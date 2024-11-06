МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.11-14.11 Куда пойти в будни и на выходных

Суббота, 9 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир Мартова дня (Mardipäev) по русским шашкам.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.00 - соревнование по фигурному катанию среди детей.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".

* В Нарвском спорцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Kopli Coolbet".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Saku Sporting".

Воскресенье, 10 ноября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Läänemaa JK".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tulevik" (Вильянди).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

Среда, 13 ноября

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37", расположенном в атриуме, в 18.00 - турнир по викторине "Arukate akadeemia" / "Академия умников", II круг.

РАЗНОЕ

Четверг, 7 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.

Пятница, 8 ноября

* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Италия. Впечатлениями делится семья Пяэро.

Суббота, 9 ноября

Снимок иллюстративный. Фото: Maarius Suviste/Lõuna-Eesti Postimees