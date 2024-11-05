Тойла выставит мызу Кукрузе на аукцион, Люганузе оставит городище Пуртсе себе

Принадлежащая волости Тойла Полярная мыза Кукрузе, которая уже год стоит закрытой, вскоре будет выставлена на аукцион по стартовой цене 1,5 миллиона евро. А вот Люганузе отказался от продажи средневековой крепости Пуртсе и надеется развивать ее вместе с потомком дворянского рода, которому принадлежала мыза.