Нарвская горуправа, которая столкнулась с психически нездоровым вандалом, портящим фасады, опомнилась и застраховала только что отремонтированную школу и совершенно новый детский сад.
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Невменяемый вандал напомнил нарвским властям, что два новых здания стояли незастрахованными
Полиция, прокуратура и суд пока не могут ничего поделать с мужчиной, который с прошлого года в Нарве швыряет камни в фасады и окна зданий, а также в инфоэкраны. Он официально признан невменяемым, то есть неподсудным. "Северное побережье" недавно рассказывало, что ущерб, таким образом нанесенный этим нездоровым на голову вандалом, достиг приблизительно 50 тысяч евро.
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