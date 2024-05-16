В следующую субботу, 25 мая, начнется длящаяся до осени серия культурных поездок, первая из которых предложит настоящие контрасты - от поселков-призраков Вийвиконна и Сиргала до удостоенного президентской награды "Красивый дом" хутора Калда.
Дневные экскурсии повезут открывать интересные места и интересных людей родного края
- Хочешь отдохнуть на берегу голубой лагуны, погладить кенгуру или отведать изготовленные вручную из лучшего в мире шоколада конфеты? - спрашивает руководитель НКО "Laheaeg" Анне Киппар и отвечает, что в начинающейся на следующей неделе серии поездок можно испытать все это и еще многое другое.
25 мая гид Марко Калдур повезет экскурсантов в Вийвиконна и Сиргала, а также на берег нарвского, на первый взгляд райского, однако в действительности опасно едкого бассейна-отстойника, то есть голубой лагуны.
- После этих шокирующих мест мы поедем в Вока в гости на хутор Калда, где хозяева Эве и Яак Саар встретят нас в своем красивом доме. Хозяин пивоварни Яак проведет пивное обучение вместе с дегустацией пива разных сортов, а хозяйка в это время поучит желающих делать ароматические свечи из соевого воска. В ходе этого времяпровождения прозвучат также пивные песни в исполнении хозяина, - описала Анне Киппар.
Дневную поездку поддерживает фонд справедливого перехода; собственное участие составит 10 евро за человека.
Бани и животные хутора Рабаталу
Серия культурных экскурсий продолжится 30 июня, когда участники смогут ознакомиться с экологическим укладом жизни в Алутагуземаа в Рабаталу: совершить поход по болоту, посетить парк животных и попариться в трех разных банях. Чтобы подкрепиться, кулинарная звезда Михкель Луус приготовит суп из бараньей головы. На лоне природы можно будет также продегустировать приготовленные из насекомых блюда.
3 августа запланирован тур по Васкнарве и принаровским деревням. В программу дневной поездки войдут как посещение подворья Пюхтицкого монастыря в Васкнарве с гидом Ийзакуского музея Ирмой Вирве, так и ресторан одного дня в каретном сарае мызы Пагари, где участники экскурсии вместе с хозяином "Põhja Peipsi Köök" запекут пойманную в Чудском озере рыбу. Дополнительной остроты трапезе добавят также рыбацкие рассказы и аккордеонная музыка в исполнении Реэни Пайник.
На 14 сентября намечено посещение живописной мызы Аа, где можно будет не только совершить прогулку, но и отведать знаменитые конфеты ручного изготовления "Mon Laurée", приготовленные здешней хозяйкой. На мызе участников ждет также образовательно-развлекательная программа, в которой народ будет веселить перевоплотившаяся в вокаскую помещицу Ивика Майдре.
Продолжение домашних встреч
- Хотя туризм сейчас очень популярен в Ида-Вирумаа, в уезде наверняка найдутся люди, не знающие об этих местах или не бывавшие там. Серия культурных поездок - это прекрасная возможность посетить до сих пор не открытые для себя места, - констатировала Анне Киппар.
По ее словам, такие экскурсии выросли из серии мероприятий "Домашние встречи", на которых маленькие компании в приятной атмосфере соприкасались с интересным внутренним миром некоторых гостей. "Теперь мы отъедем от дома немного дальше, отправимся в гости к предприимчивым энергичным людям родного края, чтобы ознакомиться с их укладом жизни и посетить интересные места, куда не каждый день попадешь", - добавила Анне Киппар.