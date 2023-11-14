В Нарве решили переименовать "Красную Шапочку"

Нарвский детский сад "Punamütsike" будет переименован с апреля, когда он переедет в свой новый дом, активно строящийся прямо cейчас в районе Старого города. Нынешний "Punamütsike", зданию которого 60 лет, лидирует в антирейтинге нарвских детсадов с самой плохой, неотремонтированной средой.
Нарвская городская управа утвердила для старого детского сада новый устав, который вступит в силу с апреля и согласно которому детсад будет называться не "Punamütsike", как сейчас, а "Vanalinna". Также там прописан другой адрес детсада: ул.Харидузе, 10.
Языком обучения отредактированный устав называет эстонский язык, тогда как в "Punamütsike" с детьми до апреля работают как на эстонском, так и на русском.
В настоящее время полным ходом идет строительство нового детсадовского здания: 1 ноября строители и город в качестве заказчика отметили праздник стропил, а это значит, что двухэтажная новостройка достигла наивысшей точки. Окончание строительства ожидается к весне, начало работы детского сада по новому адресу - с апреля.
Новое название "Vanalinna" было выбрано для детского сада, поскольку по новому адресу он расположится по соседству с Нарвской Ваналиннаской основной школой. В том же образовательном квартале сейчас достраивается и Нарвская эстонская государственная гимназия.
Завотделом культуры Нарвской горуправы Лариса Дегель рассказала что, инициатива переименовать детский сад пришла из самого учреждения в связи с предстоящим переездом. Кроме "Vanalinna" других вариантов не предлагалось. "Новое название обсуждалось в попечительском совете, в коллективе - и было одобрено", - отметила Дегель.
Как писало "Северное побережье" ранее, новое здание нарвского детского сада по улице Харидузе, 10 площадью 2173 квадратных метра спланировано на шесть групп - четыре обычных и две ясельных, которые смогут посещать до 128 детей. В их распоряжении будут бассейн, соляная камера и сауна.
Договор на строительство здания детсада был заключен с компанией "Ehitustrust", срок сдачи объекта заказчику - февраль 2024 года. Общая стоимость работ превышает 9 миллионов евро, считая с налогом с оборота. Строительство финансируется из средств городского бюджета Нарвы.
В отличие от других детских садов Нарвы, в новом не будет своей кухни, как отметила чиновница Лариса Дегель. Еда будет доставляться с кухни Нарвской эстонской госгимназии в соседнем здании. Поиск поставщика услуги организации питания там уже ведется.
Нарвская горуправа, по словам Дегель, планирует объявить конкурс для поиска директора детсада "Punamütsike"/"Vanalinna". Сейчас им руководит Хели Адамович, совмещая эту работу с руководством детсадом "Päikene".
Адамович год назад рассказывала, что состояние нынешнего дома детсада "Punamütsike" худшее среди всех детсадов в приграничном городе, коих на сегодня тринадцать. "Здание - 1963 года постройки, и инвестиций в данный сад не было", - сокрушалась Адамович незадолго до начала строительства совершенно нового детсадовского здания по оригинальному архитектурному проекту в Старом городе Нарвы.