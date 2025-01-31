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Работа в музее - это увлекательные путешествия во времени

Елена Антушева говорит, что экспозиция из фондов музея привлекла много посетителей. Обещает, что теперь они постараются чаще устраивать тематические выставки из музейных фондов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
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Семь лет назад Елена Антушева пришла на работу в Силламяэский городской музей. Проводила экскурсии, занималась исследованиями, а два года назад приняла серьезный вызов - согласилась возглавить коллектив. Говорит, что благодарна судьбе, которая привела ее сюда, потому что работа в музее - это как увлекательное путешествие во времени. Сожалеет только об одном: нескончаемые заботы руководителя не оставляют времени на новые исследования. Об этом, реалиях и мечтах был наш разговор.

CV: ЕЛЕНА АНТУШЕВА

  • Родилась в Силламяэ в 1977 году.
  • Среднюю школу закончила в Выру в 1995 году.
  • В 1997 году поступила в Тартуский университет, получив степень бакалавра, а затем магистра в области филологии - русского и славянского языков.
  • В 2005 году вернулась в Силламяэ, преподавала эстонский язык в институте экономики и управления "Экомен".
  • В 2017 году пришла работать гидом и исследователем в Силламяэский городской музей.
  • В 2023 году возглавила коллектив музея.
  • Замужем, воспитывает сына Даниила (14) и дочь Дарью (11).

- Какие дороги привели вас в музей?

- Разные, но думаю, что это судьба.

Родилась в Силламяэ, шесть лет жила с бабушкой и дедушкой, потому что родители учились. Потом мама получила распределение в Выру, и все детство прожила в южной Эстонии. Там закончила школу, немного поработала и поступила в Тартуский университет на факультет русско-славянской филологии. Получив степень бакалавра, продолжила учебу в магистратуре.

В 2005-м вернулась в Силламяэ, чтобы помогать бабушке с дедушкой. Они всегда и много меня поддерживали, наступила моя очередь. Вернувшись на родину, преподавала эстонский язык в институте экономики и менеджмента "Экомен", до 2013 года, пока он не закрылся. Будучи в декрете, четыре года жила в Норвегии - там работал супруг.

Когда встал вопрос, что делать дальше. неожиданно поступил звонок из музея - Ирина Замарина сказала, что им нужен гид, который мог бы проводить экскурсии на эстонском и английском языке.

- Сразу согласилась?

- С радостью, и не только потому, что искала постоянную работу. Еще будучи студенткой, когда приезжала в город, и потом, когда уже работала в университете, часто заглядывала в музей, знакомилась с выставками. История мне всегда была интересна и художественные выставки тоже. Каждый раз, переступая порог, ощущала, что это родное место, настолько здесь тепло и уютно, как в семье. Думала, вот где здорово было бы поработать, хотя бы с этикеточками...

Это место как будто меня ждало. Сначала взяли не на полную ставку, но мне очень понравилось, потом смогли договориться о полной нагрузке.

Трудностей не было, потому что поначалу я сама не проводила экскурсии, а только переводила то, что рассказывал гостям наш главный хранитель Александр Петрович Пополитов. Это был уникальный человек, от которого очень много получила знаний и опыта. Также и от директора Аалы Гитт. Наработав базу, основу. А чтобы пополнить свой багаж, углублялась - читала книги, журналы. В музее собрана приличная библиотека.

- Нравится проводить исследования?

- Искать, изучать, исследовать - это точно мое. В Тартуском университете нравилось заниматься историей русского языка и этимологией. Рассказываю что-то гостям - и вдруг возникает вопрос: откуда эта дата появилась изначально, а в связи с чем? Приведу пример: первое упоминание о Силламяэ - в 1502 году, впервые у нас в музее об этом заговорили в 1991 году, после выхода в свет книги Вирве Орав "Походные пути в окрестностях Нарвы, или Тропами Вайвара". Долгое время было неизвестно, почему мы так говорим. Где есть документ? Взялась за поиски оригинального документа - ушло около двух лет. Нигде в известной нам литературе не было ссылок на первоисточник, факты кочевали из одного текста в другой с разными объяснениями и дополнениями.

