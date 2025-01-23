Несколько крупных мероприятий, которые в прошлом году покорили сердца людей, в этом году будут отменены

Прошлогодний праздник, в новом виде пробудивший к жизни традицию зимнего праздника танца, удавалось проводить именно при поддержке целевого учреждения интеграции. "Теперь причиной не давать пособие назвали то, что зрителей было мало. Хотя в Ида-Вирумаа девятьсот человек, которые вместе танцуют и смотрят друг на друга, - это большое дело. Мы не соберем на такое мероприятие массы публики", - сказала Имби Тито.