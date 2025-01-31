Работа в музее - это увлекательные путешествия во времени

Семь лет назад Елена Антушева пришла на работу в Силламяэский городской музей. Проводила экскурсии, занималась исследованиями, а два года назад приняла серьезный вызов - согласилась возглавить коллектив. Говорит, что благодарна судьбе, которая привела ее сюда, потому что работа в музее - это как увлекательное путешествие во времени. Сожалеет только об одном: нескончаемые заботы руководителя не оставляют времени на новые исследования. Об этом, реалиях и мечтах был наш разговор.
CV: ЕЛЕНА АНТУШЕВА
- Родилась в Силламяэ в 1977 году.
- Среднюю школу закончила в Выру в 1995 году.
- В 1997 году поступила в Тартуский университет, получив степень бакалавра, а затем магистра в области филологии - русского и славянского языков.
- В 2005 году вернулась в Силламяэ, преподавала эстонский язык в институте экономики и управления "Экомен".
- В 2017 году пришла работать гидом и исследователем в Силламяэский городской музей.
- В 2023 году возглавила коллектив музея.
- Замужем, воспитывает сына Даниила (14) и дочь Дарью (11).
- Какие дороги привели вас в музей?
- Разные, но думаю, что это судьба.
Родилась в Силламяэ, шесть лет жила с бабушкой и дедушкой, потому что родители учились. Потом мама получила распределение в Выру, и все детство прожила в южной Эстонии. Там закончила школу, немного поработала и поступила в Тартуский университет на факультет русско-славянской филологии. Получив степень бакалавра, продолжила учебу в магистратуре.
В 2005-м вернулась в Силламяэ, чтобы помогать бабушке с дедушкой. Они всегда и много меня поддерживали, наступила моя очередь. Вернувшись на родину, преподавала эстонский язык в институте экономики и менеджмента "Экомен", до 2013 года, пока он не закрылся. Будучи в декрете, четыре года жила в Норвегии - там работал супруг.
Когда встал вопрос, что делать дальше. неожиданно поступил звонок из музея - Ирина Замарина сказала, что им нужен гид, который мог бы проводить экскурсии на эстонском и английском языке.