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Несколько крупных мероприятий, которые в прошлом году покорили сердца людей, в этом году будут отменены

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Зимний праздник танца собрал год назад на территории музея-шахты в Кохтла-Нымме около девятисот исполнителей народных танцев. Нынешней зимний праздник танца отменили, так как организаторы не нашли для него финансовой поддержки.
Зимний праздник танца собрал год назад на территории музея-шахты в Кохтла-Нымме около девятисот исполнителей народных танцев. Нынешней зимний праздник танца отменили, так как организаторы не нашли для него финансовой поддержки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Год назад Эстонский музей-шахта принимал более девятисот исполнителей народных танцев, устроивших зимний праздник танца "Talvepilgar" рядом с искусственными горами. Нынче танцорам со всей Эстонии нечего будет делать в Кохтла-Нымме.

- Мы не получили пособие от целевого учреждения интеграции, - объяснила руководитель работы по интересам Кохтла-Ныммеской школы учитель танцев Имби Тито, недавно удостоившаяся годовой премии культурного капитала за сохранение традиции зимнего праздника танца.

Прошлогодний праздник, в новом виде пробудивший к жизни традицию зимнего праздника танца, удавалось проводить именно при поддержке целевого учреждения интеграции. "Теперь причиной не давать пособие назвали то, что зрителей было мало. Хотя в Ида-Вирумаа девятьсот человек, которые вместе танцуют и смотрят друг на друга, - это большое дело. Мы не соберем на такое мероприятие массы публики", - сказала Имби Тито.

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