Год назад Эстонский музей-шахта принимал более девятисот исполнителей народных танцев, устроивших зимний праздник танца "Talvepilgar" рядом с искусственными горами. Нынче танцорам со всей Эстонии нечего будет делать в Кохтла-Нымме.
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Несколько крупных мероприятий, которые в прошлом году покорили сердца людей, в этом году будут отменены
- Мы не получили пособие от целевого учреждения интеграции, - объяснила руководитель работы по интересам Кохтла-Ныммеской школы учитель танцев Имби Тито, недавно удостоившаяся годовой премии культурного капитала за сохранение традиции зимнего праздника танца.