Получился в некотором роде исследовательский детектив. Летом 2019 года в библиотеке Тартуского университета обнаружили расшифрованный текст документа в "Cборнике актов Ливонии, Эстонии и Курляндии" - оказалось, что это письмо написано 12 марта 1502 года ревельским комтуром (так в те времена называли рыцаря, управлявшего Таллинном) магистру Ливонского ордена. Рукопись когда-то хранилась в архиве Кенигсберга (ныне Калининград), откуда, как удалось выяснить, попала в фонды Прусского наследия Берлинского государственного архива. И вот, наконец, в результате переписки с работниками архива 28 октября 2020 года мы получили дигитальную копию этой рукописи.

- Были и другие важные открытия?

- С самого начала заинтересовало и тоже получилось исследовать тему силламяэских Штакельбергов. В Эстонии много людей с такой фамилией, много линий в генеалогическом дереве. Оказалось, что "наши" Штакельберги - это отдельная ветвь, с которой хотелось разобраться. Выяснила, что в Силламяэ было полупоместье Зейдлицев, земля и курорт передавались по наследству по женской линии. Дочь Зейдлицев вышла замуж за одного из Штакельбергов. Очень запутанная история, в которой удалось разобраться. В Силламяэ родился Эдвард, или Эдуард, Штакельберг, став известной личностью.

К сожалению, с тех пор, как стала руководителем, нет возможности заниматься исследовательской работой, потому что все время уходит на разные насущные, хозяйственные дела.

- Не сожалеете, что приняли этот вызов?

- Нет, хотя сначала отказывалась, но, как говорится, сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Работа очень интересная и опыт уникальный. Все равно хотелось бы продолжать заниматься научными исследованиями, но пока нет возможности.

- За два года на ответственном посту выпало немало испытаний - ремонт в здании и строительство тематического парка на территории… Сложный период?

- Нелегкий. Несмотря на то, что непосредственно строительством сама не занималась, руку на пульсе пришлось держать всегда: каждый день приходилось решать какие-то проблемы - то крыша потечет, то сигнализация взбунтуется, то строительную пыль надо убирать... Даже в отпуске не могла куда-то уехать. С прошлого года 23 дня осталось. Может быть, теперь, после юбилея, удастся отдохнуть.

- Заглянув в газетный архив, видела, что круглые даты в музее отмечали по-разному - в апреле, в июне... Почему тридцатилетие в феврале?

- Официально день рождения музея 1 февраля 1995 года. Тогда в нем работали только два человека - Аала Гитт и Александр Пополитов. В апреле праздновали потому, что сначала был художественный выставочный зал, в котором была историческая экспозиция. Объединение художников "Апрель", которое возглавляли Аала Гитт и Александр Пополитов, очень много сделало для создания музея. Потом он действовал как единица центра культуры. Только в 1995-м стал самостоятельной единицей. 

Постоянная экспозиция "Музыкальная шкатулка" обрела в прошлом году новое притяжение - теперь здесь можно не только увидеть старые аппараты, но и услышать их звучание. Например, этот ламповый радиограммофон, изготовленный на Саратовском заводе в 1957 году.
Постоянная экспозиция "Музыкальная шкатулка" обрела в прошлом году новое притяжение - теперь здесь можно не только увидеть старые аппараты, но и услышать их звучание. Например, этот ламповый радиограммофон, изготовленный на Саратовском заводе в 1957 году. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Гостей становится больше

Несмотря на то, что в музее два года проводились строительные работы, на посещаемости это не отразилось, цифры увеличиваются каждый год.

В 2024 году здесь встретили 2312 посетителей из разных уголков Эстонии (в 2019-м было 704), зарубежных гостей - 774 (в 2019-м - 391). Приезжали группы и семьи из Англии, Голландии, Франции, Германии, Финляндии и Латвии.

