Государство предлагает товариществам в Ида-Вирумаа еще 15 миллионов на реновацию домов

Первый этап подачи ходатайств на сумму 9,4 миллиона евро из Европейского фонда восстановления и устойчивости был открыт в январе, и к настоящему времени подано ходатайств на сумму 9,2 миллиона евро. Из этой суммы 7,8 миллиона предназначены для комплексной реконструкции девяти многоквартирных домов в городе Силламяэ и волостях Йыхви, Тойла и Люганузе. На сумму 1,4 миллиона евро планируется частичная реконструкция 11 многоквартирных домов в Нарве, Кохтла-Ярве и волостях Йыхви и Алутагузе.

Второй этап подачи ходатайств на сумму 15 миллионов евро будет открыт из бюджета Фонда справедливого перехода. Период реализации проектов заканчивается не позднее 31 августа 2026 года.

Подобно январскому этапу поддержки, и на осеннем этапе временно будут повышены ставки поддержки. В случае комплексной реконструкции ставка поддержки составит 70%. Ставка в 80% предусмотрена для установки лифтов, реконструкции на основе соседских сообществ и заводской реконструкции.

Увеличится также поддержка на составление строительных проектов и оказание услуг строительного надзора, которая в случае комплексной реконструкции составит теперь не 50%, а тоже 70-80% в зависимости от вида реконструкции.

Так как одной из целей поддержки является комплексное улучшение жилой среды в Ида-Вирумаа, список поддерживаемых действий и требований к проектам будет дополнен. В новом этапе также будут поддерживаться действия по благоустройству дворов, включая озеленение и установку освещения.