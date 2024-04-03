Переезд на следующей неделе: для нарвского детсада построен новый дом и выбран новый директор

Нарвская городская управа утвердила итоги конкурса на замещение должности руководителя детского сада "Vanalinna", построенного по ул. Харидузе, 10. Директором названа Елена Кисин, которая в настоящее время работает завучем в детском саду "Punamütsike", а также преподавателем в танцевальной студии Нарвского дома детского творчества.

Назначение Кисин на должность директора детсада "Vanalinna" утверждено Нарвской городской управой на заседании 3 апреля.

Новый нарвский детский сад "Vanalinna" является преемником старого детсада "Punamütsike", здание которого считается худшим среди всех детсадов в приграничном городе. Теперь для него построили в районе Старого города совершенно новое здание на шесть групп - четыре обычных и две ясельных, которые смогут посещать до 128 детей.

Новое название "Vanalinna" выбрали прошлой осенью, когда еще завершалось строительство, поскольку по новому адресу детсад расположился по соседству с Нарвской Ваналиннаской основной школой.

Сегодня директором "Punamütsike" является Хели Адамович, совмещаюшая эту работу с руководством еще одним городским детсадом - "Päikene". Адамович рассказала, что шесть их групп - это порядка сотни ясельных малышей и воспитанников постарше - придут в новый дом теперь уже детсада "Vanalinna" в следующую среду, 10 апреля. Перед этим два дня детсад не будет работать из-за собственно переезда.

Затем, 15 апреля, состоится торжественое открытие детсада "Vanalinna". Именно тогда Хели Адамович передаст права директора и ключи от здания новому руководителю - Елене Кисин, которая работает там пока что завучем.