Местных жителей побывало 417 (данных за 2019 год нет, но в 2023 году было больше - 803).

В музее проходят мастер-классы, уроки для школьников, другие мероприятия. Вместе с их участниками общая цифра посетителей в прошлом году - 8082 человека (в 2019-м было 6539).

- Когда-то музейщики хотели создать грот для экспозиции минералов, которую оставил в наследство ее собиратель Александр Пополитов. Не получилось?

- Желание обновить часть дома, где находится зал минералов, по-прежнему есть. Этот зал популярен, у нас, насколько я знаю, самая большая коллекция минералов, приезжают гости со всей Эстонии, группы любителей камней - такие тоже, оказывается, есть. В 2026 году Александру Пополитову исполнилось бы 80 лет, очень хотелось бы к его юбилею воплотить мечту, все-таки этот человек внес неоценимый вклад в музей. Не уверена, что успеем, но может быть...

В этом сезоне решили отдохнуть от ремонтов - изнурительно жить в лесах и постоянно бороться с пылью и шумом. Пока просто наслаждаемся жизнью, принимаем гостей. Места, где нужен ремонт или преобразования, есть. 

Куратор выставки Александра Большакова говорит, что 1 февраля - последняя возможность окунуться в историю зимних развлечений силламяэсцев.
Куратор выставки Александра Большакова говорит, что 1 февраля - последняя возможность окунуться в историю зимних развлечений силламяэсцев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

День открытых дверей

Силламяэский городской музей 1 февраля отметит тридцатилетие. Вход в музей, осмотр постоянных экспозиций и экскурсии на трех языках в этот день здесь будут бесплатными.

За три десятилетия произошло немало изменений: дом преобразился, значительно увеличился музейный фонд, появились новые экспозиции и выросло поколение новых горожан. Самое главное, что этот дом не просто хранилище истории города и края, а живой организм, где круглый год происходит множество разных событий.

- В эту субботу будем рады всем, кто придет, чтобы присоединиться к нашему празднику, - сказала руководитель музея Елена Антушева. - Предлагаем посетить наши постоянные экспозиции. Для тех, кто не успел, последний шанс увидеть тематическую выставку "Зима нашего детства", где представлены экспонаты из запасников. Можно будет посмотреть мультфильм на старом телевизоре - на русском и эстонском языках. Поучаствовать в викторине на зимнюю тематику, посетить мастер-класс музейного педагога Ирины Замариной по изготовлению магнитиков с видом музея.

Экскурсии будут проводиться на английском, эстонском и русском языках, но на них необходимо предварительно зарегистрироваться.

- Сколько у вас сотрудников?

- Когда пришла в музей, было четверо. Сейчас десять. У нас шесть постоянных экспозиций и около 20000 музеалов (предметов хранения. - И.К.), количество которых постоянно растет - люди приносят. Все это требует рук и внимания. В этом году, возможно, еще пару человек возьмем, если город разрешит.

Очень много работы в саду с газонами и растениями. С открытием тематического парка "Таинственный город" появилась потребность в новых работниках - гидах, садовнике, завхозе.

- Кто присоединился к компании гидов?

- Последние два года очень хорошо работал Сильвер Сильд, он проводил экскурсии на финском языке, но недавно уехал по семейным обстоятельствам. Не хотели отпускать, но семья ведь всегда важнее работы. Пришла Наталья Лиллемяэ, она из местных, раньше работала в школе. Она проводит экскурсии не только с русскими, но и с эстоноязычными группами.

Недавно взяли второго гида - Тойон родом из Бангладеш, но давно живет в Эстонии, закончил Тартуский университет, работал в университетском музее. В Силламяэ приехал по проекту, и город ему так понравился, что он остался. Пришел к нам на собеседование, мы его взяли. Знает английский, немецкий, арабский, хинди. Эстонский продолжает учить. Надеюсь, у нас с ним тоже все сложится.

