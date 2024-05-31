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В Кохтла-Ярве выбрали нового вице-мэра по вопросам образования и культуры

Северное побережье
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Новым вице-мэром Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры стала зампред отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа Алевтина Ермакова, которая в настоящее время работает руководителем проектов в учебном центре Керсти Вылу.

Кандидатуру Ермаковой выдвинула фракция Центристской партии. На заседании горсобрания в четверг за Ермакову проголосовали 20 депутатов, четверо воздержались.

К исполнению обязанностей новый вице-мэр приступит с 20 июня.

Как ранее писало "Северное побережье", предыдущий вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Денис Шалкаускас с мая ушел в отставку по собственному желанию, чтобы продолжить спортивную карьеру.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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