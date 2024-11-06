Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.11-14.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 7 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт вокального ансамбля "The Real Group" (Швеция). Билет - 25-30 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - моноспектакль "Kleit, mina ja Milling". На сцене - Хенрик Норманн. Билет - 20 евро.
* В фойе Кохтла-Ярвеского горуправления - "Солнце внутри нас", выставка работ художественной студии "Алгус" клуба "Ахтме". Выставка открыта до 31 ноября. Информация по тел. 5306 6275.
Пятница, 8 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях", этнотехнобалет театра танца "Goltsman Ballet". Билет - 12-17 евро.
Суббота, 9 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Приключение Пиноккио", спектакль для детей театра "Tuuleveski". Билет - 13 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: День полиции. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца в 13.00 - открытие выставки работ Марины Сеппар "Sügisene meeleolu" / "Осеннее настроение". На выставке представлены различные грани творчества: фотография, графика, маски, текстильный дизайн.
* В Силламяэской библиотеке в 13.00 - Александр Мартынов: творчество Даниила Хармса.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт духового оркестра Нарвской музыкальной школы "Narva Brass". Билет - 2 евро.
* В Таммикуском народном доме в 16.00 - "Lendame valguskiirusel" / "Полет со скоростью света", концерт к 25-летию деятельности Таммикуского смешанного ансамбля. Гости. Танцы под музыку группы "Detail". Бесплатно. Бронирование мест: тел. 5858 7381.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 16.00 - "Naeratus läbi sajandite" / "Смех через века", спектакль театра "Baskea". Вход бесплатный.
* В Нарве в концертном доме "Geneva" в 17.00 - "Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях", этнотехнобалет театра танца "Goltsman Ballet". Билет - 12-20 евро.
* В Нарвской ратуше в рамках фестиваля "Credo" в 17.00 - концерт Андреса Мустонена. Билет - 16,50-21,60 евро. В программе прозвучат произведения И.С. Баха для скрипки соло.
Воскресенье, 10 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - "Rütmiga läbi elu" / "С ритмом по жизни", юбилейный концерт Кохтла-Ярвеского городского оркестра. Вход бесплатный.
Вторник, 12 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Meie nooruspõlve kuldhitid" / "Золотые хиты нашей юности". Солист - народный артист Грузии Отар Кунчулиа. Билет - 15,20-24,80 евро.
Среда, 13 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Kessu ja Tripp" / "Кессу и Трипп", спектакль Раквереского театра. Подходит для детей от 4-х лет и старше. Билет - 17 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Eesti kalendrilaulud" / "Эстонские календарные песни", концерт к 80-летию Эстонского национального мужского хора. Совместно с хором девочек "Ellerhein" прозвучит вокальный цикл для смешанного хора Вельо Тормиса "Эстонские календарные песни". Билет - 20-25 евро.
Четверг, 14 ноября
* В хоровом отделении Нарвской музыкальной школы в 17.30 - концерт аккордеонной музыки, посвященный Дню отца.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - документальный спектакль "ÜKE ehk ühiskondlikult kahjulik element" / "Социально вредный элемент". Билет - 20,60-26,60 евро.
СПОРТ
Пятница, 8 ноября
* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - народная лига по баскетболу: БК "HITO" / "Elvarem" - "BC Karjama" (Йыхви).
Суббота, 9 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир Мартова дня (Mardipäev) по русским шашкам.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.00 - соревнование по фигурному катанию среди детей.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
* В Нарвском спорцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Kopli Coolbet".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Saku Sporting".
Воскресенье, 10 ноября
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Läänemaa JK".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tulevik" (Вильянди).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
Среда, 13 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37", расположенном в атриуме, в 18.00 - турнир по викторине "Arukate akadeemia" / "Академия умников", II круг.
РАЗНОЕ
Четверг, 7 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
Пятница, 8 ноября
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Италия. Впечатлениями делится семья Пяэро.
Суббота, 9 ноября
* В Силламяэ - походный день "Isaga koos põnevad hetked" / "Захватывающие моменты с папой". Сбор в 11.00 у спорткомплекса "Калев". Мероприятие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (аудитория 9) в 11.00 - день обучения серебряных талантов для идавирусцев старше 50 лет, желающих повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и в предпринимательстве. Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - День отца для всей семьи: 12.00 - творческие мастерские, 13.00 - концерт. Вход бесплатный.
* В Майдласком народном доме в 19.00 - танцевальный вечер "Kikilips teeb mehe šikiks... ja naise ka" / "Галстук-бабочка делает мужчину шикарным... и женщину тоже". Танцы в сопровождении ансамбля "Klubi".
Воскресенье, 10 ноября
* В Силламяэском спорткомплексе с 10.00 до 15.00 - День отца для всех детей. Силы обороны, "Кайтселийт", "Найскодукайтсе", "Нооред коткад" и "Кодутютред" предложат выставки, показательные выступления и игры. Участие принимают Департамент полиции и погранохраны, Служба тюрем, Спасательный департамент и несколько предприятий, занимающихся безопасностью людей. На радость маленьким гостям - русалка и пират. В 11.00 стартует пеший поход для всех желающих (расстояние - около 5,5 км). Зарегистрироваться для участия в походе можно: https://mil.ee/seljakotiannak/.
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Книжное приключение в День отца": мастерские, игры, спектакль театра "Туулевески", клоун Умми и пр. Бесплатно.
* В Йыхвиском спортхолле с 13.00 до 19.00 - день батута. Билет - 8 (1 час), 10 (3 часа) и 15 евро (целый день).
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - празднование 45-летия фотоклуба "Нарва".
Четверг, 14 ноября
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание мудрейших. Отметим День любопытства. Беседа за кофейным столом; стоимость участия - 3 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
* В Тойла в конференц-зале спа-отеля "Toila" в 17.30 - инфодень о мужском здоровье. Бесплатно.
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