Утвержденная в самом конце прошлого года новая Нарвская городская управа на своем заседании 8 января приняла пакет постановлений, касающихся участия депутатов горсобрания в советах муниципальных предприятий и фондов. Устранение оттуда ставленников прошлой власти - обычная практика в приграничном городе. Переназначения в этих же советах прошлая власть осуществила менее месяца назад.
Власть Катри Райк устранила политических оппонентов из советов, Мяги и Орлова тоже уберут
Из совета Нарвской больницы отозвали депутатов Алексея Евграфова, Надежду Черкашину, Вадима Орлова и Екатерину Голубцову, оказавшихся в оппозиции после властного переворота в Нарве, произошедшего в ноябре-декабре. Им взамен назначили Катри Райк, Дениса Ларченко, Антона Праткунаса и Романа Бойко - они из одной политической команды.
Сама Катри Райк находится с 6 по 17 января в отпуске - отдыхает за границей, и в заседании Нарвской горуправы участия нынче не принимала, хотя и выходила на видеосвязь. Заместителем мэра Нарвы назначена вице-мэр Марина Шурупова.
Из совета АО "Transservis-N", которое прежде занималось регулированием движения автотранспорта к Нарвскому погранпункту, но теперь временно бездействует, отозвали тоже оппозиционных депутатов горсобрания Ирину Янович, Игоря Андреева, Екатерину Платонову, а взамен назначили представителей новой властной коалиции - Елену Пахомову, Яну Кондрашову и Андрея Фишера.
Из совета Нарвского порта отозвали Игоря Андреева и Екатерину Платонову, а взамен назначили Антона Праткунаса и Александра Нестеренко. Последний не является депутатом горсобрания, но связан с морским делом и Нарвским клубом юных моряков.
Из совета предприятия "Narva Linna Arendus", занимающегося развитием нескольких объектов городской недвижимости, отозвали оппозиционного депутата горсобрания Андрея Иванкива, а ему на замену назначили Юрия Рауда из команды Катри Райк.
Из совета "Narva Linnaelamu", которое обслуживает муниципальное жилье, отозвали Ирину Янович, Яна Саана и Екатерину Платонову, а назначили Михаила Стальнухина вместе с парой членов его депутатской фракции - Викторией Лутус и Александром Ефимовым.
Из совета ТОО "Narva Jäätmekäitlus", занимающегося сортировкой отходов, отозвали Вадима Орлова, Алексея Евграфова, Андрея Иванкива, а взамен назначили Михаила Стальнухина, Андрея Яковлева и Александра Ефимова.
Пока не изменились составы советов Нарвского музея и АО "Narva Vesi". Как пояснила Райк, в обоих предприятиях город Нарва - не единственный учредитель, так что управа не правомочна решать данный вопрос единолично: представителей города в совете музея обсудят с представителями Министерства культуры и руководства музея, а представителей в совете водного предприятия - с мэрией Нарва-Йыэсуу.
- Господа Мяги и Орлов не будут членами совета Нарвского музея, - заранее пообещала Катри Райк, собирающаяся решить проблему членства в совете двух названных членов горсобрания, с которыми связан ряд скандалов, плохо прославивших Нарву и Нарвский музей на всю республику в прошлом году.
По словам Райк, устранение из совета Нарвского музея депутатов Вадима Орлова и Алексея Мяги было пунктами разных политических соглашений новой власти в Нарве - "чтобы сотрудничество с государством могло продолжаться, и эта неясная ситуация в музее не была бы постоянно новостью номер один о Нарве".
Говоря о собственном участии в совете Нарвской больицы, Райк напомнила, что вопросы, связанные с развитием этого муниципального предприятия, являются приоритетом для нынешней правящей в городе коалиции.