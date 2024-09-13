ГИМНАЗИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Школа, в которой ждут учеников любого возраста, продолжает развиваться

- Целью передачи школы государству называли большую поддержку перехода на эстоноязычное образование, интеграции учащихся в культурное и ценностное пространство Эстонии. Изменения уже почувствовали?

- Стало по-другому. Не могу сказать, что город нам оказывал мало поддержки, всегда старались обеспечить всем необходимым. Но у государства больше возможностей, тем более что в нашей гимназии учатся жители не только Кохтла-Ярве, но и со всего региона. Мы постоянно на связи со специалистами, министерство очень помогает. Все наши учителя получили новые ноутбуки с современными программами, что добавит мобильности, позволит работать не только в стенах учебного заведения. Новые возможности обучения в электронной среде важны и для учеников.

В классах также будут ноутбуки для учеников и интерактивные доски - до сих пор в нашей школе была только одна, и то уже устарела. Педагоги сейчас проходят компьютерные курсы, чтобы овладеть навыками использования новых технических возможностей. Все это - очень большой плюс для школы.

- Как начался учебный год?

- Как у всех, 2 сентября. Собрались в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, была линейка и небольшой концерт, канцлер Министерства образования и науки и заместитель мэра поприветствовали и поздравили всех собравшихся.