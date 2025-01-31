Работа в музее - это увлекательные путешествия во времени

- За два года на ответственном посту выпало немало испытаний - ремонт в здании и строительство тематического парка на территории… Сложный период?

- Нелегкий. Несмотря на то, что непосредственно строительством сама не занималась, руку на пульсе пришлось держать всегда: каждый день приходилось решать какие-то проблемы - то крыша потечет, то сигнализация взбунтуется, то строительную пыль надо убирать... Даже в отпуске не могла куда-то уехать. С прошлого года 23 дня осталось. Может быть, теперь, после юбилея, удастся отдохнуть.

- Заглянув в газетный архив, видела, что круглые даты в музее отмечали по-разному - в апреле, в июне... Почему тридцатилетие в феврале?

- Официально день рождения музея 1 февраля 1995 года. Тогда в нем работали только два человека - Аала Гитт и Александр Пополитов. В апреле праздновали потому, что сначала был художественный выставочный зал, в котором была историческая экспозиция. Объединение художников "Апрель", которое возглавляли Аала Гитт и Александр Пополитов, очень много сделало для создания музея. Потом он действовал как единица центра культуры. Только в 1995-м стал самостоятельной единицей.

Постоянная экспозиция "Музыкальная шкатулка" обрела в прошлом году новое притяжение - теперь здесь можно не только увидеть старые аппараты, но и услышать их звучание. Например, этот ламповый радиограммофон, изготовленный на Саратовском заводе в 1957 году. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Гостей становится больше

Несмотря на то, что в музее два года проводились строительные работы, на посещаемости это не отразилось, цифры увеличиваются каждый год.

В 2024 году здесь встретили 2312 посетителей из разных уголков Эстонии (в 2019-м было 704), зарубежных гостей - 774 (в 2019-м - 391). Приезжали группы и семьи из Англии, Голландии, Франции, Германии, Финляндии и Латвии.

Местных жителей побывало 417 (данных за 2019 год нет, но в 2023 году было больше - 803).

В музее проходят мастер-классы, уроки для школьников, другие мероприятия. Вместе с их участниками общая цифра посетителей в прошлом году - 8082 человека (в 2019-м было 6539).