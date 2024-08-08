На эстонско-российской границе с 8 августа со стороны Эстонии начали постепенно вводить полный таможенный контроль.
Тотальный контроль на границе: увеличения очередей и иных проблем пока не возникло
Как объяснили на Нарвском пограничном пункте, полный таможенный контроль людей и багажа вводится постепенно. На этой неделе из 16 часов работы погранпункта в течение суток 10 часов таможенники будут проверять всех и всё. В какие именно часы это будет происходить - никто не знает заранее и не скажет, так что "окна" без тщательного контроля просчитать невозможно.
Уже на следующей неделе количество таких часов будет увеличено.
Ниже смотрите фотогалерею, показывающую, как утром 8 августа путешествующие в Россию ждали пропуска через границу в Нарве, а в это самое время руководители погранпункта вместе с таможенными начальниками проводили пресс-конференцию, посвященную новшествам на восточной границе.
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