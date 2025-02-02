Ида-Вирумаа богат виртуальными путешествиями во времени, большинство из которых были созданы Эгле и Майро Ряэск из ТОО "Blueray".

Наилучшее время для виртуальной прогулки во времени "VR Toila 1938" в Оруском парке в Тойла приходится на лето, но совершить ее можно и в другое время, зарегистрировавшись заранее.

Первые виртуальные туры "VR Toila 1938" были в большей степени сосредоточены на парке, внешнем облике дворца, оранжерее, а в части внутренних помещений - на столовой и большом зале. Новая, уже третья по счету прогулка ведет в те уголки дворца, где отражены взгляды 1930-х годов об эстетике представительного пространства.