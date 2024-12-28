ПЕРЕВОРОТ В НАРВЕ Катри Райк в третий раз избрана мэром города

Нарвское горсобрание на внеочередном заседании 28 декабря избрало мэром города соцдема Катри Райк. Ранее в тот же день нарвские депутаты сняли с этой должности центриста Яана Тоотса.

Кандидатуру Райк на должность мэра выдвинула ее фракция "Respekt". Других кандидатов не нашлось. За Райк проголосовали в ходе тайного голосования 17 депутатов, против - 3. Председатель центристской фракции "Keskerakond" Алексей Евграфов заранее заявил, что они не примут участия в избрании нового мэра Нарвы взамен однопартийца Тоотса.

Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания Татьяне Стольфат, который готовила центристская фракция "Keskerakond" и собравшаяся вокруг нее коалиция, в этот же день не нашел поддержки. Стольфат осталась председателем горсобрания, обзаведясь новыми заместителями - Яной Кондрашовой и Владимиром Жаворонковым.

Таким образом к власти в приграничном городе вернулась коалиция, состоящая преимущественно из членов фракций "Narva 2.0" и "Respekt", политическими лидерами которых выступают, соответственно, Михаил Стальнухин и Катри Райк. Центристы в Нарве вновь оказались в оппозиции.

Новый состав Нарвской горуправы Катри Райк представит городскому собранию на следующем внеочередном заседании 3 января. Известно, в частности, что в состав горуправы будет предложена в качестве вице-мэра Марина Шурупова, которая с 29 декабря больше не является заместителем председателя горсобрания. После утверждения депутатами нового состава горуправы во главе с мэром Катри Райк этот состав обретет властные полномочия. До того временно продолжат исполнять обязанности прежние члены горуправы во главе с Яаном Тоотсом.

Катри Райк в прошлом уже дважды была мэром Нарвы: с декабря 2020 по август 2021 года и с декабря 2021 по сентябрь 2023 года. На местных выборах в октябре 2021 года она возглавляла избирательный список своего имени и лично набрала в тот раз рекордные для Нарвы 4512 голосов.