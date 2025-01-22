Названо имя нового директора Ярвеской школы в Кохтла-Ярве

"Будучи родом из Кохтла-Ярве, я хорошо понимаю особенности и вызовы этого города, а также знаю, какие ценности здесь необходимо защищать и передавать дальше. Я готова вкладывать усилия в создание поддерживающей образовательной среды, которая способствует развитию и устойчивости сообщества", - пояснила Мадли Сарв, новость об избрании которой на должность школьного директора распространило Министерство образования и науки.

"Для меня крайне важно продвижение образования на эстонском языке, чтобы сохранить языковую и культурную среду региона, а также обеспечить доступ к качественному образованию. Школа с такой долгой историей сохраняет в себе ценности и знания, которые отражают уникальность местного сообщества и помогают сохранять наследие школы живым", - добавила Сарв.

Мадли Сарв - выпускница Ярвеской гимназии, бывшей предшественницей Ярвеской школы. Сарв также является членом и с этого года заместителем председателя попечительского совета школы. Она получает педагогическое образование в Тартуском университете и переходит на должность директора с работы в частном секторе.

Как уточнили в Министерстве образования и науки, Мадли Сарв начнет работу в качестве директора Ярвеской школы Кохтла-Ярве с 10 февраля. Дела ей передаст временно исполняющий обязанности школьного директора Кармо Курвитс.

Ярвеская школа, ранее называвшаяся Ярвеской гимназией и Кохтла-Ярвеской 1-й средней школой, является старейшей в городе. В настоящее время в ней обучается около 350 учеников, 70% которых родом из двуязычных или иноязычных семей.

Тармо Пост, который более двух лет назад был избран директором Ярвеской школы, в сентябре 2024 года неожиданно объявил, что покидает должность. Временным директором Министерство образования и науки назначило Кармо Курвитса, который в течение десяти лет был директором Выруской государственной гимназии. Вскоре был объявлен должностной конкурс, завершившийся нынче назначением Мадли Сарв.

В конкурсе участвовали восемь кандидатов. В состав комиссии входили представители Министерства образования и науки, попечительского совета Ярвеской школы и исполняющий обязанности директора школы.