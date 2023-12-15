Нарве придется распрощаться с одной школой и тремя детсадами

Еще одна школа может оказаться под прицелом

Лариса Дегель напомнила, что городскими властями ранее рассматривался вариант закрыть в Нарве разом две муниципальные школы - Солдинаскую и школу №6. Пока ограничились одной.

За границами публичных комментариев и пояснительных записок остается тот факт, что упомянутой школой №6 руководит член Нарвского горсобрания из правящей депутатской фракции Елизавета Чертова, так что ею возглавляемому учреждению суждено пока жить. "Мы пришли сейчас к тому, что закроем все-таки одну школу, потому что две разом - это неподъемно", - обтекаемо прокомментировала Дегель.

В разговоре с корреспондентом "Северного побережья" чиновница не исключила, что в будущем может снова зайти речь о закрытии школы №6. Хотя, как отметила Дегель, власти обязаны всегда помнить о спецклассах для учащихся с особыми потребностями, и тут здание шестой нарвской школы выручает, поскольку в остающихся других школах подходящих классных помещений будет недоставать.

- Эта школа готова к тому, чтобы туда пришли дополнительные дети, тем более что еще три-четыре года назад там было вдвое больше учащихся, - сказала Дегель о том, что типовое советское здание школы №6 находится в общем в хорошем состоянии.

Еще минус три детсада

Ныне предлагаемые Нарвской горуправой изменения программы развития городской системы образования затрагивают также и детские сады, которых в Нарве осталось тринадцать после сокращений за последние пару лет. По состоянию на начало осени в нарвских детсадах было порядка 300 незанятых мест, ведь малышей в городе рождается все меньше.

- Это похоже на катастрофу, а цифра рождаемости за этот год не дает оснований для надежд на улучшение, - высказалась чиновница Лариса Дегель.

Сегодня речь идет о закрытии детсада "Pääsuke", в котором, по данным горуправы, нет ни одного педагога с языковой категорией С1, а также речь о присоединениях "Muinasjutt" к "Põngerjas" и "Vikerkaar" к "Sädemeke".

Все перечисленные детсады власти думают закрыть или реформировать с августа 2024 года, но соответствующие решения в зале Нарвского городского собрания хотят принять еще под Новый год, 21 декабря. В тот же день в Нарвской ратуше должна решиться дальнейшая судьба Нарвской Солдинаской школы.