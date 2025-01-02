Избранная новым мэром Нарвы Катри Райк покинула состав городского собрания. В кресле депутата ее заменит, как решила городская избирательная комиссия, Роман Бойко. Еще одна замена ожидается на следующей неделе.
Катри Райк покинула Нарвское горсобрание, ее сменил Роман Бойко
Нарвская городская избирательная комиссия на своем заседании 2 января решила приостановить полномочия члена горсобрания Катри Райк, так как она 28 декабря избрана мэром Нарвы. Замещающим членом горсобрания утвержден Роман Бойко.
Бойко избирался в горсобрание в 2021 году тоже в составе списка Катри Райк, но набрал сравнительно мало голосов - 95, так что депутатом не стал. Однако, он в 2023 году уже замещал депутата Сергея Горлача, пока в сентябре в горсобрание не вернулась Катри Райк, которой выразили вотум недоверия в качестве мэра.
Во время членства в горсобрании Роман Бойко входил в депутатскую фракцию "Respekt", которая поддерживала политику мэра Катри Райк.
Новый состав Нарвской горуправы во главе с мэром Катри Райк, вернувшейся на этот пост 28 декабря, городское собрание планирует утвердить 3 января. Райк предлагает взять на должность вице-мэра Марину Шурупову, которая в таком случае тоже приостановит свои депутатские полномочия. Вместо нее замещающим членом горсобрания может стать Роман Астахов, тоже баллотировавшийся по списку Катри Райк и набравший в октябре 2021 года 90 голосов.
В отношении персонально Шуруповой и Астахова городской избирком сможет принять решение - если все пройдет по плану - на следующей неделе.
Роман Бойко и Роман Астахов - оба нарвские предприниматели.