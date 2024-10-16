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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.10-24.10 Куда пойти в будни и на выходных

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В субботу в рамках фестиваля "iDeeJazz" в Нарвской ратуше в 18.00 выступит джазовый пианист из Франции Грегори Прива.
В субботу в рамках фестиваля "iDeeJazz" в Нарвской ратуше в 18.00 выступит джазовый пианист из Франции Грегори Прива. Фото: gregoryprivat.com

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 октября.

КУЛЬТУРА

Четверг, 17 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - лежачий концерт с тибетскими звуковыми чашами. Концерт проведет Пийа Кельнер. Стоимость участия - 10 евро, оплата на месте. Если есть возможность, возьмите с собой коврик и флисовое одеяло.

Пятница, 18 октября

* В Нарве в Доме народов в 18.00 в рамках Недели народных домов - концерт "Meie rikkus" / "Наше богатство".

* В Нарве - фестиваль "iDeeJazz": в Нарвской ратуше в 18.00 - Magalí Sare i Manel Fortià (Испания); в Нарвском колледже ТУ в 19.30 - "The Lembit Saarsalu Quartet", в 21.00 - "Mathei Florea NewGrounds" (Эстония / Германия). Информация: ideejazz.ee/narva/.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Красавица и чудовище", танцевальное представление театра танца "Полли" (Таллинн).

Суббота, 19 октября

* В Нарве в Доме народов в 11.00 в рамках Недели народных домов - встреча литературного клуба "Mu sõbrad, meie liit on on kaunis!" / "Друзья мои, прекрасен наш союз!".

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Всемирный жень чтения вслух. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - презентация книги Татьяны Надточий "Хрустальный мост детства". Лектор - культуролог Марина Логинова.

* В Кийкласком народном доме в 15.00 - открытие кийклаской киноточки: фильм "Päikesetõus" / "Восход". Фильм не подходит детям до 14-ти лет. После просмотра состоится беседа с создателями фильма. Вход бесплатный.

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 15.00 - "Sügismeloodia" / "Осенняя мелодия", концерт женского хора "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход бесплатный.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 в рамках Дней родственных народов - концерт "Silda mööda kulgeb tee..." / "За мостом дорога...". Билет - от 6,60 до 51,60 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - "Бесхребетность", спектакль театра "Отпад". Билет - 5 евро.

"Francesca Tandoi Trio" (Италия).
"Francesca Tandoi Trio" (Италия). Фото: ideejazz.ee

* В Нарве - фестиваль "iDeeJazz": в Нарвской ратуше в 18.00 - Grégory Privat (Франция); в Нарвском колледже ТУ в 19.30 - "Narva Dixieland Band", в 20.30 - "Francesca Tandoi Trio" (Италия). Информация: ideejazz.ee/narva/.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Inimene ja türann" / "Человек и тиран", интерактивный спектакль института культуры "New East" (Латвия). Экспериментальная постановка свободных артистов из Латвии о свободе, власти и человеческой природе. На русском языке с субтитрами на эстонском языке. Билет - 15 и 19 евро.

Воскресенье, 20 октября

* В Нарве в Доме народов в 11.00 в рамках Недели народных домов - танцевальный марафон "Tantsi, unista, ela!" / "Танцуй, мечтай, живи!".

* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 18.00 в рамках "Нарва - осенняя столица" - "Короткие встречи в Нарве I", новый проект Русского театра. Билет - 12 евро.

Понедельник, 21 октября

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Nende poeg" / "Их сын", вовлекающий спектакль по повести Эдуарда Вильде. Спектакль является магистерской дипломной работой Эдуарда Теэ в Эстонской академии музыки и театра. Спектакль на эстонском языке без субтитров и синхронного перевода. У зрителей будет возможность ознакомиться с короткой фабулой произведения на русском языке. Для участника не обязательно знание эстонского языка. На сцене: Геттер Мересмаа, Рихо Росберг, Карл Роберт Сааремяэ, Пирет Симсон. Билет - 15 евро.

