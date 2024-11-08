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Детская мечта Антона Диева сбылась - "прописался" в Брюсселе. Но карьеру строит в родном краю

Антон Диев считает, что для активного человека всегда есть перспективы, а в родном городе жить комфортно. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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Не каждый молодой человек может похвастаться таким длинным послужным списком, как 36-летний кохтлаярвесец Антон Диев. Его политическая карьера началась в 20 лет и продолжается. Он занимал важные посты, работал в разных сферах деятельности, более десяти лет является активным участником европейских международных проектов. Что заставляет постоянно двигаться и в чем секрет успеха? Об этом и был наш разговор.

CV: АНТОН ДИЕВ

  • Родился 30 октября 1988 года в Кохтла-Ярве.
  • По окончании Вахтраской основной школы поступил в Ида-Вирумааский профцентр, освоив за четыре года две специальности: информатика и логистика.
  • Продолжил образование в области информатики в Таллиннском техническом университете и после окончания прикладного высшего образования получил степень бакалавра в области международных отношений в Таллиннском техническом университете.
  • В 2017 году окончил магистратуру, получив степень магистра социальных наук.
  • С 2011 по 2013 год возглавлял Вахтраский центр творчества.
  • Год работал руководителем на местном телеканале " LiTeS".
  • С 2014 по 2018 год работал в "Ekovir", был руководителем по проектам и один год руководил нарвским отделением.
  • С 2018 года работал в Силламяэском горуправлении главным специалистом по культуре и спорту.
  • Четыре года работал в ТОО "Birger" руководителем по персоналу и маркетингу.
  • В 2023 году работал в Кохтла-Ярвеской Ярвеской основной школе технологом по образованию - обучал и развивал учителей через инфотехнологии.
  • Осенью 2024 года выиграл конкурс и возглавил Силламяэский спортивный комплекс.
  • С 2009 года в течение четырех созывов является депутатом Кохтла-Ярвеского горсобрания, возглавлял социальную, затем молодежную комиссию, совет Ида-Вируской центральной больницы и совет муниципального предприятия "OSK Grupp".

Параллельно с работой активно участвует в европейских международных молодежных проектах, сейчас занят в программе комитета регионов в Брюсселе.

- Антон, ты всегда был таким активным?

- Скорее нет. Но уже лет в пятнадцать понял, что если чего-то хочешь добиться в жизни, должен стараться сам. Особенно если ты из провинциального города и обычной семьи: мама работала в детсаду, отец занимается деревообработкой. Семья всегда поддерживает, но все зависит от меня самого - без хорошего образования и знания языков не сделаешь карьеры. Поэтому первой задачей стало образование.

После школы размышлял - идти в гимназию или профцентр? Выбрал второе, и не зря: учиться было интересно, участвовал в разных проектах. Именно там попробовал себя в общественной жизни, представляя учебное заведение на различных форумах и учебных выставках.

Всегда стараюсь использовать любую возможность, чтобы пополнить знания и попробовать что-то новое - никогда не знаешь, что пригодится. Мое кредо - не бояться ответственности, ошибок, сделать что-то неправильно... Любая ситуация - это прежде всего полезный опыт. Во время учебы в колледже возглавлял студенческий совет, в 2009 году впервые был избран в городское собрание, сам не ожидая того.

- Это как?

- Участвовал в игре КВН в Кохтла-Ярвеском центре культуры, познакомился с Валерием Корбом, который, заметив мою смелость и активность, предложил поучаствовать в выборах. Почему нет? Не рассчитывал на успех, но почему не попробовать? Набрал 269 голосов, которых хватило, чтобы пройти в состав горсобрания 21-м номером.

- Помнишь, какие были эмоции в первый день?

- Еще бы: в зале сидели умудренные жизненным и политическим опытом люди, столько глаз - мол, что здесь делает этот мальчик? Сначала многого не понимал, сидел тихо, вникал и приглядывался. Постепенно освоился. Первый созыв работал в комиссии по делам молодежи и спорту, которой руководил Борис Клубов. Многому у него научился, и вообще это было интересное время.

- Как ты попал в Брюссель?

- Всегда мечтал попасть в международные молодежные проекты, поэтому старался учить языки - эстонский, английский. Видя предложения, кандидировал. Удалось поработать в программе Министерства финансов "Tere euro!", несколько лет сотрудничал с Эстонским союзом сексуального здоровья - пройдя определенную подготовку, проводил лекции для молодежи на темы сексуального здоровья, нежелательной беременности и прочего. 

Поездка в Молдавию была одной из первых по Европе, когда Антон начал активно участвовать в молодежных обменах.
Поездка в Молдавию была одной из первых по Европе, когда Антон начал активно участвовать в молодежных обменах. Фото: Erakogu

В 2008 году впервые попал в европейскую программу "Молодежь в действии", первая поездка была в Австрию. Потом стал ездить в другие страны, на данный момент побывал уже в 51 стране - в Европе и за ее пределами. Не хочется останавливаться.

