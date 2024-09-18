Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 26 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.09-26.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 20 сентября
* В священной дубраве в деревне Паулику в 18.00 - концерт солнцестояния. Выступают юные жители Йыхвиской волости Инес Рейзи и Лизанн Сёэт, а также гости Лийзи Койксон и Эрик Пярноя. Вход бесплатный. Бесплатный автобус отправляется в 17.30 от здания Йыхвиского волостного управления и в 17.40 от Таммикуского народного дома. По окончании мероприятия можно вернуться в Йыхви на автобусе.
Суббота, 21 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.30 - знакомство с культурой поволжских народов - мокша и мари: песни и поэзия мокшан и марийцев, однодневная выставка предметов и книг, доклады о мокшанах и марийцах, дегустация национальных блюд.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарвской художественной галерее в 12.00 (на русском языке) и в 14.00 (на эстонском языке) - экскурсия по запасникам Нарвского музея. Билет - 10-15 евро.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - "Прекрасный мир Саши Путри", встреча с куратором выставки картин культурологом Мариной Логиновой. Выставка открыта до 12 октября.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": лекция "Истина мифа: как распознать рептилоида". Лектор: профессор философии Елена Сергейчик.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Naisevõtt", комедия театра "Alle-Saija Teatritalu". Билет - 15-20 евро.
Воскресенье, 22 сентября
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 12.00 - "Daamide õnn", комедия театра "Alle-Saija Teatritalu". Билет - 15-20 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - осенняя столица: концерт. Билет - 10 евро
Понедельник, 23 сентября
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 в рамках Года богатства культур Эстонии - презентация дигитальной книги "Моя Мокшания" жительницы Силламяэ Веры Савкиной.
Вторник, 24 сентября
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - "Поклон Окуджаве", поэтический вечер к 100-летию поэта. Выступают Ольга Эйнасто и Эльмет Неуманн (Тарту).
СПОРТ
Четверг, 19 сентября
* В Кивиыли на стадионе "Арена" в 15.00 - легкоатлетический этап юношеской Золотой лиги Ида-Вирумаа.
* В Вока с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 20 сентября
* В Нарвском ледовом холле - этап Континентального кубка Европы по хоккею с шайбой: 15.00 - "Energija Elektrenai" (Литва) - "Skautafelag Reykjavikur" (Исландия), 19.00 - "PSK" (Нарва) - "CH Jaca" (Испания).
Суббота, 21 сентября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - шашечный турнир "67 лет шашкам в Ида-Вирумаа".
* На мототрассе в Иллука в 10.00 - Иллукаский мотокросс.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 10.00 - чемпионат Эстонии и Ида-Вирумаа по бегу на 100 км.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - серийное соревнование по быстрым шахматам СК "Диагональ", I этап. Информация: maleliit.ee.
* В Нарвском спортцентре в 11.00 - XXIV юношеский турнир по дзюдо, "Narva Cup" / Кубок Нарвы.
* В Кохтла-Ярве - бассейновый триатлон. Центр соревнования и первый старт в 12.30 - в спортивном центре "Wiru". Регистрация: www.timesport.ee. Участие бесплатное.
* В Нарвском ледовом холле - этап Континентального кубка Европы по хоккею с шайбой: 13.00 - "Energija Elektrenai" (Литва) - "CH Jaca" (Испания), 17.00 - "PSK" (Нарва) - "Skautafelag Reykjavikur" (Исландия).
Воскресенье, 22 сентября
* В Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 11.00 - 5-й Алутагузеский приключенческий марафон: 21 км, 10 км, семейный марафон. Информация: elamusmaratonid.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Narva Trans U21" - ФК "Legion" (Таллинн).
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Tartu Kalev".
* В Нарвском ледовом холле - этап Континентального кубка Европы по хоккею с шайбой: 13.00 - "CH Jaca" (Испания) - "Skautafelag Reykjavikur" (Исландия), 17.00 - "PSK" (Нарва) - "Energija Elektrenai" (Литва).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / "Narva Trans" - ФК "Levadia II" (Таллинн).
