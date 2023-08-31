Нарвские школы оказались на краю демографической ямы

В Нарвскую Паюскую школу, специализирующуюся на обучении детей с особыми потребностями, нынче приходят восемь первоклашек, что в общем обычно.

Уверенно набрали первые классы две городские школы, закрытие которых в 2024 году уже стоит на повестке дня: Нарвская школа №6 встречает 19 первоклашек, открывая один первый класс, а Нарвская Солдинаская школа - 59 первоклашек, открывая три первых класса. Очевидно, перспектива закрытия этих школ нарвские семьи явным образом не напугала.

- В этом году набор в первые классы еще хороший, - резюмирует нарвская чиновница Лариса Дегель. - В следующем же году будет совсем другая картина. Надо помнить еще, что в этом году у нас в Нарве очень большие девятые классы, за счет которых хорошо выглядят основные школы; девятые классы уйдут, и цифры выпускников будут несоразмерны приему первоклассников. Столько детей в трех школьных ступенях и столько классных комплектов у нас больше не будет.

В детских садах Нарвы тоже остро ощущается демографический провал: четыре детсада были за последний год закрыты или объединены, но в оставшихся четырнадцати все равно не заняты 270 мест. В нарвских детсадах на сегодня 1959 мальчишек и девчонок, и в течение осени ожидаются еще порядка 150 малышей, но даже если они все придут, в сумме все равно на 150 меньше, чем годом ранее.

Для гимназистов в Нарве широкий выбор