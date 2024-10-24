Оппозиция в Нарвском горсобрании рассчитывает на раскол в правящей фракции, что позволит, возможно, уже через месяц вернуть Катри Райк и ее команду к реальной власти в приграничном городе.
Властный переворот в Нарве: оппозиция готова оставить Яана Тоотса в должности мэра
На очередном заседании Нарвского горсобрания 24 октября девять членов оппозиционной фракции "Respekt" представили заявление о недоверии председателю собрания Ирине Янович и о необходимости провести заседание для голосования по вотуму и для избрания нового председателя.
Сама Ирина Янович в комментарии для "Северного побережья" высказала понимание по поводу заявления о недоверии: "Оппозиция имеет на это право, раз они могут это сделать - они это и сделали".
Также Янович сказала, что надеется на свою поддержку со стороны большинства депутатов горсобрания, когда дело дойдет до голосования по вотуму недоверия. "Переживания нет вообще", - заверила она.
Оппозиция критикует Янович за якобы некорректное ведение заседаний горсобрания и плохую организацию его работы вообще. Никаких конкретных претензий или обвинений представлено не было.
Подписавшаяся под заявлением о недоверии лидер нарвской оппозиции Катри Райк рассказала, что они пошли в атаку, будучи уверенными в поддержке также со стороны отдельных членов правящей фракции "Narva". Дескать, с ними имеются договоренности, но имена не называются и подписи не ставятся, покуда дело не дошло до голосования.
По наблюдениям Райк, в правящем большинстве давно нет единодушия, а также давно очевидно, что горуправа под руководством мэра Яана Тоотса и горсобрание под управлением Ирины Янович и всей фракции "Narva" не могут работать вместе. Из-за этого проектов представляют депутатам на обсуждение мало, а долгожданное изменение структуры и штатного расписания городской управы 24 октября отложили на неопределенное время в очередной раз.
- Очевидно, что у них (во фракции "Narva") нет единогласия: есть 21 член фракции, но нет 16-ти рук, нужных для принятия решений. Это хорошо чувствуется, когда сидишь в зале заседаний. Правящая фракция неработоспособна, - заявила Райк.
Она согласилась с предположением, что вотум недоверия Ирине Янович - в случае его поддержки - станет лишь первым шагом в начавшемся властном перевороте. Под ударом дальше могут оказаться заместители председателя Нарвского горсобрания.
О недоверии центристскому мэру Нарвы Яану Тоотсу речь сейчас не идет. "Поначалу обязательно постараемся с господином Тоотсом сработаться", - сказала соцдем Катри Райк.
Экс-мэр Нарвы Катри Райк ранее уже была названа одним из возможных кандидатов на пост председателя Нарвского горсобрания - если вотум недоверия Ирине Янович в день голосования поддержат не менее 16-ти депутатов из всего 31-го.
Райк, которая в последние несколько лет всегда открыто претендовала на должность мэра Нарвы и занимала ее дважды, считая с 2020 года, один месяц в ноябре-декабре 2021 года была также и председателем Нарвского горсобрания.