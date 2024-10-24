Властный переворот в Нарве: оппозиция готова оставить Яана Тоотса в должности мэра

На очередном заседании Нарвского горсобрания 24 октября девять членов оппозиционной фракции "Respekt" представили заявление о недоверии председателю собрания Ирине Янович и о необходимости провести заседание для голосования по вотуму и для избрания нового председателя.

Сама Ирина Янович в комментарии для "Северного побережья" высказала понимание по поводу заявления о недоверии: "Оппозиция имеет на это право, раз они могут это сделать - они это и сделали".

Также Янович сказала, что надеется на свою поддержку со стороны большинства депутатов горсобрания, когда дело дойдет до голосования по вотуму недоверия. "Переживания нет вообще", - заверила она.

Оппозиция критикует Янович за якобы некорректное ведение заседаний горсобрания и плохую организацию его работы вообще. Никаких конкретных претензий или обвинений представлено не было.

Подписавшаяся под заявлением о недоверии лидер нарвской оппозиции Катри Райк рассказала, что они пошли в атаку, будучи уверенными в поддержке также со стороны отдельных членов правящей фракции "Narva". Дескать, с ними имеются договоренности, но имена не называются и подписи не ставятся, покуда дело не дошло до голосования.