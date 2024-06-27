На прошлой неделе были опубликованы результаты проведенного финнами исследования, согласно которым интереса к восстановлению судоходной линии Котка-Силламяэ нет. Данное исследование подверглось критике, и сторонники восстановления линии находят, что подготовительные работы следовало бы продолжить. Заказанное Силламяэским горуправлением прошлым летом исследование показало, что судоходная линия нуждалась бы в поддержке со стороны обоих государств на общую сумму 7 миллионов евро, однако с учетом поступающего налогового дохода это окупилось бы.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что город Силламяэ будет делать дальше, чтобы в будущем открытие судоходной линии Силламяэ-Котка стало возможным?
Руководитель отдела развития Силламяэского горуправления АЛЛЕН АЛЛЕТ:
- Я думаю, что надо чаще прежнего сводить вместе предпринимателей из Восточной Финляндии и Ида-Вирумаа. Сейчас они не особо много знают о деятельности друг друга, хотя кажется, что общие интересы должны иметься, особенно теперь, когда коммерческая деятельность с Россией прекратилась. Если они станут больше сотрудничать друг с другом, то довольно скоро смогут понять, что эта судоходная линия нужна. После этого стало бы также проще убедить действовать тех, кто принимают решения.
С целью налаживания отношений между предпринимателями двух стран можно устраивать информационные семинары, бизнес-поездки и другие мероприятия. Для этого Силламяэ планирует ходатайствовать о деньгах из МАТА (мера поддержки осуществления стратегий развития уездов).