Четверг, 26 сентября
* На Силламяэском стадионе в 15.00 - легкоатлетический этап юношеской Золотой лиги Ида-Вирумаа.
* В Кохтла в 19.30 - старт XI Ида-Вирумааского ночного ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 19 сентября
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание мудрейших. Захватите с собой свои самые яркие и ностальгические заготовки - приятно вместе попробовать новые вкусы и завязать беседу.
Суббота, 21 сентября
* В Нарва-Йыэсууском краеведческом музее с 11.00 до 14.00 в рамках Года богатства культур Эстонии - день кафе: татарская и эстонская кухни.
* В Нарве - "Retro Weekend 2024", парад и выставка винтажной техники: 11.00 - сбор участников на парковке бизнес-центра "Нарва", 12.00 - старт колонны и парад по городу, 13.00-15.00 - выставка ретротехники на Ратушной площади, 18.00 - вечерняя программа в клубном доме "Magnum MC" (ул. Карья, 6d, Нарва). Вход на after party - 10 евро (для участников ретропарада бесплатно). Вопросы: mcmagnumnarva@gmail.com.
* В Йыхви на музыкальной площадке и у концертного дома с 12.00 - XX "Творческий котел" национальных культурных обществ. На музыкальной площадке в 12.00 - открытие фестиваля, 12.20-14.00 - знакомство с национальной кухней, национальные игры. В концертном доме с 12.00 до 16.00 - мастер-классы, игры, экспозиции национальных ремесел от обществ национальной культуры, фотовыставки "Творческий котел на протяжении годов" и "Думаешь, что знаешь меня?", 14.00 - дефиле "Народная одежда - наше сокровище", 16.00 - гала-концерт коллективов национальных культурных обществ, специальный гость - ансамбль "Sudenmorsiamet" из Хельсинки. Вход бесплатный.
* У клуба "Сомпа" в 12.00 - семейный день "Üks, kaks, kolm! Püüa kinni!" / "Раз, два, три! Догони!": спектакль "Пряники для волка" театральной студии "Ёжики", игровая программа для детей, каждому ребенку - мороженое. Вход свободный. Регистрация по тел. 514 2157.
* В деревне Кахула у здания бывшей школы в 12.30 - IV день истории родного края. В программе: доклады по истории, лекторы - профессор Эстонской академии художеств, историк Давид Всевиов, историк Индрек Таранд, директор Вайвараского музея Синимяэ Ивика Майдре. Аккордеонная музыка. Открыта выставка. Количество мест ограничено. Об участии сообщите по тел. 505 3788 или по адресу э-почты: heljo.mones@mail.ee.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Disco party". Билет - 20 евро. Бронирование: тел. 5668 4792.
Воскресенье, 22 сентября
* В Каукси в центре посещений Алутагузеского национального парка с 11.00 до 14.00 - семейный грибной день.
* На площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 13.00 - праздник "Viru kantri". Празднуем 10-летие группы линейного танца "A.C.D.". В программе: мастер-классы по различным танцевальным стилям, мастерские рукоделия и продажа изделий ручной работы, выступления танцевальных коллективов, детская зона (батут, лошадки и др.). Гость программы - кантри-группа "Detail". Работает уличное кафе. Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Бронирование и информация по тел. 332 2008.
Вторник, 24 сентября
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - день наций: моя Эстония глазами украинцев. Дискуссия с Руте и Русланом Трочинскими. Модератор дискуссии - руководитель народного дома Мерле Пикхофф. Концерт Руте и Руслана Трочинских. Открытие выставки Украинского музея Кохтла-Ярве "Колорит Ровенского полесья". Знакомство с украинской национальной кухней, тематические закуски для всех участников мероприятия. Вход бесплатный.
Среда, 25 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых. Количество мест ограничено, просим зарегистрироваться: тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа книголюбов: полуденная дискуссия. Делимся летними воспоминаниями и эмоциями.
Вторник, 26 сентября
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - "Malta muljed ja maitsed" / "Впечатления и вкусы Мальты": впечатления членов общины от Мальты, приготовлением блюд из морепродуктов руководит Марика. Плата за участие - 5 евро, платить наличными на месте.
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