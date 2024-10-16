Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.10-24.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 17 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - лежачий концерт с тибетскими звуковыми чашами. Концерт проведет Пийа Кельнер. Стоимость участия - 10 евро, оплата на месте. Если есть возможность, возьмите с собой коврик и флисовое одеяло.
Пятница, 18 октября
* В Нарве в Доме народов в 18.00 в рамках Недели народных домов - концерт "Meie rikkus" / "Наше богатство".
* В Нарве - фестиваль "iDeeJazz": в Нарвской ратуше в 18.00 - Magalí Sare i Manel Fortià (Испания); в Нарвском колледже ТУ в 19.30 - "The Lembit Saarsalu Quartet", в 21.00 - "Mathei Florea NewGrounds" (Эстония / Германия). Информация: ideejazz.ee/narva/.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Красавица и чудовище", танцевальное представление театра танца "Полли" (Таллинн).
Суббота, 19 октября
* В Нарве в Доме народов в 11.00 в рамках Недели народных домов - встреча литературного клуба "Mu sõbrad, meie liit on on kaunis!" / "Друзья мои, прекрасен наш союз!".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Всемирный жень чтения вслух. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - презентация книги Татьяны Надточий "Хрустальный мост детства". Лектор - культуролог Марина Логинова.
* В Кийкласком народном доме в 15.00 - открытие кийклаской киноточки: фильм "Päikesetõus" / "Восход". Фильм не подходит детям до 14-ти лет. После просмотра состоится беседа с создателями фильма. Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 15.00 - "Sügismeloodia" / "Осенняя мелодия", концерт женского хора "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход бесплатный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 в рамках Дней родственных народов - концерт "Silda mööda kulgeb tee..." / "За мостом дорога...". Билет - от 6,60 до 51,60 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - "Бесхребетность", спектакль театра "Отпад". Билет - 5 евро.
* В Нарве - фестиваль "iDeeJazz": в Нарвской ратуше в 18.00 - Grégory Privat (Франция); в Нарвском колледже ТУ в 19.30 - "Narva Dixieland Band", в 20.30 - "Francesca Tandoi Trio" (Италия). Информация: ideejazz.ee/narva/.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Inimene ja türann" / "Человек и тиран", интерактивный спектакль института культуры "New East" (Латвия). Экспериментальная постановка свободных артистов из Латвии о свободе, власти и человеческой природе. На русском языке с субтитрами на эстонском языке. Билет - 15 и 19 евро.
Воскресенье, 20 октября
* В Нарве в Доме народов в 11.00 в рамках Недели народных домов - танцевальный марафон "Tantsi, unista, ela!" / "Танцуй, мечтай, живи!".
* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 18.00 в рамках "Нарва - осенняя столица" - "Короткие встречи в Нарве I", новый проект Русского театра. Билет - 12 евро.
Понедельник, 21 октября
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Nende poeg" / "Их сын", вовлекающий спектакль по повести Эдуарда Вильде. Спектакль является магистерской дипломной работой Эдуарда Теэ в Эстонской академии музыки и театра. Спектакль на эстонском языке без субтитров и синхронного перевода. У зрителей будет возможность ознакомиться с короткой фабулой произведения на русском языке. Для участника не обязательно знание эстонского языка. На сцене: Геттер Мересмаа, Рихо Росберг, Карл Роберт Сааремяэ, Пирет Симсон. Билет - 15 евро.
Среда, 23 октября
* В Кийкласком народном доме в 16.00 - библиотечный день: истории принцесс. Сказки о принцессах, мастерим из жемчуга. Открыта костюмерная, где вы можете выбрать костюм или аксессуар по тематике. Фотостена.
Четверг, 24 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Ревизор", спектакль легендарного Тбилисского Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Билет - 13-46 евро.
СПОРТ
Пятница, 18 октября
* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Sillamäe gümnaasium".
Суббота, 19 октября
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на третьем этаже в 10.30 - серийное соревнование по быстрым шахматам СК "Diagonaal", II этап.
* В Консу в 12.00 - марафон по ориентированию "Jõhvika".
Воскресенье, 20 октября
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Pärnu jalgpalliklubi".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / "Narva Trans" - "Viimsi JK II".
Четверг, 24 октября
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".
РАЗНОЕ
Четверг, 17 октября
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание мудрейших. Мастерская рукоделия.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 16.00 - лекция в Университете для старшего поколения. Специалисты Департамента окружающей среды Maрия Смельська и Анне-Ли Фершель: "Особенности природы Эстонии и, в частности, Ида-Вирумаа".
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 17.30 - лекция Родительской академии. Елена Нымм и Ольга Бурдакова: "Родной язык и культурная идентичность ребенка".
* В Нарве в Доме народов в 18.00 в рамках Недели народных домов - дегустация "Mõistatusi kamajahust" / "Загадки муки кама".
Пятница, 18 октября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 14.00 - конференция "Soome-ugri rahvad ja Kirde-Eesti" / "Финно-угорские народы и северо-восточная Эстония". Выступают: академик Карл Паюсалу (Тартуский университет) - доклад "Языковое формирование северо-востока Эстонии", историк Валло Реймаа - "Следы води в археологических древностях Ида-Вирумаа", культурный антрополог Мадис Туудер - "Поселениях финнов-ингерманландцев и ижорцев в Ингерманландии в 17-21-м веках", руководитель Ийзакуского приходского музея Мари Раап - "Образ полуверников в прессе и традиции", председатель правления Кодавереского фольклорного центра, доктор философии Эрго-Харт Вястрик - "Как возродить кодавереский язык и фольклорную культуру региона? Опыт Кодавереского фольклорного центра". Бесплатно.
* В Пагариском общественном доме в 20.00 - осенний праздник "Meie inimesed" / "Наши люди". Выступает "Kauksi bänd". Билеты предварительно - 7 евро, в праздничный вечер - 10 евро. Бронирование столиков и информация: тел. 505 6024, aire.oras@alutagusevald.ee.
Суббота, 19 октября
* В Куртнаском общественном доме в 13.00 - "Sügise maitsed ja hõimupäev" / "Осенние вкусы и день родственных народов". В 14.00 - концерт Эле и Уко Педассааре. Можно отведать и купить кулинарные произведения искусства местных хозяюшек.
Воскресенье, 20 октября
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Понедельник, 21 октября
* В Художественной галерее Нарвского музей с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах". "Кто живет в шкафу". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).
Вторник, 22 октября
* В Художественной галерее Нарвского музей с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах". "Таинственные звезды". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.30 - в дни школьных каникул: детская программа "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Встреча с художницей Ольгой Жарковой и мастерская. Вход бесплатный.
Среда, 23 октября
* В Художественной галерее Нарвского музей с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах". "Привидения старинного замка". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.00 - в дни школьных каникул: детская программа "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Мастерская. Вход бесплатный.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - развлекательная диско-программа для школьников. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Яана Оро, Эве Киккас и Пирет Каллас поделятся впечатлениями от путешествия по Исландии. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
Четверг, 24 октября
* В Художественной галерее Нарвского музей с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах". "Энциклопедия монстров". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.00 - в дни школьных каникул: детская программа "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Мастерская. Вход бесплатный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
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