Местные мастера приключений вновь создали новые впечатления, которые можно испытать только в Ида-Вирумаа. Городское приключение в приграничной Нарве с местным жителем. Квест-комната на складе взрывчатых веществ бывшей шахты. Виртуальная прогулка во времени по подвальному этажу Оруского дворца. И таинственный Силламяэ, который снова можно посетить по специальному разрешению.

В конкурсе участвуют девять приключений

Восьмой год подряд Ида-Вируский туристический кластер организует конкурс новых приключений. И все для того, чтобы предлагать как местным, так и зарубежным туристам все больше захватывающих впечатлений, которые стали бы поводом возвращаться сюда.

- Но мы создаем эти приключения не только для гостей из-за пределов уезда, мы также приглашаем людей нашего региона получить впечатления, будь то с семьей, друзьями или коллегами, - пояснила Ханна Виллберг, менеджер по маркетингу Ида-Вируского туристического кластера.

В этом году на звание "Лучшее новое приключение в Ида-Вирумаа" претендуют:

Городское приключение в Нарве "Жизнь на границе"

В ходе экскурсии вы сможете открыть для себя Нарву глазами местного жителя и узнаете, каково это - быть городским жителем, каждый день видящим происходящее на границе.

Виртуальная прогулка во времени "Внутренняя красота Оруского дворца" проведет вас по самым таинственным комнатам дворца, где вы сможете самостоятельно прогуляться и ознакомиться с его богатой историей.

Квест-комната Эстонского шахтного музея "Ловушка на складе взрывчатки" - это настоящий подземный аттракцион, сложное приключение, полное адреналина и головоломок.

Зеленое приключение в доме отдыха "Карукелла"

"Маленькое зеленое приключение" дома отдыха "Карукелла" заставит две команды соревноваться в сортировке мусора. Соревнование сочетает в себе развлечение и экологичность.

"Таинственный Силламяэ - скрытая история города"

В рамках программы "Таинственный Силламяэ" можно получить специальное разрешение на посещение городского тематического парка и познать тайны, сохраняющиеся с момента первого упоминания о городе и до наших дней.

Конный поход и курс выживания

Хутор Сиймумяэ приглашает взрослых принять участие в дне обучения выживанию, который включает в себя конный поход и обучение практическим навыкам выживания в лесах Алутагузе.

Кулинарный курс с шеф-поваром в "Toila Mereresto"

Шеф-повар научит вас готовить блюда ресторанного уровня, а совместная готовка - отличная возможность провести время с друзьями, коллегами или любимым человеком.

Спа-лотерея в отеле "Toila SPA"

Пакет спа-лотереи отеля "Toila SPA" полон сюрпризов. Единственное, что можно сказать наверняка, - это то, что все предлагаемые услуги отличаются высоким качеством и обеспечат полное расслабление.

История Нарвы в фотографиях и рассказах

Отель "Нарва" приглашает на экскурсию по городу с гидом и фотографом. В конце экскурсии каждый участник получит распечатанную открытку и цифровую ссылку для скачивания фотографий.

Победитель, обладатели специальных наград и фаворит публики будут объявлены 5 декабря на мероприятии признания лучших предприятий и гражданских объединений Ида-Вирумаа.