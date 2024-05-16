Дневные экскурсии повезут открывать интересные места и интересных людей родного края

3 августа запланирован тур по Васкнарве и принаровским деревням. В программу дневной поездки войдут как посещение подворья Пюхтицкого монастыря в Васкнарве с гидом Ийзакуского музея Ирмой Вирве, так и ресторан одного дня в каретном сарае мызы Пагари, где участники экскурсии вместе с хозяином "Põhja Peipsi Köök" запекут пойманную в Чудском озере рыбу. Дополнительной остроты трапезе добавят также рыбацкие рассказы и аккордеонная музыка в исполнении Реэни Пайник.

На 14 сентября намечено посещение живописной мызы Аа, где можно будет не только совершить прогулку, но и отведать знаменитые конфеты ручного изготовления "Mon Laurée", приготовленные здешней хозяйкой. На мызе участников ждет также образовательно-развлекательная программа, в которой народ будет веселить перевоплотившаяся в вокаскую помещицу Ивика Майдре.

Продолжение домашних встреч

- Хотя туризм сейчас очень популярен в Ида-Вирумаа, в уезде наверняка найдутся люди, не знающие об этих местах или не бывавшие там. Серия культурных поездок - это прекрасная возможность посетить до сих пор не открытые для себя места, - констатировала Анне Киппар.

По ее словам, такие экскурсии выросли из серии мероприятий "Домашние встречи", на которых маленькие компании в приятной атмосфере соприкасались с интересным внутренним миром некоторых гостей. "Теперь мы отъедем от дома немного дальше, отправимся в гости к предприимчивым энергичным людям родного края, чтобы ознакомиться с их укладом жизни и посетить интересные места, куда не каждый день попадешь", - добавила Анне Киппар.