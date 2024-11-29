Нарва выделила квартиру старикам, которых мошенники оставили без денег и крова

Выдававшие себя за банковских работников преступники, конечно, обещали женщине покрыть все ее расходы и вернуть деньги - даже с процентами. Для этого Людмила открыла на свое имя новый банковский счет, который, естественно, так и остался пустым. Тогда-то обман и стал очевидным для жертвы, так что ей не осталось ничего иного, кроме как обратиться в полицию.

Та завела по факту телефонного мошенничества уголовное дело, содержание и фабула которого стали за последние годы типичными.

У маклера и нотариуса не возникло подозрений

Находящиеся в преклонном возрасте, пребывающие не в лучшем расположении духа, а также подорвавшие свое и без того хрупкое здоровье Людмила и Василий не захотели встречаться с журналистом и снова лишний раз все пересказывать и переживать. От их имени, заручившись доверенностью, говорит маклер по недвижимости Ирина Саликова, которая сперва помогла Людмиле найти покупателя на квартиру и подготовить сделку, а теперь помогает справляться с бедой.

Саликова говорит, что Людмила до последнего не рассказывала ей о причине срочной продажи квартиры. "Я спрашивала - что-то случилось? - Нет, ничего не случилось, мне просто нужно ее продать как можно быстрее, и чтобы деньги все были наличными", - передала Саликова свой диалог с обманутой женщиной.