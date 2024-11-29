Свыше трех десятков музыкантов Нарвского симфонического оркестра второй месяц не получают деньги вовремя. Это вдвойне обидно и несправедливо, с учетом того, что в ноябре оркестр мегауспешно продавал билеты на свой юбилейный концерт, прошедший с аншлагом, но вся касса обычным образом растворилась в городском бюджете.
Музыкантам нарвского оркестра не платят деньги, так как горсобрание было с лета недееспособно
Нарвский симфонический оркестр, основанный в 1994 году, представляет собой муниципальное учреждение. Из постоянных работников в нем только руководитель и дирижер Анатолий Щура, еще трое - в техническом персонале на неполных ставках. Музыканты же в числе 35-37 человек привлекаются к репетициям и концертам на основании договоров подряда или в форме оказания коммерческой услуги.
С зарплатами четырех постоянных работников проблемы нынче не возникло, а вот музыканты, как говорят, не получили денег ни за октябрьский, ни за ноябрьский концерты.
"Мы задолбались!"
За один концерт и ему предшествующие репетиции бюджетный оркестр платит музыканту мало - до 150 евро, иногда чуть больше. Об этом рассказал один из оркестрантов, пожелавший не публиковать свое имя. Собеседник сказал, что выплаты им задерживают практически всю осень, а до этого задержали деньги за участие в августе в Нарвских днях оперы. "Мы задолбались, от того, что задерживают деньги из всех источников!" - эмоционально выразился собеседник.
Музыкант пояснил, что многие играют в разных местах и имеют разные источники доходов, так что задержка денег из Нарвы жизненно не критична. Однако это однозначно задевает чувство справедливости, учитывая, что Нарвский симфонический оркестр 17 ноября отметил большим концертом свое 30-летие, и в тот вечер оркестр поздравил со сцены мэр Нарвы Яан Тоотс. Концерт сопровождался аншлагом, а билеты кончились в кассе еще за неделю до мероприятия.
Также с большим успехом были отыграны сентябрьский и октябрьский концерты Нарвского симфонического оркестра.
- Ощущение несправедливости присутствует, тем более что мы не где-то там играем, а это ведь городской оркестр и городская сцена, то есть не какая-то частная фирма наняла нас, - с недовольством высказался музыкант. - Нам платят здесь гораздо меньше, чем в других местах, где я тоже играю, но есть добрая традиция - играть в родном оркестре, и ее не хочется прерывать.
Претензий лично к руководителю оркестра Анатолию Щуре нет, как уточнил собеседник, ведь все понимают, что деньги не выделяют городские руководители. Финансами и бухгалтерией оркестра управляет Нарвская горуправа, опирающаяся на горбюджет и подчиненная горсобранию.
Политики в горсобрании заигрались
В утверждаемом в начале года бюджете Нарвы денег на симфонический оркестр выделяют столько, что хватает на выплаты музыкантам в течение девяти месяцев. Дополнительные деньги надо зарабатывать через проекты и концертную кассу, а потом проводить их через дополнительный городской бюджет, то есть через горуправу и горсобрание.
Анатолий Щура подтвердил, что деньги на оплату труда были заработаны и поступили в городскую казну еще летом, то есть физически деньги имеются, но музыканты не получили их из-за того, что депутаты Нарвского горсобрания уже несколько месяцев не могут принять дополнительный бюджет.
- Это все время откладывалось и откладывалось. Горсобрание не работало с августа, скажем так, - недоволен Щура, отмечая, что за 30-летнюю историю Нарвского симфонического оркестра музыкантам никогда прежде не задерживали выплаты. - Это в первый раз такое.
Проект дополнительного бюджета в последний раз вносили в повестку дня заседания Нарвского горсобрания 21 ноября, но его неожиданно сняли с повестки, так как депутаты якобы не успели рассмотреть все поправки. Примечательно, что именно в тот день и именно из-за плохой организации работы выразили недоверие председателю горсобрания Ирине Янович. Также заявлено о недоверии мэру Нарвы Яану Тоотсу.
Новый председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат в комментарии "Северному побережью" заверила, что дополнительный городской бюджет будет утвержден на внеочередном заседании 30 ноября, в субботу. По ее данным, многие муниципальные учреждения ждут денег.
- Ежемесячную ноябрьскую зарплату получили абсолютно все, - говорит Стольфат, ссылаясь на данные из финансового департамента. - А вот что касается гонораров и поощрений, то да, нужно немножечко подождать. Ничего страшного не происходит.
Городской оркестр протестовал уже год назад
Прошлой осенью, тоже в ноябре, Нарвский симфонический оркестр использовал сцену международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского для протеста против ущемления культуры в Эстонии вообще и сокращения финансирования оркестра в частности. Музыканты под управлением Анатолия Щуры исполнили симфонию №45 австрийского композитора Йозефа Гайдна, известную как "Прощальная симфония". Это, объяснял публике дирижер, образец самой изящной забастовки во всей истории протестного движения.
Симфония оканчивается тем, что музыканты по очереди завершают играть и покидают сцену, гася свет. Дирижер уходит одним из последних, а следом за ним и все остальные, оставляя зал в кромешной темноте. Гайдн в 1772 году при помощи этого произведения якобы поддержал протестующих музыкантов придворного оркестра.