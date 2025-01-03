Катри Райк привела к власти в Нарве целую женскую команду, а сама отправилась в отпуск

В должности вице-мэра Нарвы утверждена Марина Шурупова, в связи с этим приостановившая полномочия депутата горсобрания.

Еще двумя членами управы стали Елена Голубева, много лет руководящая сферой городских финансов, и Наталья Шибалова, руководящая департаментом городского хозяйства.

Шуруповой на посту вице-мэра утвержден месячный оклад 3500 евро, Голубева и Шибалова будут получать за членство в управе по 298 евро в месяц вдобавок к своим основным окладам директоров департаментов.

Месячный оклад мэра Нарвы в 4000 евро остается пока что без изменений.

На вопрос о том, почему в руководстве Нарвы теперь исключительно женщины, учитывая, что и во главе горсобрания находится Татьяна Стольфат, Катри Райк ответила правилом русского языка: «Потому что слово "Нарва" - тоже женского рода».

Новый состав Нарвской горуправы Райк назвала «хорошей женской командой».

После утверждения Нарвским горсобранием нового состава горуправы Катри Райк заявила, что на две недели отправляется в отпуск. На это время исполнять обязанности мэра будет Марина Шурупова.

Напомним, члена Социал-демократической партии Эстонии Катри Райк избрали мэром Нарвы 28 декабря. Это стало возможным благодаря небольшому перевесу по голосам (17 из 31-го), появившемуся в тот день в горсобрании у коалиции фракций Respekt и Narva 2.0. Их политическими лидерами выступают, соответственно, сама Катри Райк и Михаил Стальнухин.

За смену мэра проголосовали еще трое депутатов извне коалиции.

Перед этим в тот же день, 28 декабря, коалиция и ее сторонники лишили должности нарвского мэра центриста Яана Тоотса, занимавшего кресло градоначальника с октября 2024 года.

Катри Райк стала мэром Нарвы уже в третий раз. В прошлые два раза она занимала эту должность с декабря 2020 по август 2021 года и с декабря 2021 по сентябрь 2023 года.