- Какова цель этих поездок?

- Прежде всего опыт и языковая практика. Знакомство с тем, как живут другие люди, с другими культурами. Что-то можно применять в своем городе и регионе, некоторые идеи озвучиваю на встречах и молодежных форумах. Например, в Кохтла-Ярве в сентябре прошлого года организовали обсуждение с молодежью речи председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу изменения климата и зеленой политики.

Недавно меня выбрали в программу Комитета регионов в Брюсселе. Это консультативный орган Европейского союза, созданный в 1994 году и служащий гарантом того, что местные и региональные власти принимают непосредственное участие в деятельности институтов организации. 160 человек со всей Европы, из Эстонии я - единственный. На ежемесячных встречах обсуждаем изменения климата, вопросы экологии, миграции и многое другое. Участвуя в комитете по реконструкции Украины, обсуждаем события и ситуацию, думаем, как можно помочь украинцам на уровне регионов, вносим предложения. Ничего не решаем, но высказываем свое мнение, и политики прислушиваются. 

Начало карьеры в Брюсселе.
Начало карьеры в Брюсселе. Фото: Erakogu

Это очень интересно и тем, что встречаемся в Европарламенте не только с депутатами, но и с высшим руководством.

- Сколько языков ты знаешь?

- Родной русский, свободно говорю на эстонском и английском, начал учить французский, часто бывая в Брюсселе, вижу, что это необходимо. Есть желание хоть немного выучить испанский, португальский. Недавно я ездил в Японию, перед чем прошел быстрый курс языковой подготовки - на самом деле он оказался не таким сложным, как казалось. Языки важны, мир очень изменился, и если хочешь быть уверенным, стоит стараться. Сейчас есть хорошие возможности учиться онлайн...

Необходимо в себя вкладывать. Человек богат не тем, что накопил миллион евро, как многие думают, а тем, что образован и полон впечатлениями.

- Ты успел поработать в разных сферах, что заставляет относительно часто менять места работы?

- Разные обстоятельства, но главное - применять свои знания и пробовать что-то новое. Когда возглавил Вахтраский центр, он еще не был таким, как сейчас - полным людей. Вместе с командой центра культуры все организовывали, было очень интересно, как работает сфера культуры изнутри - приходилось быть и менеджером, и гномика играть... Сейчас он живет полной жизнью, даже жаль, что его планируют переселить.

Работа в "Эковире" дала другой опыт. В начале 2018 года прошел конкурс и пришел в Силламяэское горуправление - для меня это одно из лучших рабочих мест, потому что здесь можно было реализовать свои идеи, применить полученный опыт в Кохтла-Ярве и участия в международных проектах.

- Что заставило уйти?

- Хотел дальше развиваться и идти дальше по жизни. Получил предложение поработать по специальности в ТОО "Birger", где сначала занимался маркетингом, а потом возглавлял отдел персонала и по технике безопасности. На предприятии более 200 рабочих мест, много иностранцев. Время пандемии - было сложно, ответственно и очень интересно.

Проработав четыре года, решил уйти, потому что устал - ездить за 70 километров непросто. Параллельно продолжал заниматься молодежными проектами, частые командировки, но ведь и основную работу никто не отменял. Несмотря на то, что современные средства связи позволяют выполнять задачи на расстоянии и в любое время суток, совмещать непросто. В какой-то момент пришлось выбирать: работодатель хотел, чтобы я больше времени находился на месте, а я не хотел отказываться от возможностей познавать мир. В Брюссель надо было летать чуть ли ни еженедельно, звали молодых лидеров в различные комиссии, конечно, это мешало работе. С "Birger" расстались хорошо, меня там поняли. 

При подготовке репортажа с военного полигона в Сиргала Антону пришлось примерить защитную амуницию.
При подготовке репортажа с военного полигона в Сиргала Антону пришлось примерить защитную амуницию. Фото: Erakogu

Выбрал Брюссель, рассуждая о том, что если сейчас дается возможность познать мир, когда еще получу другую? Работу найду всегда. Тем летом действительно было много поездок - от Узбекистана до Марокко. Впрочем, и нынешним тоже.

- Тем не менее сидеть без дела не пришлось?

- Год проработал в Ярвеской основной школе, помогал учителям осваивать инфотехнологии. А увидев, что Силламяэ ищет руководителя муниципального спорткомплекса, подал заявку и выиграл конкурс. Рад, потому что хорошо знаю этот город, люблю его. И это снова новый опыт - работа чиновника и руководителя муниципального учреждения разная.

- За месяц успел познакомиться - какие задачи на первом месте?

