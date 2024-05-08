"Надо быть аккуратными": мэру Нарвы не нравится затея с кровавым Путиным на плакате

Яан Тоотс в комментарии "Северному побережью" накануне дал понять, что надеется на то, что в этом году не повторится история с плакатом на обращенной в сторону России стене Нарвского замка.

- Я считаю, что надо быть аккуратными, - недоволен Тоотс тем, как было дело на Нарвском речном променаде год назад, когда из-за плаката с изображением окровавленного Путина Нарва оказалась в новостях. - Нам нужны выступления 9 мая в честь Дня Европы, - уверен мэр приграничного города.

Ранее стало известно, что Нарвский музей собирается нынче 9 мая повторить прошлогоднюю акцию с плакатом, направленную против Путина и его криминального режима. В тот же день на российском берегу пограничной реки - прямо напротив Нарвского замка - будет проходить пропагандистский концерт "Берега победы", рассчитанный специально на зрителей и слушателей в Нарве.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова отказалась предоставить "Северному побережью" информацию о планах музея на 9 мая.

В поддержку акции у границы высказалась министр культуры ЭР Хейди Пурга (Партия реформ). "Наше послание простое: в Нарве проходит граница между свободной Европой и террористической Россией, по одну сторону которой стоят верховенство закона, демократия и свобода слова, а по другую - цензура, уничтожение людей и насилие. Да здравствует Украина! Да здравствует Эстония! Да здравствует свободная Европа!" - высказалась Пурга.