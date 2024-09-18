МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.09-26.09 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 20 сентября

Лийзи Койксон. Фото: Jüri Looring

* В священной дубраве в деревне Паулику в 18.00 - концерт солнцестояния. Выступают юные жители Йыхвиской волости Инес Рейзи и Лизанн Сёэт, а также гости Лийзи Койксон и Эрик Пярноя. Вход бесплатный. Бесплатный автобус отправляется в 17.30 от здания Йыхвиского волостного управления и в 17.40 от Таммикуского народного дома. По окончании мероприятия можно вернуться в Йыхви на автобусе.

Суббота, 21 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.30 - знакомство с культурой поволжских народов - мокша и мари: песни и поэзия мокшан и марийцев, однодневная выставка предметов и книг, доклады о мокшанах и марийцах, дегустация национальных блюд.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.

Нарвская художественная галерея. Фото: Ilja Smirnov

* В Нарвской художественной галерее в 12.00 (на русском языке) и в 14.00 (на эстонском языке) - экскурсия по запасникам Нарвского музея. Билет - 10-15 евро.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - "Прекрасный мир Саши Путри", встреча с куратором выставки картин культурологом Мариной Логиновой. Выставка открыта до 12 октября.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": лекция "Истина мифа: как распознать рептилоида". Лектор: профессор философии Елена Сергейчик.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Naisevõtt", комедия театра "Alle-Saija Teatritalu". Билет - 15-20 евро.

Воскресенье, 22 сентября

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 12.00 - "Daamide õnn", комедия театра "Alle-Saija Teatritalu". Билет - 15-20 евро.

Снимок сделан в прошлом году: 23 сентября на праздничной церемонии, состоявшейся на сцене Дома культуры "Ругодив", Нарве торжественно вручили символический жезл управления и звание осенней столицы Эстонии. Заместитель мэра Таллинна Владимир Свет передал жезл председателю Нарвского грсобрания Ирине Янович (слева). Фото: Ilja Smirnov