Департамент конкуренции осенью разрешил энергетикам с декабря повысить предельную цену теплоэнергии для потребителей в Нарве с 90 до 133 евро за мегаватт-час, считая вместе с налогом с оборота, и, таким образом, скачок теплотарифа составил около 48 процентов. Однако цена должна оставаться прежней в тех случаях, когда тепло получают одновременно с выработкой электроэнергии на единственном оставшемся в работе 11-м блоке Балтийской электростанции, где в котле сжигают смесь сланца и древесной щепы. В последнем случае это дорогое сланцевое электричество должно поставляться в сеть, то есть быть конкурентоспособным и продаваться на энергорынке.

Как сообщили "Северному побережью" в принадлежащей "Eesti Energia" энергокомпании "Enefit Power" и ее дочернем сетевом предприятии "Narva Soojusvõrk", 11-й блок Балтийской электростанции проработал в декабре приблизительно 11 суток, и большую часть месяца он не выходил на энергорынок.

Таким образом, лишь около трети всей теплоэнергии, потребленной в Нарве в декабре, было произведено совместно с электричеством, то есть на нее распространялся более выгодный для потребителей тариф. Другие две трети тепла произвела газовая котельная, так что к этому теплу применяется повышенный новый тариф.

Впрочем, на размеры счетов значительно влияет, помимо тарифа, объем потребляемой энергии, о чем напомнил председатель правления АО "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк.