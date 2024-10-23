МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.10-31.10 Куда пойти в будни и на выходных

Четверг, 31 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Balletto di Milano": "Aria Tango... Bolero". Билет - 29-40 евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - документальная драма "Чернобыльская молитва", спектакль легендарного Тбилисского Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Билет - 10,10 - 40,50 евро.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - спектакль "Клуб разбитых сердец". Билет - 18-30 евро.

СПОРТ

Четверг, 24 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 22-й сезон, I тур. Приглашаются команды из трех человек. Командам необходимо зарегистрироваться по тел. 336 6963 или по адресу: hivekeskus@alutagusevald.ee.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".

Пятница, 25 октября

Шахматы. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

* В Кохтла-Ярве в шахматном зале Дома спорта в 16.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.

Суббота, 26 октября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам среди ветеранов спорта.

* В Кохтла-Ярве в шахматном зале Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта - соревнования по диск-гольфу "Kohtla-Järve Open 2024", совместный языковой проект Фонда интеграции и Дома эстонского языка: с 8.45 - тренировки для начинающих под руководством Тимо Юурсалу, 10.00 - регистрация на соревнование, 11.00 - проход трасс, примерно в 15.00 - итоги и награды. Дополнительная информация - на странице НКО "IdaEvent" в "Facebook".