Среда, 23 октября

* В Кийкласком народном доме в 16.00 - библиотечный день: истории принцесс. Сказки о принцессах, мастерим из жемчуга. Открыта костюмерная, где вы можете выбрать костюм или аксессуар по тематике. Фотостена.

Четверг, 24 октября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Ревизор", спектакль легендарного Тбилисского Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Билет - 13-46 евро.

СПОРТ

Пятница, 18 октября

* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".

* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Sillamäe gümnaasium".

Суббота, 19 октября

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на третьем этаже в 10.30 - серийное соревнование по быстрым шахматам СК "Diagonaal", II этап.

* В Консу в 12.00 - марафон по ориентированию "Jõhvika".

Воскресенье, 20 октября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Pärnu jalgpalliklubi".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / "Narva Trans" - "Viimsi JK II".

Четверг, 24 октября

* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".

РАЗНОЕ

Четверг, 17 октября

* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание мудрейших. Мастерская рукоделия.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 16.00 - лекция в Университете для старшего поколения. Специалисты Департамента окружающей среды Maрия Смельська и Анне-Ли Фершель: "Особенности природы Эстонии и, в частности, Ида-Вирумаа".

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 17.30 - лекция Родительской академии. Елена Нымм и Ольга Бурдакова: "Родной язык и культурная идентичность ребенка".

* В Нарве в Доме народов в 18.00 в рамках Недели народных домов - дегустация "Mõistatusi kamajahust" / "Загадки муки кама".

Пятница, 18 октября

Валло Реймаа.
Валло Реймаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 14.00 - конференция "Soome-ugri rahvad ja Kirde-Eesti" / "Финно-угорские народы и северо-восточная Эстония". Выступают: академик Карл Паюсалу (Тартуский университет) - доклад "Языковое формирование северо-востока Эстонии", историк Валло Реймаа - "Следы води в археологических древностях Ида-Вирумаа", культурный антрополог Мадис Туудер - "Поселениях финнов-ингерманландцев и ижорцев в Ингерманландии в 17-21-м веках", руководитель Ийзакуского приходского музея Мари Раап - "Образ полуверников в прессе и традиции", председатель правления Кодавереского фольклорного центра, доктор философии Эрго-Харт Вястрик - "Как возродить кодавереский язык и фольклорную культуру региона? Опыт Кодавереского фольклорного центра". Бесплатно.

* В Пагариском общественном доме в 20.00 - осенний праздник "Meie inimesed" / "Наши люди". Выступает "Kauksi bänd". Билеты предварительно - 7 евро, в праздничный вечер - 10 евро. Бронирование столиков и информация: тел. 505 6024, aire.oras@alutagusevald.ee.

Суббота, 19 октября

* В Куртнаском общественном доме в 13.00 - "Sügise maitsed ja hõimupäev" / "Осенние вкусы и день родственных народов". В 14.00 - концерт Эле и Уко Педассааре. Можно отведать и купить кулинарные произведения искусства местных хозяюшек.

Воскресенье, 20 октября

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.

Понедельник, 21 октября

* В Художественной галерее Нарвского музей с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах". "Кто живет в шкафу". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).

Вторник, 22 октября

* В Художественной галерее Нарвского музей с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах". "Таинственные звезды". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).

Ольга Жаркова.
Ольга Жаркова. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.30 - в дни школьных каникул: детская программа "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Встреча с художницей Ольгой Жарковой и мастерская. Вход бесплатный.

Среда, 23 октября

* В Художественной галерее Нарвского музей с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах". "Привидения старинного замка". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.00 - в дни школьных каникул: детская программа "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Мастерская. Вход бесплатный.

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - развлекательная диско-программа для школьников. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Яана Оро, Эве Киккас и Пирет Каллас поделятся впечатлениями от путешествия по Исландии. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.

Четверг, 24 октября

* В Художественной галерее Нарвского музей с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах". "Энциклопедия монстров". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.00 - в дни школьных каникул: детская программа "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Мастерская. Вход бесплатный.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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