Балтийская электростанция "Enefit Power" две трети декабря не продавала электричество, так что тепло в нарвские дома поставлялось по повышенной почти в полтора раза цене. Нарвитянам тут хотя бы повезло, что декабрь выдался нехолодным.
Департамент конкуренции осенью разрешил энергетикам с декабря повысить предельную цену теплоэнергии для потребителей в Нарве с 90 до 133 евро за мегаватт-час, считая вместе с налогом с оборота, и, таким образом, скачок теплотарифа составил около 48 процентов. Однако цена должна оставаться прежней в тех случаях, когда тепло получают одновременно с выработкой электроэнергии на единственном оставшемся в работе 11-м блоке Балтийской электростанции, где в котле сжигают смесь сланца и древесной щепы. В последнем случае это дорогое сланцевое электричество должно поставляться в сеть, то есть быть конкурентоспособным и продаваться на энергорынке.
Как сообщили "Северному побережью" в принадлежащей "Eesti Energia" энергокомпании "Enefit Power" и ее дочернем сетевом предприятии "Narva Soojusvõrk", 11-й блок Балтийской электростанции проработал в декабре приблизительно 11 суток, и большую часть месяца он не выходил на энергорынок.
Таким образом, лишь около трети всей теплоэнергии, потребленной в Нарве в декабре, было произведено совместно с электричеством, то есть на нее распространялся более выгодный для потребителей тариф. Другие две трети тепла произвела газовая котельная, так что к этому теплу применяется повышенный новый тариф.
Впрочем, на размеры счетов значительно влияет, помимо тарифа, объем потребляемой энергии, о чем напомнил председатель правления АО "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк.
- Декабрь 2024 года был на 4 градуса теплее, чем 2023 год, что повлияло на потребление тепла жителями Нарвы, - говорит Рушелюк. - В декабре 2024 года в Нарве было потреблено на 20 процентов меньше тепловой энергии, чем в декабре 2023 года. Однако если сравнить счета жителей Нарвы за декабрь 2024 года с тем же периодом 2023 года, то счета выросли в среднем на 10-11 процентов. Поэтому очень важно экономить энергию, - подчеркнул руководитель теплосетевого предприятия.
Как уже писало "Северное побережье", технический ресурс 11-го блока Балтийской электростанции, измеряемый в рабочих часах, исчерпается, вероятно, к середине марта. После этого возвращение оборудования в работу будет возможно только после проверки его состояния и капитального ремонта. Цена регламентного обслуживания энергоблока начинается от 3,6 миллиона евро. Таких расходов и таких работ на 11-м энергоблоке не значится в планах "Enefit Power" на 2025 год. Таким образом, далее теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения нарвских домов сможет производить одна только газовая котельная и по высокой цене.
Теперь на повестке дня стоит вопрос о строительстве в Нарве ориентировочно к 2028 году новой газовой электростанции, решающей также задачу центрального отопления. Для этого проекта эстонское правительство на прошлой неделе решило увеличить акционерный капитал "Eesti Energia" на 100 миллионов евро.
Еще ранее сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" кинуло клич предпринимателям, готовым построить для Нарвы какую-нибудь новую котельную или несколько в течение ближайших трех-четырех лет.