Тотальный контроль на границе: увеличения очередей и иных проблем пока не возникло

Как объяснили на Нарвском пограничном пункте, полный таможенный контроль людей и багажа вводится постепенно. На этой неделе из 16 часов работы погранпункта в течение суток 10 часов таможенники будут проверять всех и всё. В какие именно часы это будет происходить - никто не знает заранее и не скажет, так что "окна" без тщательного контроля просчитать невозможно.