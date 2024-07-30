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Невменяемый вандал напомнил нарвским властям, что два новых здания стояли незастрахованными

Илья Смирнов
, журналист
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Новые большие окна Нарвской Кесклиннаской школы, которые привлекли нездоровое внимание вандала.
Новые большие окна Нарвской Кесклиннаской школы, которые привлекли нездоровое внимание вандала. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарвская горуправа, которая столкнулась с психически нездоровым вандалом, портящим фасады, опомнилась и застраховала только что отремонтированную школу и совершенно новый детский сад.

Полиция, прокуратура и суд пока не могут ничего поделать с мужчиной, который с прошлого года в Нарве швыряет камни в фасады и окна зданий, а также в инфоэкраны. Он официально признан невменяемым, то есть неподсудным. "Северное побережье" недавно рассказывало, что ущерб, таким образом нанесенный этим нездоровым на голову вандалом, достиг приблизительно 50 тысяч евро.

От его действий пострадала в первую очередь Нарвская Кесклиннаская школа, старое и новое здание которой откроются нынче в сентябре после двухлетнего строительства. Вандал, коим является не называемый по имени 41-летний мужчина, камнями регулярно повреждает большие и дорогие оконные стекла.

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Нарва
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