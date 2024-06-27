ОДИН ВОПРОС Что город Силламяэ будет делать дальше, чтобы в будущем открытие судоходной линии Силламяэ-Котка стало возможным?

- Я думаю, что надо чаще прежнего сводить вместе предпринимателей из Восточной Финляндии и Ида-Вирумаа. Сейчас они не особо много знают о деятельности друг друга, хотя кажется, что общие интересы должны иметься, особенно теперь, когда коммерческая деятельность с Россией прекратилась. Если они станут больше сотрудничать друг с другом, то довольно скоро смогут понять, что эта судоходная линия нужна. После этого стало бы также проще убедить действовать тех, кто принимают решения.