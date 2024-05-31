Новым вице-мэром Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры стала зампред отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа Алевтина Ермакова, которая в настоящее время работает руководителем проектов в учебном центре Керсти Вылу.
В Кохтла-Ярве выбрали нового вице-мэра по вопросам образования и культуры
Кандидатуру Ермаковой выдвинула фракция Центристской партии. На заседании горсобрания в четверг за Ермакову проголосовали 20 депутатов, четверо воздержались.
К исполнению обязанностей новый вице-мэр приступит с 20 июня.
Как ранее писало "Северное побережье", предыдущий вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Денис Шалкаускас с мая ушел в отставку по собственному желанию, чтобы продолжить спортивную карьеру.