Детская мечта Антона Диева сбылась - "прописался" в Брюсселе. Но карьеру строит в родном краю

Не каждый молодой человек может похвастаться таким длинным послужным списком, как 36-летний кохтлаярвесец Антон Диев. Его политическая карьера началась в 20 лет и продолжается. Он занимал важные посты, работал в разных сферах деятельности, более десяти лет является активным участником европейских международных проектов. Что заставляет постоянно двигаться и в чем секрет успеха? Об этом и был наш разговор.
CV: АНТОН ДИЕВ
- Родился 30 октября 1988 года в Кохтла-Ярве.
- По окончании Вахтраской основной школы поступил в Ида-Вирумааский профцентр, освоив за четыре года две специальности: информатика и логистика.
- Продолжил образование в области информатики в Таллиннском техническом университете и после окончания прикладного высшего образования получил степень бакалавра в области международных отношений в Таллиннском техническом университете.
- В 2017 году окончил магистратуру, получив степень магистра социальных наук.
- С 2011 по 2013 год возглавлял Вахтраский центр творчества.
- Год работал руководителем на местном телеканале " LiTeS".
- С 2014 по 2018 год работал в "Ekovir", был руководителем по проектам и один год руководил нарвским отделением.
- С 2018 года работал в Силламяэском горуправлении главным специалистом по культуре и спорту.
- Четыре года работал в ТОО "Birger" руководителем по персоналу и маркетингу.
- В 2023 году работал в Кохтла-Ярвеской Ярвеской основной школе технологом по образованию - обучал и развивал учителей через инфотехнологии.
- Осенью 2024 года выиграл конкурс и возглавил Силламяэский спортивный комплекс.
- С 2009 года в течение четырех созывов является депутатом Кохтла-Ярвеского горсобрания, возглавлял социальную, затем молодежную комиссию, совет Ида-Вируской центральной больницы и совет муниципального предприятия "OSK Grupp".
Параллельно с работой активно участвует в европейских международных молодежных проектах, сейчас занят в программе комитета регионов в Брюсселе.
- Антон, ты всегда был таким активным?
- Скорее нет. Но уже лет в пятнадцать понял, что если чего-то хочешь добиться в жизни, должен стараться сам. Особенно если ты из провинциального города и обычной семьи: мама работала в детсаду, отец занимается деревообработкой. Семья всегда поддерживает, но все зависит от меня самого - без хорошего образования и знания языков не сделаешь карьеры. Поэтому первой задачей стало образование.