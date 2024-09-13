Кохтла-Ярвеская гимназия для взрослых - единственная школа, где сейчас еще не могут назвать точное количество учеников, потому что списки меняются почти ежедневно, а прием заявлений ведется до ноября. В прошлом году она отметила 70-летие, а вступив в восьмой десяток, получила новый статус - ее управление перешло к государству. Как начался учебный год, что изменилось и кто пришел учиться - об этом говорили с директором Ольгой Головачевой.
ГИМНАЗИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ⟩ Школа, в которой ждут учеников любого возраста, продолжает развиваться
- Около двух лет назад, когда приняли бразды правления гимназией для взрослых, вы говорили, что на решение возглавить учебное заведение больше всего повлияло то, что соскучились по школе. Разочарования не наступило?
- Наоборот, до сих пор радуюсь, что приняла этот вызов. Двадцать лет работала в горуправлении в основном с бумагами, теперь, может быть, более сложная и хлопотная, но живая работа. Каждый день приносит что-то новое - радости, вызовы, иногда проблемы, но все решается. В наследство достался замечательный коллектив, "старожилы" помогли освоиться. Приятно видеть, что учителя всегда идут навстречу ученикам, ведь сюда приходят учиться люди от 15 лет до пятидесяти и старше. Невозможно использовать какие-то стандарты. Но помогает опыт.
- Вы не только поменяли работу, но и сделали это в непростое время перемен. С какими трудностями для себя лично пришлось столкнуться?
- Закончила магистратуру по специальности "руководство школой", но практики до сих пор не было - почти не работала напрямую с людьми, у меня не было подчиненных, но, повторюсь, слаженный коллектив во всем поддерживал. Поначалу были сложности, связанные с финансами - разобраться, как складывается бюджет, как оформлять документы и прочее. Сейчас чувствую себя более уверенно.
- Недавно гимназия стала государственной. Вам снова пришлось участвовать в конкурсе на должность директора?
- Нет, потому что все трудовые договоры перешли к Министерству образования, все сотрудники остались на своих местах. Поменялся только наш работодатель.
- Целью передачи школы государству называли большую поддержку перехода на эстоноязычное образование, интеграции учащихся в культурное и ценностное пространство Эстонии. Изменения уже почувствовали?
- Стало по-другому. Не могу сказать, что город нам оказывал мало поддержки, всегда старались обеспечить всем необходимым. Но у государства больше возможностей, тем более что в нашей гимназии учатся жители не только Кохтла-Ярве, но и со всего региона. Мы постоянно на связи со специалистами, министерство очень помогает. Все наши учителя получили новые ноутбуки с современными программами, что добавит мобильности, позволит работать не только в стенах учебного заведения. Новые возможности обучения в электронной среде важны и для учеников.
В классах также будут ноутбуки для учеников и интерактивные доски - до сих пор в нашей школе была только одна, и то уже устарела. Педагоги сейчас проходят компьютерные курсы, чтобы овладеть навыками использования новых технических возможностей. Все это - очень большой плюс для школы.
- Как начался учебный год?
- Как у всех, 2 сентября. Собрались в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, была линейка и небольшой концерт, канцлер Министерства образования и науки и заместитель мэра поприветствовали и поздравили всех собравшихся.
С прошлого года мы стали проводить здесь общие мероприятия, чему я рада. Не только потому, что в школе нет достаточно просторного помещения, чтобы собраться всем, но прежде всего потому, что этот зал очень красивый. Он рядом - надо просто перейти дорогу. Многие из учеников сделали открытие для себя - они не знали, что в Кохтла-Ярве есть такая галерея. Надеюсь, благодаря этому сотрудничеству Белый зал тоже обретет новых посетителей выставок и участников мероприятий. Их здесь бывает много.
- Сколько учеников приступили к занятиям?
- На сегодняшний день около 190. В основной школе 23 ученика, остальные - гимназисты. Новичков больше половины. Возраст от 15 лет до пятидесяти с плюсом, но есть и старше шестидесяти. Мы готовы помочь получить образование всем - учиться никогда не поздно.
- В Эстонии активно начался процесс перехода преподавания на государственном языке. Как обстоят дела с этим в вашей гимназии?
- У нас два отделения - 100 процентов эстоноязычное и 80/20 для русскоязычных учеников. Все наши учителя двуязычные. 60 процентов предметов давно преподавалось на эстонском языке, с этого года уже 80 процентов. Результат усилий покажет время. Положительную роль в интеграции играют и общие для обоих отделений уроки, мероприятия и экскурсии.
- Многие школы жалуются на недостаток учителей. У вас комплект?
- Учителей у нас хватает, коллектив стабильный. В прошлом году добавилось несколько новых - мы проводили конкурсы, искали, уговаривали знакомых... Рада, что преподавательский коллектив тоже разновозрастной - от 30 до 70 лет: благодаря этому любой ученик может найти "своего" учителя, с которым ему легче общаться в определенных ситуациях. Проблема одна - нам очень нужен социальный педагог, давно ищем, но пока вакансия открыта. Покупаем также услуги психолога у партнеров, но все-таки лучше, чтобы был свой человек на месте.
