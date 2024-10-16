МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.10-24.10 Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 в рамках Дней родственных народов - концерт "Silda mööda kulgeb tee..." / "За мостом дорога...". Билет - от 6,60 до 51,60 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - "Бесхребетность", спектакль театра "Отпад". Билет - 5 евро.

"Francesca Tandoi Trio" (Италия). Фото: ideejazz.ee

* В Нарве - фестиваль "iDeeJazz": в Нарвской ратуше в 18.00 - Grégory Privat (Франция); в Нарвском колледже ТУ в 19.30 - "Narva Dixieland Band", в 20.30 - "Francesca Tandoi Trio" (Италия). Информация: ideejazz.ee/narva/.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Inimene ja türann" / "Человек и тиран", интерактивный спектакль института культуры "New East" (Латвия). Экспериментальная постановка свободных артистов из Латвии о свободе, власти и человеческой природе. На русском языке с субтитрами на эстонском языке. Билет - 15 и 19 евро.

Воскресенье, 20 октября

* В Нарве в Доме народов в 11.00 в рамках Недели народных домов - танцевальный марафон "Tantsi, unista, ela!" / "Танцуй, мечтай, живи!".

* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 18.00 в рамках "Нарва - осенняя столица" - "Короткие встречи в Нарве I", новый проект Русского театра. Билет - 12 евро.

Понедельник, 21 октября