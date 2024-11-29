Музыкантам нарвского оркестра не платят деньги, так как горсобрание было с лета недееспособно

Также с большим успехом были отыграны сентябрьский и октябрьский концерты Нарвского симфонического оркестра.

- Ощущение несправедливости присутствует, тем более что мы не где-то там играем, а это ведь городской оркестр и городская сцена, то есть не какая-то частная фирма наняла нас, - с недовольством высказался музыкант. - Нам платят здесь гораздо меньше, чем в других местах, где я тоже играю, но есть добрая традиция - играть в родном оркестре, и ее не хочется прерывать.

Претензий лично к руководителю оркестра Анатолию Щуре нет, как уточнил собеседник, ведь все понимают, что деньги не выделяют городские руководители. Финансами и бухгалтерией оркестра управляет Нарвская горуправа, опирающаяся на горбюджет и подчиненная горсобранию.

Политики в горсобрании заигрались

В утверждаемом в начале года бюджете Нарвы денег на симфонический оркестр выделяют столько, что хватает на выплаты музыкантам в течение девяти месяцев. Дополнительные деньги надо зарабатывать через проекты и концертную кассу, а потом проводить их через дополнительный городской бюджет, то есть через горуправу и горсобрание.

Анатолий Щура подтвердил, что деньги на оплату труда были заработаны и поступили в городскую казну еще летом, то есть физически деньги имеются, но музыканты не получили их из-за того, что депутаты Нарвского горсобрания уже несколько месяцев не могут принять дополнительный бюджет.