член правления Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова и публично критиковавшие ее члены совета Алексей Мяги и Вадим Орлов, представляющие в совете сторону города, как учредителя "Narva muuseum" наряду с государством.
- Очень важны трудовой мир и будущее Нарвского музея, - комментирует председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон, представляющая там Министерство культуры. - Это означает, что мы больше не занимались их (членов совета) особыми мнениями и возникшими проблемами, которые были подняты в социальных сетях. Мы решили, что оставляем это позади, двигаемся дальше и смотрим в будущее. Договорились, что в дальнейшем, если у какого-либо члена совета возникнут вопросы, замечания или мнения по поводу деятельности члена правления или музея, то он представит их всем членам совета и члену правления и не станет обращаться в масс-медиа, - сказала Нельсон.
Скандал разгорелся вокруг листовки
Конфликт вокруг Нарвского музея разгорелся в начале марта. Тогда два члена совета музея - депутаты Нарвского горсобрания из правящей фракции "Narva" Алексей Мяги и Вадим Орлов - раскритиковали подотчетного им члена правления Марию Сморжевских-Смирнову за то, что под ее управлением музей занимается якобы тем, чем не должен. А именно, речь шла о распространенной по домам нарвитян листовке, на которой изображены разбомбленные советской и российской армиями школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, а в пояснении сказано, что Россия всегда совершала военные преступления. Такое противопоставление, сделанное при участии Нарвского музея, не понравилось местным политикам Мяги, Орлову и их аудиториям в соцсетях.
Создателем листовки выступило, как уже писало "Северное побережье", общественное объединение "Propastop", выступающее против российской пропаганды и сотрудничающее с Нарвским музеем. Листовка была издана и распространена к 80-й годовщине мартовских бомбардировок эстонских городов, а приурочена к открывшейся в Нарвском музее выставке "Нарва 44".
В качестве реакции на скандал, разгоревшийся вокруг листовки и члена правления музея, министр культуры Хейди Пурга предложила мэру Нарвы Яану Тоотсу отозвать из совета Мяги и Орлова как тех, кто распространяют российские изложения исторических событий. К этому же его призвал и Союз музеев Эстонии.
Тоотс, в свою очередь, предложил музею созвать 18 марта внеочередное заседание совета, чтобы там все высказались и приняли какое-то решение.
Установлен трудовой мир
Сам Яан Тоотс участвовал в инициированном им внеочередном заседании совета Нарвского музея в качестве приглашенного гостя. После заседания он подтвердил, что на месте были все шестеро членов совета, представляющие стороны государства и города. Все они в итоге поддержали предложение об установлении трудового мира.
- Были обсуждены все нюансы конфликта, и совет пришел к выводу, что эмоции сейчас надо снять с повестки дня. Мы хотим, чтобы и совет, и правление Нарвского музея работали дальше и установился бы трудовой мир. Такое решение совет и принял, - сказал Тоотс.
Критиковавшие директора музея члены совета Мяги и Орлов после заседания отказались от комментариев, сославшись на общую договоренность о том, кто может, а кто не может говорить о разрешившемся конфликте. "Мы договорились на совете, что не комментируем эту ситуацию - и я держу свое слово", - сказал Мяги.
Мэр Нарвы Яан Тоотс дал понять, что установившийся в музее мир может продлиться недолго, так как на 2 апреля назначено очередное заседание совета, на котором обсудят готовящийся к тому сроку аудиторский отчет и вообще финансовое положение учреждения. Эту тему нынче сознательно обошли стороной.
На сегодня главный вывод из миновавшего конфликта сделан такой, как сказал Тоотс: "Всякие разногласия надо в первую очередь решать в рамках совета, а не бежать сразу в газеты и устраивать шоу на всю республику".
Такого же рода ошибка, по мнению Тоотса, была допущена в феврале при снятии члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. И там тоже пришлось в результате объявлять трудовой мир, чтобы сбить градус напряжения.