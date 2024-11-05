Принадлежащая волости Тойла Полярная мыза Кукрузе, которая уже год стоит закрытой, вскоре будет выставлена на аукцион по стартовой цене 1,5 миллиона евро. А вот Люганузе отказался от продажи средневековой крепости Пуртсе и надеется развивать ее вместе с потомком дворянского рода, которому принадлежала мыза.
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Тойла выставит мызу Кукрузе на аукцион, Люганузе оставит городище Пуртсе себе
Осенью прошлого года Тойлаское волостное собрание приняло решение прекратить деятельность ЦУ "Kukruse Polaarmõis" с 1 января этого года и выставить мызу на продажу.