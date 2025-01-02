Катри Райк покинула Нарвское горсобрание, ее сменил Роман Бойко

Нарвская городская избирательная комиссия на своем заседании 2 января решила приостановить полномочия члена горсобрания Катри Райк, так как она 28 декабря избрана мэром Нарвы. Замещающим членом горсобрания утвержден Роман Бойко.

Бойко избирался в горсобрание в 2021 году тоже в составе списка Катри Райк, но набрал сравнительно мало голосов - 95, так что депутатом не стал. Однако, он в 2023 году уже замещал депутата Сергея Горлача, пока в сентябре в горсобрание не вернулась Катри Райк, которой выразили вотум недоверия в качестве мэра.

Во время членства в горсобрании Роман Бойко входил в депутатскую фракцию "Respekt", которая поддерживала политику мэра Катри Райк.

Новый состав Нарвской горуправы во главе с мэром Катри Райк, вернувшейся на этот пост 28 декабря, городское собрание планирует утвердить 3 января. Райк предлагает взять на должность вице-мэра Марину Шурупову, которая в таком случае тоже приостановит свои депутатские полномочия. Вместо нее замещающим членом горсобрания может стать Роман Астахов, тоже баллотировавшийся по списку Катри Райк и набравший в октябре 2021 года 90 голосов.

В отношении персонально Шуруповой и Астахова городской избирком сможет принять решение - если все пройдет по плану - на следующей неделе.

Роман Бойко и Роман Астахов - оба нарвские предприниматели.