Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 24 по 31 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.10-31.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 24 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Ревизор", спектакль легендарного Тбилисского Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Билет - 13-46 евро.
Пятница, 25 октября
* В Силламяэской библиотеке в 15.30 - презентация книги Натальи Веэбер "Раймонд Валгре и его "Синяя птица". Мелодии композитора исполнят преподаватели Силламяэской музыкальной школы Маргаретта Кишунс (аккордеон) и Эдуард Кайва (синтезатор).
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - "Литературные встречи" с Александром Мартыновым: "Николай Заболоцкий и Даниил Хармс". Информация: тел. 337 0444, Ирина Аверина.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - документальная драма "Чернобыльская молитва", спектакль легендарного Тбилисского Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Билет - 13-46 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - творческий вечер Александра Ивашкевича. Вход бесплатный.
Суббота, 26 октября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Кот в сапогах", спектакль для детей театра "Туулевески".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Международный день плюшевого мишки. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарва-Йыэсууском краеведческом музее в 13.00 краевед Тойво Хауг представит свои книги об Ида-Вирумаа, в том числе вышедшую в свет в сентябре "Меэди Хийело. Золотой век народа Вайвара и его закат".
* В Люганузеском народном доме в 14.00 вспомним скульптора Лембита Пальма в день его 80-летия. Премьера фильма "Тайна Лембита Пальма".
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Жизнь и смерть Сократа. Философия для XXI века" ("От Фалеса до Славоя Жижека"): лекция "Что важнее: друг или истина?". Лектор Елена Сергейчик. Вход бесплатный.
Воскресенье, 27 октября
* В Нарвском замке в 17.00 - "Я видела, как падала звезда", концерт барочного ансамбля "LaBande": Хелис Наэрис (меццо-сопрано), Мелисса Йыэсаар, Трийн Вейсманн (барочная скрипка), Тыну Йыэсаар (виола да гамба, барочная виолончель), Кристийна Аре (клавесин). В программе - музыка двора королевы Швеции Кристины. На концерте прозвучат вокальные и инструментальные произведения композиторов, которые непосредственно были связаны с двором королевы Кристины как в Швеции, так и в Риме. Билет - 10-15 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 к 30-летию Нарвского симфонического оркестра - "Метель", музыкально-сценическая версия по повести Александра Пушкина с музыкальными иллюстрациями Георгия Свиридова: Эдуард Томан, Нарвский симфонический оркестр (дирижер Анатолий Щура). В первой части программы прозвучат сочинения Арво Пярта "Fratres" и премьера "Kodawari" Максима Селуянова. Билет - 8/10 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - "Romano Rat", вечер цыганского танца и песни. Билет - 8-12 евро.
Вторник, 29 октября
* В Куртнаском общественном доме в 17.00 - день кинонаследия. В гостях - Яанус Лекк.
Среда, 30 октября
* В Кивиылиской школе искусств в 18.00 - концерт-презентация альбома "ööLooD" Leana.Island, исполнительницы с сааремааскими корнями, и аккордеониста Кульно Мальва, уроженца Кивиыли. Билет предварительно - 12-15 евро, на месте - 15-18 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - театральное представление "Lumevangis" / "В снежном плену". В ролях: Пирет Калда и Тыну Оя. Билет - 21-23 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Ревизор", спектакль легендарного Тбилисского Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Билет - 10,10 - 44,50 евро.
Четверг, 31 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Balletto di Milano": "Aria Tango... Bolero". Билет - 29-40 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - документальная драма "Чернобыльская молитва", спектакль легендарного Тбилисского Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Билет - 10,10 - 40,50 евро.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - спектакль "Клуб разбитых сердец". Билет - 18-30 евро.
СПОРТ
Четверг, 24 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 22-й сезон, I тур. Приглашаются команды из трех человек. Командам необходимо зарегистрироваться по тел. 336 6963 или по адресу: hivekeskus@alutagusevald.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".
Пятница, 25 октября
* В Кохтла-Ярве в шахматном зале Дома спорта в 16.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.
Суббота, 26 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам среди ветеранов спорта.
* В Кохтла-Ярве в шахматном зале Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта - соревнования по диск-гольфу "Kohtla-Järve Open 2024", совместный языковой проект Фонда интеграции и Дома эстонского языка: с 8.45 - тренировки для начинающих под руководством Тимо Юурсалу, 10.00 - регистрация на соревнование, 11.00 - проход трасс, примерно в 15.00 - итоги и награды. Дополнительная информация - на странице НКО "IdaEvent" в "Facebook".
* В Силламяэ на стадионе спорткомплекса "Калев" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Elva II".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva United FC".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - "Dünamo" (Румму).
Воскресенье, 27 октября
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; смешанный триплет.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек. Командам необходимо зарегистрироваться не позднее 25 октября по тел. 339 3593 или по адресу merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Vaprus" (Пярну).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tulevik" (Вильянди).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Vipers" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Четверг, 24 октября
* В Художественной галерее Нарвского музея с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Монстры на каникулах", "Энциклопедия монстров". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.00 - в дни школьных каникул: детская программа "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Мастерская. Вход бесплатный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
Пятница, 25 октября
* В Художественной галерее Нарвского музея с 10.00 до 15.00 - каникулы в Нарвском замке: "Магические знаки". Для детей 7-10 лет. Стоимость участия: 32 евро/день, 150 евро/смена (5 дней).
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 13.00 - в дни школьных каникул: детская программа "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Мастерская. Вход бесплатный.
Суббота, 26 октября
* В Мяэтагузеском народном доме с 10.00 до 12.00 - радостное детское утро: собрание привидений. Веселые игры и поделки. Приглашаются дети дошкольного и младшего школьного возраста, могут принять участие и родители. При желании можно прийти в костюме. Мероприятие бесплатное.
* В Вирумааской спасательной команде с 13.00 до 15.00 - день открытых дверей.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечеринка "Halloween". Вас ждет веселый шабаш с улетными играми и выступлениями озорных сирен и фурий под тыкводробильную музыку. Вход - 20 евро. Бронирование - по тел. 5668 4792.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - вечер отдыха "Weekend". Билет - 8 евро.
Воскресенье, 27 октября
* В поселке Таммику от Шахтерского дома в 11.00 стартует поход по таммикускому террикону. Поход завершится у Шахтерского дома. Пройдем по террикону и священной дубраве. Насладимся видами, движением и священными деревьями. После похода - кофе и закуски на террасе Шахтерского дома. Цена - 7 евро. Подробности - на странице Шахтерского дома ("Kaevuri maja") в "FB" или по тел. 515 0818.
Вторник, 29 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - мастерская: цветочные композиции из тыквы. Регистрация: hivekeskus@alutagusevald.ee. Количество мест ограничено. Стоимость участия - 10 евро.
Среда, 30 октября
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - осенний праздник золотого возраста Алутагузеской волости.
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - встреча с журналистом, писателем и издателем Эпп Петроне.
Четверг, 31 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
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