- Какие причины побуждают людей прийти в школу для взрослых?
- Очень разные. Кто-то закончил основную школу и решил идти работать, но со временем осознал: образование необходимо для карьерного роста. Бывает, разочаровались в выбранной в профцентре профессии и, чтобы не терять год, пришли к нам получать среднее образование. Иногда спортсменам удобнее более гибкий график занятий - учителя стараются идти навстречу. У кого-то не сложилось в своей гимназии - бывают разные психологические проблемы. Иногда консультанты центра "Rajaleidja" направляют - когда ученикам больше подходят небольшие классы или необходимо больше внимания индивидуально. Сотрудничаем также с кассой по безработице.
Проводим также инфочасы в городских школах - рассказываем о себе, ребята знакомятся с нашей системой обучения и выбирают нашу школу.
- Может быть, учиться в гимназии для взрослых легче? Есть послабления?
- Абсолютно никаких: точно такие же учебные программы, как в других гимназиях. Только в основной школе нет уроков физкультуры и труда, все остальное есть, в том числе музыка и искусство. Такие же задания, требования, экзамены и прочее. Отличие в том, что у нас меньше контактных часов, но больше самостоятельной работы. Это с одной стороны - плюс, гибкие возможности, с другой - минус, важна самоорганизованность.
С учетом того, что абсолютное большинство учеников приходят учиться осознанно, они справляются. Учителя идут навстречу, а раз в месяц, в субботу, тоже работаем весь день, те, кто не успевает или занят на неделе основной работой, могут прийти получить консультации, написать контрольную и так далее.
- Что заставляет прийти в гимназию ученика 60+?
- Прежде всего желание саморазвития. У человека так сложилась жизнь, что не было раньше возможности учиться.
- Принимаете всех?
- Хотелось бы, но иногда приходится отказывать - у нас небольшое двухэтажное здание, не хватает помещений. Поэтому иногда, если в класс приходят все ученики, приходится переносить стулья и столы из других классов. Порой преподаватели совмещают уроки для нескольких классов, в чем есть и плюс - ученики ближе знакомятся друг с другом.
Поэтому, если желающих больше, чем можем принять, смотрим на прежние оценки и принимаем решения.
- Но иногда учителя рассказывают, что прежний троечник становится отличником.
- У нас тоже такие случаи есть. Это объясняется тем, что, как правило, люди приходят учиться осознанно, ставят цель и стараются ее достичь. Не раз слышали такую фразу: "Только теперь понял, как надо учиться".
Мы всегда очень радуемся, когда взрослый человек заканчивает гимназию, ведь им гораздо сложнее, чем молодежи.
В прошлом учебном году было три медалиста - один золотой и два серебряных. Это наша гордость.
- Какой процент не заканчивает курс обучения?
- Основную школу заканчивают все. Не могу сейчас сказать, какой процент гимназистов отчисляют по разным причинам, но и такие случаи, когда не справляются, тоже есть. Учеников можно понять: кроме учебы, практически у всех есть работа, семьи и прочие заботы. Не все могут рассчитать свои силы и возможности.
Но наша школа тем и отличается, что предоставляется возможность гибкого графика - можно растянуть время учебы, брать предметы поэтапно и так далее. Цель - помочь людям повысить свой уровень знаний, и учителя всячески стараются этому способствовать.
- В обычных школах организуют разные объединяющие коллектив мероприятия: классные часы, поездки и прочее. А как у вас?
- Тоже есть классные мероприятия, в прошлом году, участвуя в проекте "Посол культуры", ездили в музеи, были в театре, даже за кулисами. Ученикам очень понравилось. Постараемся продолжать. Ну, и некоторые уроки вместе проходят - это тоже помогает общению.
- Что самое важное нужно донести до новичков?
- То, что надо набраться терпения.
Молодежи, которая занимается рядом со взрослыми, приходит понимание необходимости стараться, мы наблюдаем, что они начинают вести себя по-другому, более серьезно относятся к учебе, видя перед собой пример взрослых людей, которые не побоялись прийти и продолжать то, что не смогли или не успели раньше.
- Количество учеников растет, ведь двери гимназии для взрослых открыты всем. Какие видите перспективы?
- Действительно, к нам приезжают со всего региона. Пока помещаемся, но постепенно вырастаем из этого дома, поэтому самая большая общая мечта коллектива и моя тоже - получить больше простора. Это здание осталось муниципальным, мы его арендуем.
- Вы и сама даете уроки. Хватает времени на подготовку?
- Преподаю мировую литературу на эстонском языке - от древней до современной. Времени хватает - есть ведь вечера, выходные дни...
- А как же семья, отдых?
- Семья относится с пониманием, но я стараюсь совмещать все дела так, чтобы уделить внимание всем.
Лучший отдых для меня - прогулки, поездки и чтение книг. Время на отдых всегда можно найти.