- Насколько востребованны обновленные экспозиции и тематический парк "Таинственный город"?

- Людям интересно, но не всегда понятно, почему в парке черные будки стоят. Объясняем про виртуальную реальность. Постараемся больше рекламы делать. Большим спросом пользуются педальные машинки и у гостей, и с окрестных домов дети приходят. Для постоянных клиентов мы даже небольшие скидки делаем.

Музей - это не только место, где можно провести прекрасно выходной день, совершив путешествие во времени. Организуем экскурсии с детьми и пожилыми людьми по городу, участвуем в разных городских мероприятиях, проводим исследовательскую работу, раз в два года - исторические конференции. Выпускаем альбомы и книги - в ближайшее время должны завершить фотоальбом о коллекции кукол и выпустить сборник с материалами предыдущей конференции.

Необходимо провести инвентаризацию фондов, параллельно с этим планируем больше устраивать тематических выставок из музейных фондов, заодно и экспонаты проветрить. Например, к осени оформить экспозицию "Назад в школу" - много интересного в запасниках есть.

Планируем организовать передвижные выставки - свозить коллекцию кукол в Таллинн, Тарту и Пярну.

Времена меняются, и мы тоже стараемся использовать современные аспекты и новые формы. Чтобы люди чаще возвращались в музей, зная, что тут всегда найдется что-то новое и неизведанное.

- Новый парк планируете развивать?

- Несомненно. Когда создавался проект, была другая экономическая ситуация в стране. При строительстве от части задумок пришлось отказаться - не хватило денег. В этом году добавились качели - подарили соседи из дома по улице Маяковского, 18. Учащиеся Ида-Вирумааского центра профобразования безвозмездно привели их в порядок, покрасили.

Хочется добавить аттракционы в детской зоне, малых форм в саду - вазоны, может быть, скульптуры. Организовать летом продажу мороженого хотя бы по выходным.

Весной ждем новую скульптуру волейболистки, но и от этой, которая сейчас на постаменте и не нравится многим горожанам, наделала шума на всю страну, не хотим избавляться - найдем ей другое место на территории парка.

К слову, парковую территорию используем в нашем новом приключении "Таинственный Силламяэ", с которым мы участвовали в конкурсе и получили спецприз жюри.

- А ваши дети часто бывают в музее?

- Конечно. Они здесь завсегдатаи. Заглядывают после школы, иногда помогают проводить мероприятия.

- Столько планов, растет посещаемость - наверное, тесновато стало?

- Давно уже тесно: обновились экспозиции, история завода показана только до конца 50-х, а многие хотят знать, что было дальше. Ломаем голову, что куда пристроить. Сотрудникам тоже места не хватает... Еще с прежним директором Аалой Гитт обсуждали, что можно было бы чердак задействовать. Но это опять потребует инвестиций, поэтому вряд ли в ближайшее время получится, придется искать другие варианты.

Идеально было бы взять еще одно здание - рядом продавался бывший детсад, но, реально подумать, это бы повлекло опять большие вложения, городу не под силу, он и так коммунальные расходы на себя берет и другие нужды покрывает. Городской музей не смог бы выжить на самоокупаемости и тем более развиваться.

- Ваш филиал в Силламяэском центре культуры тоже был популярным - сейчас, я слышала, он не действует?

- Временно закрыт по техническим причинам. Требуется решить проблему вентиляции - пока шел ремонт в нашем здании, руки не доходили. Но надеюсь, что туда вернемся тоже, люди постоянно интересуются.

- Как вы сами отдыхаете, где восстанавливаются силы?

- Стараюсь побольше двигаться. Люблю путешествовать. Лучше всего уехать далеко, чтобы отключиться полностью от всех забот хотя бы на несколько дней. Но не обязательно уезжать далеко - в Эстонии тоже есть немало привлекательных мест, где можно интересно провести время с близкими, отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями.

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