- Цель - чтобы Силламяэский спорткомплекс стал более заметен в плане спортивной жизни не только для города, но и для всего региона. Потенциал для развития есть - имеются два больших здания, бассейн, планируется реконструкция стадиона. В Силламяэ хорошо развиваются легкая атлетика, плавание, футбол, тхэквондо, теннис, баскетбол и прочие, но уверен, что стоит попробовать и то, чего здесь прежде не было. Например, диск-гольф, походы или соревнования по скандинавской ходьбе, дартс - то, что не сильно затратно, по душе людям и не требует особенных навыков. Придумать что-то такое, что могло бы собрать много людей из других мест, тем более что при спорткомплексе есть свой небольшой хостел - на 30 мест.

- Твои личные отношения со спортом?

- В юности занимался плаванием, борьбой, дзюдо. Сейчас стараюсь регулярно посещать бассейн и побольше ходить. Кстати, в Силламяэ большой плюс - город компактный, можно весь обойти пешком. Двумя руками за здоровый образ жизни, и это не только спорт, но и питание, общение с близкими, друзьями, как можно больше позитива.

- Удачи на новой работе! Ты побывал во многих странах. В Брюсселе, можно сказать, прописался. Но ведь и в родном краю проблем хватает. Можешь дать совет: как удержать в Ида-Вирумаа молодежь?

- К сожалению, стереотип о том, что здесь нечего делать и надо уезжать в другие города, живет. Но не устаю повторять: все зависит от самого человека, он должен сам находить внутреннюю мотивацию. Ида-Вирумаа - это мир возможностей. Мне никто не принес ничего на блюдечке - надо быть активным и много работать. В моей юности не было столько возможностей, сколько сейчас - множество проектов, организаций, активный молодежный парламент...

- Не было мысли остаться в Брюсселе?

- У меня была возможность остаться в Брюсселе на год, выучить французский язык и остаться там работать. Но я хочу делать карьеру в родном краю - где родился, там и пригодился. Здесь я все и всех знаю, а в чужой стране все отношения надо начинать заново. Зачем? Даже в столицу не хочу уезжать, уверен, что мне и здесь всегда есть что делать. Люблю свой регион и очень хочу, чтобы он развивался.

- В детстве ты мечтал попасть в Брюссель. Это сбылось, а о чем сейчас мечтаешь?

- Стать мэром или председателем горсобрания, потому что хочу что-то сделать для своего родного города. Думаю, что уже готов. Взять на себя такую обязанность.

Хотел бы вернуться в совет Ида-Вируской больницы, который возглавлял недолго, поэтому не много успел сделать, хотя команда была очень хорошая. Для меня это важное стратегическое место, изюминка Кохтла-Ярве, куда постоянно идет приток людей, и не только из Эстонии. Больница - один из самых больших работодателей, развивать интересно.

- Что бы ты изменил в горсобрании?

- Это не зависит от руководителя, но считаю, что надо больше молодых людей допускать в управление. Горсобрание - площадка, на которой можно больше говорить. Никого не хочу критиковать, выборы - лучшая оценка работы депутатов.

Больше внимания надо уделять проблемам города, нужен диалог. Для большинства людей нет разницы, кто какой партии принадлежит, они не думают о нюансах идеологии, а хотят, чтобы в этом городе было удобно жить. Поднимать цены и зарплаты нужно, но делать спокойно, с обсуждениями, и чтобы люди могли принимать участие в этом процессе.

Очень плохо, когда так часто меняются мэры - приходит новый и ничего не успевает сделать. Доверие к власти падает. Надо находить компромиссы.

Проблему вижу и в том, что сейчас Кохтла-Ярве почти не участвует в международных проектах, уже несколько лет в горуправлении нет специалиста по развитию международных отношений. Без международной поддержки трудно развиваться. У нас много невостребованной недвижимости, есть люди, готовые работать. Надо искать инвесторов, чтобы приезжали из других стран, смотрели и, может быть, находили здесь возможности для открытия своего бизнеса.

У города нет плана на будущее, только на два-три года. А надо смотреть на 10-15 лет вперед. Построили спортцентр за 15 миллионов, план которого тогдашний вице-мэр Юри Колло показывал мне еще в 2009 году. Проект меняли несколько раз, построили, а что дальше? Центр должен жить и развиваться, но видения нет... Гостиницы нет, где останавливаться участникам соревнования?

- Если речь зашла о политике, два года назад тебя исключили из Центристской партии - остаешься беспартийным?

- Получилось, что я не придерживался политики центристской фракции, имея собственное мнение, поэтому на собрании было принято решение об исключении. Но на самом деле я сам написал заявление о выходе, так как считаю, неправильно, что если у кого-то есть другое мнение, надо сразу исключить. Почему не поговорить? Меня даже не пригласили, не дали слова.

- Может, уже звали вернуться или в другие партии?

- Ни на кого не обижаюсь. Не исключаю, что вновь вступлю в какую-то партию. Были предложения, но не готов их озвучивать.

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