Невменяемый вандал напомнил нарвским властям, что два новых здания стояли незастрахованными

Полиция, прокуратура и суд пока не могут ничего поделать с мужчиной, который с прошлого года в Нарве швыряет камни в фасады и окна зданий, а также в инфоэкраны. Он официально признан невменяемым, то есть неподсудным. "Северное побережье" недавно рассказывало, что ущерб, таким образом нанесенный этим нездоровым на голову вандалом, достиг приблизительно 50 тысяч евро.