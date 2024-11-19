Стальнухин отказывается от места председателя ради сохранения коалиции с Райк

В ответ на вопрос журналиста "Postimees" о властном перевороте в Нарве Михаил Стальнухин заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя городского собрания.

Выборы нового председателя назначены в Нарвском горсобрании на 21 ноября, четверг. Прежде в тот день пройдет голосование по недоверию нынешнему председателю Ирине Янович.

- Я вижу, что раздражаю практически все партии за пределами Нарвы. Никто не любит слушать неприятную правду, - сказал Стальнухин в комментарии для "Postimees". - Поэтому я сообщил госпоже Райк, что отказываюсь от выдвижения на пост председателя собрания в интересах формирования новой коалиции. Увы, в Эстонии невозможно сотрудничать с Домом Стенбока и при этом оставаться честным человеком, - вновь нелестно высказался Стальнухин об эстонском правительстве.

Ранее "Северное побережье" рассказало, что накануне сформированная в Нарвском горсобрании коалиция начала рассыпаться уже на следующий день.