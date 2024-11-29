Власти Нарвы выделили муниципальную двухкомнатную квартиру пожилой супружеской паре, попавшейся на крючок телефонным мошенникам. Бывшая учительница втайне от мужа собственноручно отдала циничным преступникам в Украине все многотысячные накопления, а потом еще продала жилье, так что жить им стало негде.
Нарва выделила квартиру старикам, которых мошенники оставили без денег и крова
Бывшая учительница, 85-летняя нарвитянка Людмила чуть не лишилась рассудка, поняв: она не участвовала в спецоперации банка и полиции, а просто-напросто попалась на развод. Ее 87-летний муж Василий узнал об этом лишь когда все уже свершилось, а Людмила сама наконец осознала и созналась, что напрасно следовала требованию лжечиновников хранить "операцию" в полном секрете от всех.
Первоначальная обработка доверчивой женщины началась с типичного звонка от "телефонного оператора" и обмана насчет истекающего срока действия услуги. Людмила без задней мысли оплатила "продление договора", тем самым заглотив наживку.
Деньги ушли преступникам предположительно в Украину
Спустя непродолжительное время с Людмилой связались теперь уже из "банка", чтобы с ее помощью якобы поймать преступников. Перевод за переводом женщина через банковские платежи и систему "Western Union" переправила неизвестно кому в Украину все свои с мужем безналичные и наличные накопления - порядка 10000 евро. Но и на этом обманщики не остановились.
Доверчивую женщину уговорили продать их с мужем квартиру на проспекте Кангеласте в Нарве, чтобы заполучить все вырученные деньги. Сделка состоялась 24 сентября. Часть выручки - 20000 евро - Людмила перевела преступникам, а еще около семи тысяч отдала наличными. За пачкой купюр к подъезду ее дома приехал "инкассатор", одетый во что-то наподобие формы или спецодежды.
Забрав из рук пожилой женщины деньги, "инкассатор" взамен вручил бумагу как бы от Банка Эстонии - с печатью, подписью и текстами на русском языке. Вся стилиситка нарочито официального липового документа однозначно показывает, что состряпали эту фальшивку люди, скорее всего, не из Эстонии.
Выдававшие себя за банковских работников преступники, конечно, обещали женщине покрыть все ее расходы и вернуть деньги - даже с процентами. Для этого Людмила открыла на свое имя новый банковский счет, который, естественно, так и остался пустым. Тогда-то обман и стал очевидным для жертвы, так что ей не осталось ничего иного, кроме как обратиться в полицию.
Та завела по факту телефонного мошенничества уголовное дело, содержание и фабула которого стали за последние годы типичными.
У маклера и нотариуса не возникло подозрений
Находящиеся в преклонном возрасте, пребывающие не в лучшем расположении духа, а также подорвавшие свое и без того хрупкое здоровье Людмила и Василий не захотели встречаться с журналистом и снова лишний раз все пересказывать и переживать. От их имени, заручившись доверенностью, говорит маклер по недвижимости Ирина Саликова, которая сперва помогла Людмиле найти покупателя на квартиру и подготовить сделку, а теперь помогает справляться с бедой.
Саликова говорит, что Людмила до последнего не рассказывала ей о причине срочной продажи квартиры. "Я спрашивала - что-то случилось? - Нет, ничего не случилось, мне просто нужно ее продать как можно быстрее, и чтобы деньги все были наличными", - передала Саликова свой диалог с обманутой женщиной.
Маклер отмечает, что срочная продажа квартир в Нарве сейчас обычное дело: многие уезжают отсюда, а пожилые люди переезжают куда-нибудь к детям, так что и эта очередная сделка не показалась необычной и подозрительной. Покупателем выступили обычные нарвские жители - девушка и ее мама, взявшие для этого кредит в банке.
- Вся сделка была совершенно прозрачной, оформленной у нотариуса, естественно, и никаких даже подозрений у нас не возникло. Только спустя полторы недели она (Людмила) мне позвонила и обо всем рассказала. На мой вопрос - почему же сразу не рассказали, чтобы все предотвратить?! - она ответила, что ей велели никому ничего не говорить, - рассказала Саликова.
Кризисная ситуация семейного уровня
В свои преклонные годы Людмила и Василий остались без накоплений и жилья. У них нет родственников поблизости, помогать им сразу бросилась только соседка, а потом еще и маклер. К делу подключили местное самоуправление через депутата Нарвского горсобрания Наталию Умарову. С ее помощью Людмила обратилась в жилищную комиссию Нарвской горуправы с просьбой найти возможность и предоставить ей и мужу Василию муниципальную квартиру вне очереди.
Заявление пенсионерки обсуждалось на заседании жилищной комиссии 5 ноября, а потом попало в виде проекта решения в городское собрание. Депутаты на заседании 21 ноября согласились выделить обманутым старикам двухкомнатную муниципальную квартиру в хрущевке на нарвской улице Энергия.
"Задачи местного самоуправления в организации жилищного хозяйства различны и охватывают несколько важных направлений, среди которых помощь лицам, оказавшимся в кризисной ситуации, и обеспечение жильем, а также обеспечение социальной защищенности жителей", - сказано среди прочего в пояснении к решению Нарвского горсобрания. "В сложившейся ситуации справедливо обеспечить муниципальным жильем горожан, потерявших жилье и деньги из-за противоправной деятельности мошенников", - также сказано в документе.
Пострадавшая от мошенников Людмила должна в течение полумесяца после принятия решения горсобранием заключить договор найма, разрешенный на пятилетний срок.
Обманутые одинокие старики - актуальная проблема
- "Северное побережье" недавно на примере похожего преступления писало о том, что жертвами телефонных мошенников часто становятся именно люди в преклонном возрасте. Обманщики цинично пользуются тем, что многие пожилые люди одиноки и благодарны кому ни попадя уже только за то, что с ними вообще разговаривают. Именно к такому выводу пришел, например, один нарвский таксист, который чуть не стал участником мошеннической схемы.
- Полицейский, занимающийся расследованием экономических и киберпреступлений рассказал, что совершаемые сейчас в Ида-Вирумаа телефонные мошенничества можно разделить на три группы: связанные с так называемыми дорожными происшествиями, связанные с банковскими счетами и инвестиционные. Наиболее распространены сейчас два первых вида.
- А в конце октября полицейские задержали в Таллинне 20-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. Мужчина был соучастником в схеме, с помощью которой у жителей Ида-Вирумаа выманили десятки тысяч евро.