Детская мечта Антона Диева сбылась - "прописался" в Брюсселе. Но карьеру строит в родном краю

- За месяц успел познакомиться - какие задачи на первом месте?

- Цель - чтобы Силламяэский спорткомплекс стал более заметен в плане спортивной жизни не только для города, но и для всего региона. Потенциал для развития есть - имеются два больших здания, бассейн, планируется реконструкция стадиона. В Силламяэ хорошо развиваются легкая атлетика, плавание, футбол, тхэквондо, теннис, баскетбол и прочие, но уверен, что стоит попробовать и то, чего здесь прежде не было. Например, диск-гольф, походы или соревнования по скандинавской ходьбе, дартс - то, что не сильно затратно, по душе людям и не требует особенных навыков. Придумать что-то такое, что могло бы собрать много людей из других мест, тем более что при спорткомплексе есть свой небольшой хостел - на 30 мест.

- Твои личные отношения со спортом?

- В юности занимался плаванием, борьбой, дзюдо. Сейчас стараюсь регулярно посещать бассейн и побольше ходить. Кстати, в Силламяэ большой плюс - город компактный, можно весь обойти пешком. Двумя руками за здоровый образ жизни, и это не только спорт, но и питание, общение с близкими, друзьями, как можно больше позитива.

- Удачи на новой работе! Ты побывал во многих странах. В Брюсселе, можно сказать, прописался. Но ведь и в родном краю проблем хватает. Можешь дать совет: как удержать в Ида-Вирумаа молодежь?