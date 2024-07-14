ИНТЕРВЬЮ Глава эстонской полиции Эгерт Беличев: работу полицейского делает особенной возможность совершать каждый день что-то хорошее

- Общаетесь ли вы сейчас каким-то образом с российскими пограничниками по другую сторону реки Нарва?

- У меня такого общения не было годами. Единственным форматом, который работает, является формат пограничных представителей, в котором надо бы обсуждать различные пограничные инциденты, но и это сейчас, скорее, видимость. Мы могли бы обсудить проблему пограничных буев, однако это ни к чему не приведет.

Это и есть образ действий данного режима. Я по прежним временам знаю, что каждый тамошний пограничный представитель, который начинал нормальным образом сотрудничать с нами, в какой-то момент оказывался отправлен в какой-то более отдаленный округ.

- Насколько люди хотят сейчас приходить на работу в полицию и погранохрану, если мы постоянно слышим, что нужно урезать расходы и повышения зарплаты в желаемой мере в скором времени не предвидится?

- Работа полиции всегда востребована. Даже в Муумиорге есть один постовой: даже если все хорошо, он все же нужен с точки зрения устрашения. Эта работа никогда не закончится.

Работа полицейского такая, где можно каждый день делать что-то хорошее. У каждого полицейского есть возможность каждый день делать что-то, чтобы людям было безопаснее жить в Эстонии. Это также приносит удовлетворение каждый день. Таких должностей немного.

- Вы предлагаете возможность получать хорошее ощущение?