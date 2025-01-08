Власть Катри Райк устранила политических оппонентов из советов, Мяги и Орлова тоже уберут

Из совета ТОО "Narva Jäätmekäitlus", занимающегося сортировкой отходов, отозвали Вадима Орлова, Алексея Евграфова, Андрея Иванкива, а взамен назначили Михаила Стальнухина, Андрея Яковлева и Александра Ефимова.

Пока не изменились составы советов Нарвского музея и АО "Narva Vesi". Как пояснила Райк, в обоих предприятиях город Нарва - не единственный учредитель, так что управа не правомочна решать данный вопрос единолично: представителей города в совете музея обсудят с представителями Министерства культуры и руководства музея, а представителей в совете водного предприятия - с мэрией Нарва-Йыэсуу.

- Господа Мяги и Орлов не будут членами совета Нарвского музея, - заранее пообещала Катри Райк, собирающаяся решить проблему членства в совете двух названных членов горсобрания, с которыми связан ряд скандалов, плохо прославивших Нарву и Нарвский музей на всю республику в прошлом году.

По словам Райк, устранение из совета Нарвского музея депутатов Вадима Орлова и Алексея Мяги было пунктами разных политических соглашений новой власти в Нарве - "чтобы сотрудничество с государством могло продолжаться, и эта неясная ситуация в музее не была бы постоянно новостью номер один о Нарве".

Говоря о собственном участии в совете Нарвской больицы, Райк напомнила, что вопросы, связанные с развитием этого муниципального предприятия, являются приоритетом для нынешней правящей в городе коалиции.