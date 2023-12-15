Нарве придется распрощаться с одной школой и тремя детсадами

Город Нарва продолжает терять население и из года в год набирает темп снижение рождаемости, о чем уже не раз писалось. Нарвские власти предупредили население о закрытии в следующем году одной школы, одного детского сада и о слиянии еще двух пар детсадов.
Нарвская городская управа представила на публичное обсуждение проект изменений существующей программы развития нарвской системы образования. В пояснении написано, что в 2023 году продолжилось падение количества учеников в школах и детских садах. Несмотря на уже проведенные в нарвском образовании в 2022-2023 годы реформы, городская образовательная инфраструктура все еще нуждается в сокращениях и оптимизациях.
Описание новых реформ приводится на городском веб-сайте Нарвы, а мнения и предложения управа ждет от горожан в письменном виде до 20 декабря.
Закрытие школы неизбежно
Одно из важнейших и болезненных предложенных изменений - закрытие Нарвской Солдинаской школы с июля 2024 года. Одна из причин такого шага в том, что Нарва обязана выполнить давно взятое на себя обязательство перед государством по сокращению площадей муниципальных школ по меньшей мере на 7000 квадратных метров. На этом условии правительство софинансировало чрезвычайно дорогую реконструкцию здания Нарвской Кесклиннаской школы, которая (реконструкция) сейчас в завершающей стадии.
Если город Нарва справится с данным обязательством, то дальше сможет рассчитывать на новые 14,5 миллиона евро от Министерства образования и науки для строительства еще одного современного школьного здания. Вопрос об этих деньгах должен решиться в министерстве в феврале, так что власти Нарвы засуетились, зная, что в перестройке сильно нуждаются Пяхклимяэская и Паюская школы Нарвы.
Закрытие того или иного школьного здания вкупе с ликвидацией того или иного школьного учреждения обсуждается в Нарве еще с 2022 года, а то и раньше, однако на принятие этого непопулярного решения власти не решались. Теперь же уже поджимают срок выполнения обязательства о 7000 квадратных метров и прочие объективные обстоятельства, включая демографические.
Мэр Нарвы Яан Тоотс в ноябре в большом интервью "Северному побережью" подтвердил, что слияние двух школ или закрытие одной школы в 2024 году неизбежно. "Жители Нарвы одобрят это?" - был задан вопрос мэру. "Думаю, что одобрят, ведь взамен мы получим новую школу", - ответил Тоотс.
Полтысячи учеников будут искать себе новую школу
В предложенную к закрытию Нарвскую Солдинаскую школу, которая была гимназией до нынешнего учебного года, в сентябре пришли учиться 640 детей. Примерно половина их учителей с августа, видимо, не будут отвечать новым языковым требованиям, предъявляемым государством к педагогам. Сто учеников выпустятся летом из девятых классов, остальным 540 придется подыскать себе новую школу.
По плану городской управы, 2-6-е классы перейдут в отремонтированную к тому времени Нарвскую Кесклиннаскую школу, 7-9-м классам предложат перейти в Нарвский языковой лицей, а специализированные классы будут переведены в Нарвскую школу №6.
Чиновница Лариса Дегель, отвечающая в Нарвской горуправе за сферу образования, сказала, что выбор для закрытия пал на Нарвскую Солдинаскую школу, так как уже давно известно о недостатках этого школьного здания, устранять которые чрезвычайно дорого. "За два года только добавились новые проблемы", - отметила Дегель.
Вдобавок, неутешителен прогноз по набору новых учащихся.
- Мы рассматривали всесторонне это решение, и кажется по всем пунктам, что предложить (к закрытию) нужно именно эту школу, - констатировала Дегель.
Еще одна школа может оказаться под прицелом
Лариса Дегель напомнила, что городскими властями ранее рассматривался вариант закрыть в Нарве разом две муниципальные школы - Солдинаскую и школу №6. Пока ограничились одной.
За границами публичных комментариев и пояснительных записок остается тот факт, что упомянутой школой №6 руководит член Нарвского горсобрания из правящей депутатской фракции Елизавета Чертова, так что ею возглавляемому учреждению суждено пока жить. "Мы пришли сейчас к тому, что закроем все-таки одну школу, потому что две разом - это неподъемно", - обтекаемо прокомментировала Дегель.
В разговоре с корреспондентом "Северного побережья" чиновница не исключила, что в будущем может снова зайти речь о закрытии школы №6. Хотя, как отметила Дегель, власти обязаны всегда помнить о спецклассах для учащихся с особыми потребностями, и тут здание шестой нарвской школы выручает, поскольку в остающихся других школах подходящих классных помещений будет недоставать.
- Эта школа готова к тому, чтобы туда пришли дополнительные дети, тем более что еще три-четыре года назад там было вдвое больше учащихся, - сказала Дегель о том, что типовое советское здание школы №6 находится в общем в хорошем состоянии.
Еще минус три детсада
Ныне предлагаемые Нарвской горуправой изменения программы развития городской системы образования затрагивают также и детские сады, которых в Нарве осталось тринадцать после сокращений за последние пару лет. По состоянию на начало осени в нарвских детсадах было порядка 300 незанятых мест, ведь малышей в городе рождается все меньше.
- Это похоже на катастрофу, а цифра рождаемости за этот год не дает оснований для надежд на улучшение, - высказалась чиновница Лариса Дегель.
Сегодня речь идет о закрытии детсада "Pääsuke", в котором, по данным горуправы, нет ни одного педагога с языковой категорией С1, а также речь о присоединениях "Muinasjutt" к "Põngerjas" и "Vikerkaar" к "Sädemeke".
Все перечисленные детсады власти думают закрыть или реформировать с августа 2024 года, но соответствующие решения в зале Нарвского городского собрания хотят принять еще под Новый год, 21 декабря. В тот же день в Нарвской ратуше должна решиться дальнейшая судьба Нарвской Солдинаской школы.