Балтийская электростанция готовится к запуску, чтобы сохранить в Нарве прежнюю цену на отопление

Ранее сообщалось, что по результатам спецпроверки стало известно, что на Балтийской электростанции компании "Enefit Power" превышались нормы атмосферных выбросов, и перед возможным вводом станции снова в эксплуатацию необходимо убедиться в надежности систем мониторинга.

В пятницу, 29 ноября, по словам мэра Нарвы Яана Тоотса, который встретился с руководством концерна, было принято решение запустить 11-й энергоблок в ближайшее время.

- Сейчас только надо быть уверенным, что этот блок будет снова работать и ничего больше не случится. Когда 11-й блок не будет работать, тогда они переключат, конечно, на газ, и цена будет выше, - сказал Тоотс в комментарии для ERR.

Ранее "Северное побережье" подробно рассказывало о том, что сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", тоже принадлежащее "Eesti Energia"​ и передающее тепло с Балтийской электростанции в нарвские дома, объявило о высоком скачке теплотарифа, начиная уже с декабря. Новую же экономичную котельную для Нарвы построят, вероятно, года через четыре, и процесс этот только на самой начальной стадии.