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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.11-14.11 Куда пойти в будни и на выходных

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В субботу в Нарвской ратуше даст концерт маэстро Андрес Мустонен.
В субботу в Нарвской ратуше даст концерт маэстро Андрес Мустонен. Фото: Kristjan Teedema

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 ноября.

КУЛЬТУРА

Четверг, 7 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт вокального ансамбля "The Real Group" (Швеция). Билет - 25-30 евро.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - моноспектакль "Kleit, mina ja Milling". На сцене - Хенрик Норманн. Билет - 20 евро.

* В фойе Кохтла-Ярвеского горуправления - "Солнце внутри нас", выставка работ художественной студии "Алгус" клуба "Ахтме". Выставка открыта до 31 ноября. Информация по тел. 5306 6275.

Пятница, 8 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях", этнотехнобалет театра танца "Goltsman Ballet". Билет - 12-17 евро.

Суббота, 9 ноября

"Приключение Пиноккио"-
"Приключение Пиноккио"- Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Приключение Пиноккио", спектакль для детей театра "Tuuleveski". Билет - 13 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: День полиции. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца в 13.00 - открытие выставки работ Марины Сеппар "Sügisene meeleolu" / "Осеннее настроение". На выставке представлены различные грани творчества: фотография, графика, маски, текстильный дизайн.

* В Силламяэской библиотеке в 13.00 - Александр Мартынов: творчество Даниила Хармса.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт духового оркестра Нарвской музыкальной школы "Narva Brass". Билет - 2 евро.

* В Таммикуском народном доме в 16.00 - "Lendame valguskiirusel" / "Полет со скоростью света", концерт к 25-летию деятельности Таммикуского смешанного ансамбля. Гости. Танцы под музыку группы "Detail". Бесплатно. Бронирование мест: тел. 5858 7381.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 16.00 - "Naeratus läbi sajandite" / "Смех через века", спектакль театра "Baskea". Вход бесплатный.

* В Нарве в концертном доме "Geneva" в 17.00 - "Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях", этнотехнобалет театра танца "Goltsman Ballet". Билет - 12-20 евро.

* В Нарвской ратуше в рамках фестиваля "Credo" в 17.00 - концерт Андреса Мустонена. Билет - 16,50-21,60 евро. В программе прозвучат произведения И.С. Баха для скрипки соло.

Воскресенье, 10 ноября

Кохтла-Ярвеский городской оркестр.
Кохтла-Ярвеский городской оркестр. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - "Rütmiga läbi elu" / "С ритмом по жизни", юбилейный концерт Кохтла-Ярвеского городского оркестра. Вход бесплатный.

Вторник, 12 ноября

Отар Кунчулиа.
Отар Кунчулиа. Фото: Erakogu

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Meie nooruspõlve kuldhitid" / "Золотые хиты нашей юности". Солист - народный артист Грузии Отар Кунчулиа. Билет - 15,20-24,80 евро.

Среда, 13 ноября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Kessu ja Tripp" / "Кессу и Трипп", спектакль Раквереского театра. Подходит для детей от 4-х лет и старше. Билет - 17 евро.

Эстонский национальный мужской хор.
Эстонский национальный мужской хор. Фото: Eesti Kontsert

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Eesti kalendrilaulud" / "Эстонские календарные песни", концерт к 80-летию Эстонского национального мужского хора. Совместно с хором девочек "Ellerhein" прозвучит вокальный цикл для смешанного хора Вельо Тормиса "Эстонские календарные песни". Билет - 20-25 евро.

Четверг, 14 ноября

* В хоровом отделении Нарвской музыкальной школы в 17.30 - концерт аккордеонной музыки, посвященный Дню отца.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - документальный спектакль "ÜKE ehk ühiskondlikult kahjulik element" / "Социально вредный элемент". Билет - 20,60-26,60 евро. 

СПОРТ

Пятница, 8 ноября

* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - народная лига по баскетболу: БК "HITO" / "Elvarem" - "BC Karjama" (Йыхви).

Суббота, 9 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир Мартова дня (Mardipäev) по русским шашкам.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.00 - соревнование по фигурному катанию среди детей.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".

* В Нарвском спорцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Kopli Coolbet".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Saku Sporting".

Воскресенье, 10 ноября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Läänemaa JK".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tulevik" (Вильянди).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

Среда, 13 ноября

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37", расположенном в атриуме, в 18.00 - турнир по викторине "Arukate akadeemia" / "Академия умников", II круг.

РАЗНОЕ

Четверг, 7 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.

Пятница, 8 ноября

* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Италия. Впечатлениями делится семья Пяэро.

Суббота, 9 ноября

Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Maarius Suviste/Lõuna-Eesti Postimees

* В Силламяэ - походный день "Isaga koos põnevad hetked" / "Захватывающие моменты с папой". Сбор в 11.00 у спорткомплекса "Калев". Мероприятие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться. 

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (аудитория 9) в 11.00 - день обучения серебряных талантов для идавирусцев старше 50 лет, желающих повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и в предпринимательстве. Бесплатно.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - День отца для всей семьи: 12.00 - творческие мастерские, 13.00 - концерт. Вход бесплатный.

* В Майдласком народном доме в 19.00 - танцевальный вечер "Kikilips teeb mehe šikiks... ja naise ka" / "Галстук-бабочка делает мужчину шикарным... и женщину тоже". Танцы в сопровождении ансамбля "Klubi".

Воскресенье, 10 ноября

* В Силламяэском спорткомплексе с 10.00 до 15.00 - День отца для всех детей. Силы обороны, "Кайтселийт", "Найскодукайтсе", "Нооред коткад" и "Кодутютред" предложат выставки, показательные выступления и игры. Участие принимают Департамент полиции и погранохраны, Служба тюрем, Спасательный департамент и несколько предприятий, занимающихся безопасностью людей. На радость маленьким гостям - русалка и пират. В 11.00 стартует пеший поход для всех желающих (расстояние - около 5,5 км). Зарегистрироваться для участия в походе можно: https://mil.ee/seljakotiannak/.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Книжное приключение в День отца": мастерские, игры, спектакль театра "Туулевески", клоун Умми и пр. Бесплатно.

* В Йыхвиском спортхолле с 13.00 до 19.00 - день батута. Билет - 8 (1 час), 10 (3 часа) и 15 евро (целый день).

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - празднование 45-летия фотоклуба "Нарва".

Четверг, 14 ноября

* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание мудрейших. Отметим День любопытства. Беседа за кофейным столом; стоимость участия - 3 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.

* В Тойла в конференц-зале спа-отеля "Toila" в 17.30 - инфодень о мужском здоровье. Бесплатно. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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