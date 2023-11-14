В Нарве решили переименовать "Красную Шапочку"

Нарвская городская управа утвердила для старого детского сада новый устав, который вступит в силу с апреля и согласно которому детсад будет называться не "Punamütsike", как сейчас, а "Vanalinna". Также там прописан другой адрес детсада: ул.Харидузе, 10.

Языком обучения отредактированный устав называет эстонский язык, тогда как в "Punamütsike" с детьми до апреля работают как на эстонском, так и на русском.

В настоящее время полным ходом идет строительство нового детсадовского здания: 1 ноября строители и город в качестве заказчика отметили праздник стропил, а это значит, что двухэтажная новостройка достигла наивысшей точки. Окончание строительства ожидается к весне, начало работы детского сада по новому адресу - с апреля.

Новое название "Vanalinna" было выбрано для детского сада, поскольку по новому адресу он расположится по соседству с Нарвской Ваналиннаской основной школой. В том же образовательном квартале сейчас достраивается и Нарвская эстонская государственная гимназия.

Завотделом культуры Нарвской горуправы Лариса Дегель рассказала что, инициатива переименовать детский сад пришла из самого учреждения в связи с предстоящим переездом. Кроме "Vanalinna" других вариантов не предлагалось. "Новое название обсуждалось в попечительском совете, в коллективе - и было одобрено", - отметила Дегель.