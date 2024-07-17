Министр климата направил на согласование проект, в рамках которого квартирным товариществам Ида-Вирумаа выделят 15 миллионов евро на реновацию. Это будет ранее анонсированный второй этап поддержки. Этап откроется предположительно в конце сентября и будет предназначен для комплексной реконструкции многоквартирных домов. Поддержка финансируется из Фонда справедливого перехода Европейского Союза.
Государство предлагает товариществам в Ида-Вирумаа еще 15 миллионов на реновацию домов
Первый этап подачи ходатайств на сумму 9,4 миллиона евро из Европейского фонда восстановления и устойчивости был открыт в январе, и к настоящему времени подано ходатайств на сумму 9,2 миллиона евро. Из этой суммы 7,8 миллиона предназначены для комплексной реконструкции девяти многоквартирных домов в городе Силламяэ и волостях Йыхви, Тойла и Люганузе. На сумму 1,4 миллиона евро планируется частичная реконструкция 11 многоквартирных домов в Нарве, Кохтла-Ярве и волостях Йыхви и Алутагузе.
Второй этап подачи ходатайств на сумму 15 миллионов евро будет открыт из бюджета Фонда справедливого перехода. Период реализации проектов заканчивается не позднее 31 августа 2026 года.
Подобно январскому этапу поддержки, и на осеннем этапе временно будут повышены ставки поддержки. В случае комплексной реконструкции ставка поддержки составит 70%. Ставка в 80% предусмотрена для установки лифтов, реконструкции на основе соседских сообществ и заводской реконструкции.
Увеличится также поддержка на составление строительных проектов и оказание услуг строительного надзора, которая в случае комплексной реконструкции составит теперь не 50%, а тоже 70-80% в зависимости от вида реконструкции.
Так как одной из целей поддержки является комплексное улучшение жилой среды в Ида-Вирумаа, список поддерживаемых действий и требований к проектам будет дополнен. В новом этапе также будут поддерживаться действия по благоустройству дворов, включая озеленение и установку освещения.
Поскольку реконструкционные работы все чаще проводятся комплексными решениями, которые со временем стали сложнее, масштабнее и дороже, Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) поможет жилищным товариществам в организации тендеров. EIS также предлагает возможность прямого кредита для реновации многоквартирных домов в случае, например, если банк кредит не предоставляет.
Как подтвердили в Министерстве климата, по сравнению с другими уездами Эстонии интерес жилищных товариществ Ида-Вирумаа к поддержке на реконструкцию в предыдущие годы был исключительно низким. Для улучшения ситуации государство решило направить в этот регион в общей сложности 25 миллионов евро, чтобы активизировать рынок реновации в Ида-Вирумаа. В дальнейшем поддержка будет предоставляться на обычных условиях.
- Улучшение состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа является приоритетом для государства, поскольку в этом уезде потребность в реновации значительно выше, чем в других местах, - комментирует министр климата Кристен Михал. - Я рад отметить, что наши совместные усилия с местными самоуправлениями по повышению осведомленности дали результат, так как поддержка на реновацию на сумму 9,4 миллиона евро была практически полностью востребована за полгода. Готовность жилищных товариществ в Ида-Вирумаа улучшать свои условия проживания возросла, что является важным шагом для развития всего региона.